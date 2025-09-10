CNewsMarket подготовил рейтинг российских служб каталогов, пришедших на замену безоговорочно лидирующему продукту от Microsoft. Полное прекращение поддержки западного вендора всей линейки своих продуктов, а также требования регулятора о переходе на отечественные решения вызвали высокий интерес к ПО российских разработчиков.

CNewsMarket публикует обзор служб каталогов, разработанных отечественными вендорами. Для многих компаний, особенно тех, чья ИТ-инфраструктура построена на Windows-системах, использование Microsoft Active Directory — естественный выбор, тем более что мировой ИТ-гигант вложил достаточно много сил и средств для создания качественного программного обеспечения.

Как только перед потребителем встает необходимость замены комплекса централизованного управления ИТ-инфраструктурой (например, после перехода на отечественные ОС, либо по требованиям кибербезопасности), встает вопрос обеспечения плавной и безостановочной миграции. Для этого, в первую очередь, необходимы подготовленные системные администраторы и полноценная техническая поддержка вендора или партнера. Отсутствие сбоев при миграции относится к числу критичных требований, так как нестабильность работы службы может привести к остановке работы всего предприятия — ни один сотрудники не сможет войти в учетную запись.

Аналитики CNewsMarket подготовили рейтинг, учитывая не только функциональные возможности (реализацию групповых политик, протоколов, процедур аутентификации и т.п.), но также наличие сертификатов безопасности, качество техподдержки и обучения и, один из важнейших параметров, характеризующих качество решения — уровень развития экосистемы продуктов, то есть количество интеграций с корпоративными информационными системами.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг российских служб каталогов. Структура баллов Подробнее: Обзор «Российские службы каталогов 2025» Функциональность Интеграции Кибербезопасность Поддержка продукта 190 194 220 70 190 144 170 70 155 143 185 50 170 132 160 50 125 127 180 40 140 113 185 55 80 90 125 35

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Поддержка ОС

Управление пользователями и группами

Организационные единицы (OU)

Делегирование прав и ролей (RBAC)

Создание дополнительных параметров групповых политик

Глобальный каталог

Возможность полного отказа от ПО Microsoft

Горизонтальное масштабирование и географическая балансировка групповых политик

Реализация доменных служб

Скрипты и автоматизация

Включен в реестр российского ПО

Роадмап в открытом доступе

2. Интеграции:

Поддержка API

Интеграция с внешними каталогами

Подходы к миграции

Реализованные интеграции с корпоративными информационными системами

3. Кибербезопасность:

Многофакторная аутентификация (MFA)

Возможность управления функциями мандатного контроля

Управление USB-устройствами в домене

Передача информации между компонентами системами только по шифрованным протоколам

Аудит событий и журналирование (SIEM)

Политики паролей и ограничений доступа

Поддержка протоколов аутентификации

Управление функциями: HBAC, SUDO, SSH-ключи

Наличие сертификатов безопасности

4. Поддержка продукта:

Качество технической поддержки

Возможности для бесплатного обучения и сертификации

Топ-5 российских служб каталогов 2025 Место Компания Решение Итоговый балл 1 Группа Астра ALD Pro 674 2 Ред Софт Ред Адм Промышленная редакция 574 3 Базальт СПО Альт Домен 533 4 НТЦ ИТ Роса Роса Dynamic Directory 512 5 Т1 Эллес 502

Лидером рейтинга российских служб каталогов стало решение ALD Pro (разработчик — «Группа Астра»). Система построена на базе независимого стека технологий, имеет нативную интеграцию с Linux-системами. За счет двусторонних доверительных отношений ALD Pro с Microsoft Active Directory можно осуществлять поэтапный переход на новое решение без операционных рисков. Соответствие требованиям безопасности подтверждено сертификатом ФСТЭК. Среди важнейших особенностей следует отметить подтвержденную нагрузочными испытаниями возможность работы при высоких нагрузках: более 30 млн объектов и 400 контроллеров.

На втором месте находится система централизованного управления «Ред Адм Промышленная редакция». Данная версия продукта предназначена для управления многоуровневой ИТ-инфраструктурой предприятий с особыми требованиями к безопасности и стабильности работы. Среди особенностей решения — поддержка работы с контроллерами Microsoft Active Directory на всех уровнях доменной инфраструктуры с автоматическим выстраиванием транзитивных отношений между доменами леса.

Третье место — у программного комплекса для управления гетерогенными средами «Альт Домен» от «Базальт СПО». Разработчики уделили особое внимание для создания графического интерфейса управления доменом, сделав его максимально похожим на привычные многим ИТ-администраторам, аналогичные инструменты в OC Windows. Решение также позволяет администрировать пользователей, компьютеры и групповые политики в Linux-сетях и обеспечивает соблюдение единых стандартов безопасности.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Поддержка API LDAP

REST 2. Соответствие 152-ФЗ по УД-1 20 баллов за каждый вариант 1. Функциональность службы каталогов Возможность полного отказа от ПО Microsoft

Глобальный каталог

Горизонтальное масштабирование и географическая балансировка групповых политик

Делегирование прав и ролей (RBAC)

Организационные единицы (OU)

Создание дополнительных параметров групповых политик

Управление пользователями и группами 2. Подход к миграции Встраивание в существующую инфраструктуру

Гибридное развертывание 3. Возможности миграции Графические инструменты миграции

Сосуществование с MS Exchange в рамках общих почтовых доменов

Поэтапная миграция данных

Выборочная миграция данных

Миграция календарей

Миграция общих календарей и прав на календари MS Exchange

Миграция серверных архивов MS Exchange

Возможность миграции с других почтовых систем

Миграция общих ящиков 4. Поддержка Windows

5. Соответствие 152-ФЗ по УД-2

6. Управление функциями HBAC

SUDO

SSH-ключи 15 баллов за каждый вариант 1. Поддержка Linux

2. Скрипты и автоматизация Автоматизация по типу PowerShell

Bash

Python

Другой вариант 3. Интеграция с внешними каталогами Двусторонние доверительные отношения (ДДО)

Синхронизация 4. Политики безопасности Многофакторная аутентификация (MFA)

Возможность управления функциями мандатного контроля

Управление USB-устройствами в домене

Передача информации между компонентами системами только по шифрованным протоколам 5. Аудит событий и журналирование (SIEM) KUMA

MaxPatrol

Solar SIEM

R-Vision SiEM

Другой вариант 6. Политики паролей и ограничений доступа Ограничение по длине пароля

Наличие обязательных классов символов

Установка срока действия

Установка длительности блокировки

Фильтры запрещенных слов в паролях 7. Поддержка протоколов аутентификации Kerberos

NTLM

LDAP

RADIUS

SAML

OIDC 8. Сертификаты безопасности Соответствие 152-ФЗ по УД-3

Соответствие 152-ФЗ по УД-4

ФСТЭК пр. 17

ФСТЭК пр. 21 9. Включен в реестр российского ПО

10. Роадмап есть в открытом доступе

11. Техническая поддержка клиентов Поддержка в режиме 24*7

Наличие профильных сообществ и/или форумов с участием разработчиков

Материалы по базовой функциональности в открытом доступе

Другой вариант 12. Обучение Регулярные обучающие семинары/вебинары (бесплатно)

Специализированные бесплатные курсы по платформе

Сертификация специалистов

Другой вариант 10 баллов за каждый вариант Варианты: в процессе, запланировано, частично 5 баллов Интеграции со внешним корпоративным ПО 1 балл за каждую интеграцию

