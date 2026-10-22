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IMAPS International Microelectronics Assembly and Packaging Society Международное сообщество по микроэлектронике

СОБЫТИЯ


22.10.2026 Хакеры захватили сотни серверов браузера Tor ради кражи паролей 1
03.10.2013 Датский хостинг-провайдер Gigahost выходит на российский рынок 1
11.02.2013 SearchInform обновила продукты в составе «Контура информационной безопасности» 1
06.03.2012 UserGate Mail Server 2.1 предлагает новый алгоритм управления письмами 1
21.12.2010 «Айдеко» представила Ideco Mail Server 4 – почтовый сервер для СМБ 1
07.12.2010 Dr.Web для Unix обновлён до версии 6.0 1
01.02.2010 Вышел UserGate Mail Server 1.0: почтовый сервер от Entensys для СМБ 1
14.08.2000 Intarsia Corporation назначила нового технического директора 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

IMAPS и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 539 2
CYREN - Commtouch 27 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 1
Ideco - Айдеко 130 1
Check Point Software Technologies 839 1
Intel Corporation 12891 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5742 1
Broadcom - VMware 2631 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 506 1
Zimbra - LiquidSys 46 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 530 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 248 5
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 491 4
Web Interface - Веб-интерфейс 2088 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4540 4
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 667 3
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 253 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2081 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5946 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14504 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8062 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34096 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1118 3
Web-client - Веб-клиент 241 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55101 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3292 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 181 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1073 1
DHA - Directory harvest attack - Атака с использованием каталога 3 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1195 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12419 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13841 1
PCAP - Projective Capacity Touch - Проекционно–ёмкостные сенсорные экраны 18 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4629 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13362 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18378 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22867 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2512 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8544 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13207 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3907 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 377 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10379 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 594 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24892 1
Milter - mail filter 8 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3278 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 981 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28661 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15581 1
UserGate Mail Security - UserGate Mail Server 19 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1734 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 243 1
Postfix - mail transfer agent 57 1
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 131 1
Panda Antivirus 58 1
Ideco Mail Server 1 1
Ideco Antispam 1 1
UserGate - Entensys Zero-Hour 3 1
Dr.Web Gateway Security Suite 14 1
Apache SpamAssassin - средство для фильтрации спама 12 1
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 204 1
Dr.Web Mail Security Suite 35 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 373 1
Microsoft Windows 17055 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Linux OS 11704 1
Varnish HTTP-акселератор 4 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1452 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 694 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 1
Россия - РФ - Российская федерация 169107 4
Швеция - Королевство 3801 1
Дания - Королевство 1346 1
Европа 25045 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5879 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1715 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7596 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34432 1
Blacklist - Чёрный список 725 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58670 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7120 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12472 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5870 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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