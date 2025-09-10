CNewsMarket подготовил рейтинг российских служб каталогов, пришедших на замену безоговорочно лидирующему продукту от Microsoft. Полное прекращение поддержки западного вендора всей линейки своих продуктов, а также требования регулятора о переходе на отечественные решения вызвали высокий интерес к ПО российских разработчиков.
CNewsMarket публикует обзор служб каталогов, разработанных отечественными вендорами. Для многих компаний, особенно тех, чья ИТ-инфраструктура построена на Windows-системах, использование Microsoft Active Directory — естественный выбор, тем более что мировой ИТ-гигант вложил достаточно много сил и средств для создания качественного программного обеспечения.
Как только перед потребителем встает необходимость замены комплекса централизованного управления ИТ-инфраструктурой (например, после перехода на отечественные ОС, либо по требованиям кибербезопасности), встает вопрос обеспечения плавной и безостановочной миграции. Для этого, в первую очередь, необходимы подготовленные системные администраторы и полноценная техническая поддержка вендора или партнера. Отсутствие сбоев при миграции относится к числу критичных требований, так как нестабильность работы службы может привести к остановке работы всего предприятия — ни один сотрудники не сможет войти в учетную запись.
Аналитики CNewsMarket подготовили рейтинг, учитывая не только функциональные возможности (реализацию групповых политик, протоколов, процедур аутентификации и т.п.), но также наличие сертификатов безопасности, качество техподдержки и обучения и, один из важнейших параметров, характеризующих качество решения — уровень развития экосистемы продуктов, то есть количество интеграций с корпоративными информационными системами.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Поддержка ОС
- Управление пользователями и группами
- Организационные единицы (OU)
- Делегирование прав и ролей (RBAC)
- Создание дополнительных параметров групповых политик
- Глобальный каталог
- Возможность полного отказа от ПО Microsoft
- Горизонтальное масштабирование и географическая балансировка групповых политик
- Реализация доменных служб
- Скрипты и автоматизация
- Включен в реестр российского ПО
- Роадмап в открытом доступе
2. Интеграции:
- Поддержка API
- Интеграция с внешними каталогами
- Подходы к миграции
- Реализованные интеграции с корпоративными информационными системами
- Многофакторная аутентификация (MFA)
- Возможность управления функциями мандатного контроля
- Управление USB-устройствами в домене
- Передача информации между компонентами системами только по шифрованным протоколам
- Аудит событий и журналирование (SIEM)
- Политики паролей и ограничений доступа
- Поддержка протоколов аутентификации
- Управление функциями: HBAC, SUDO, SSH-ключи
- Наличие сертификатов безопасности
4. Поддержка продукта:
- Качество технической поддержки
- Возможности для бесплатного обучения и сертификации
Источник: CNewsMarket.
Лидером рейтинга российских служб каталогов стало решение ALD Pro (разработчик — «Группа Астра»). Система построена на базе независимого стека технологий, имеет нативную интеграцию с Linux-системами. За счет двусторонних доверительных отношений ALD Pro с Microsoft Active Directory можно осуществлять поэтапный переход на новое решение без операционных рисков. Соответствие требованиям безопасности подтверждено сертификатом ФСТЭК. Среди важнейших особенностей следует отметить подтвержденную нагрузочными испытаниями возможность работы при высоких нагрузках: более 30 млн объектов и 400 контроллеров.
На втором месте находится система централизованного управления «Ред Адм Промышленная редакция». Данная версия продукта предназначена для управления многоуровневой ИТ-инфраструктурой предприятий с особыми требованиями к безопасности и стабильности работы. Среди особенностей решения — поддержка работы с контроллерами Microsoft Active Directory на всех уровнях доменной инфраструктуры с автоматическим выстраиванием транзитивных отношений между доменами леса.
Третье место — у программного комплекса для управления гетерогенными средами «Альт Домен» от «Базальт СПО». Разработчики уделили особое внимание для создания графического интерфейса управления доменом, сделав его максимально похожим на привычные многим ИТ-администраторам, аналогичные инструменты в OC Windows. Решение также позволяет администрировать пользователей, компьютеры и групповые политики в Linux-сетях и обеспечивает соблюдение единых стандартов безопасности.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
