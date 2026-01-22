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Индексная книга (каталог) CNews*
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Postfix mail transfer agent

Postfix - mail transfer agent

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.01.2026 Сергей Педченко -

Сергей Педченко, «Яндекс 360»: Ключевой тренд — осмысленное применение ИИ там, где он повышает эффективность работы

 1
14.11.2025 «Энсайн» защитил персональные данные экосистемы крупного российского банка 1
11.09.2025 «Смарт-Софт» укрепила безопасность и удобство NGFW Traffic Inspector Next Generation с выходом версии 1.13.5 1
26.06.2025 «Дочка» «Росатома» покупает российские Linux и другое ПО под «Байкал-М» и «Эльбрус» 1
26.02.2025 Новое решение Bi.Zone Mail Security: интеллектуальная защита корпоративной почты от сложных атак 1
24.12.2024 VK запустила платформу OpenVK для совместной работы над ПО с открытым кодом 1
10.12.2024 В 96% современных приложений присутствует открытый код 1
17.06.2022 Тольяттинский государственный университет внедрил «Кибер бэкап» 1
15.03.2022 Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе 1
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 1
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
15.05.2018 LWCOM реализовала гибридную схему работы почтовых серверов для «Элком-Электро» 1
20.02.2018 8 секретов защиты почтовых серверов 1
22.11.2017 Новая версия «СерчИнформ SIEM»: поддержка Linux и карта инцидентов 1
08.08.2016 Oracle вычищают из электронного правительства 1
03.02.2016 Минобороны России закупает антивирусы для Windows, Linux и Mac 1
27.03.2015 Rikor протестировал EcoServer на совместимость с ПО на базе Linux отечественных разработчиков 1
06.03.2015 Softline подготовила план миграции Уральского отделения РАН на Microsoft Exchange 2013 1
12.01.2015 Softline перевела почтовую систему «ИнтерЛабСервис» на Microsoft Exchange Server 2013 1
29.03.2013 Комплексные таргетированные угрозы: обеспечение защиты 1
14.12.2012 Ирландский город Лимерик переходит на СПО 1
07.12.2011 ЦУМ защитился от вирусов и спама с помощью решений «Лаборатории Касперского» 1
07.04.2011 ЦИК Украины защитилась от вирусов и спама с помощью решений «Лаборатории Касперского» 1
14.12.2010 Виртуализация для СМБ: уничтожаем вредные мифы 1
07.12.2010 Dr.Web для Unix обновлён до версии 6.0 1
14.05.2010 Пять самых интересных проектов Чемпионата по виртуализации: версия модераторов 1
19.04.2010 «Акибанк» выбрал решения «Лаборатории Касперского» 1
08.04.2010 Вышел Mandriva Enterprise Server 5.1 с техподдержкой на русском языке 1
04.03.2010 «Лаборатория Касперского» защитила от вирусов и спама «Эй-И-Эс Ривнээнерго» 1
14.12.2009 «Лаборатория Касперского» защитила от спама «Газэнергопромбанк» 1
22.10.2009 «Лаборатория Касперского» защитила «Белорусскую железную дорогу» от вирусов и спама 1
16.09.2009 Страховая группа МСК выбрала защиту «Лаборатории Касперского» 1
22.06.2009 ДонНТУ защитился от угроз с помощью «Лаборатории Касперского» 1
10.04.2009 «Азовмаш» под защитой Kaspersky Security 1
19.03.2009 Новая версия Zgate: контроль и архивирование электронной почты 1
23.09.2008 SecurIT представила новый продукт для защиты от внутренних угроз 1
22.07.2008 Решения «Лаборатории Касперского» защищают интегратора «ДатаКрат» от спама 1
10.06.2008 «ЛК» защитила почтовые серверы «Волжского подшипникового завода» 1

Публикаций - 55, упоминаний - 56

Postfix и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 22
Microsoft Corporation 25775 14
Broadcom - VMware 2610 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Softline - Софтлайн 3743 3
9594 3
Oracle Corporation 7074 3
Nginx - Энджайникс 209 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 3
Google LLC 12690 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
BSDi - Berkeley Software Design 8 2
Intel Corporation 12811 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 2
Mozilla Foundation 208 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 1
Cisco Systems - IronPort Systems 54 1
Элком-Электро 4 1
ДатаКрат - DataKrat 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 1
WebKontrol - Веб Контроль 14 1
Цифровые Привычки 69 1
Softkey - Софткей 215 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
Softline Belarus - Софтлайн Беларусь - СофтлайнБел - Noventiq Belarus 9 1
OSDL - Open Source Development Labs - Лаборатория разработок открытого кода 33 1
Open Source Risk Management 7 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 47 1
ЦЕБИТ - Центр Банковских Информационных Технологий 6 1
Уникомбанк УАКБ - Универсальный акционерный коммерческий банк 5 2
Руссобанк 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
Lockheed Martin 777 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
АБ Россия - Газэнергопромбанк 6 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
Губернские аптеки - аптечная сеть 13 1
ИнтерЛабСервис 1 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 1
Почта России ПАО 2370 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Capital Group 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
Конституционный суд РФ 112 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 2
Совет Министров Республики Беларусь - Минфин РБ - Министерство финансов республики Беларусь - ИВЦ Министерства финансов Белоруссии - Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Белоруссии 8 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 39
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 25
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 24
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 21
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 36 21
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 17
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 16
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
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Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 8
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 246 4
Milter - mail filter 8 4
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 4
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
Linux OS 11533 25
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 25
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 23
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 17
Kaspersky Internet Security 497 15
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 10
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 8
Microsoft Windows 16882 8
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 7
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 6
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 75 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 5
Squid - прокси-сервер 42 4
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Dovecot 7 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Microsoft Windows Server 2003 571 3
Linux - Debian GNU 567 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Apple macOS 2419 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 3
Microsoft Office 365 1042 3
Microsoft Outlook 1506 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 3
Apache OpenOffice 490 3
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 3
Microsoft Windows Server 2008 483 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Раевский Алексей 77 2
Колесникова Мария 8 2
Venema Wietse - Венема Витс 2 2
Бутенко Владимир 28 1
Постовалов Константин 4 1
Бутенко Анна 19 1
Глухов Владимир 3 1
Тришина Мария 5 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Ляджин Сергей 12 1
Хохлов Игорь 25 1
Калиниченко Михаил 19 1
Жаров Сергей 6 1
Слободяник Андрей 6 1
Пономарев Константин 2 1
Бурым Андрей 3 1
Гацура Дмитрий 3 1
Царев Дмитрий 52 1
Крутов Сергей 5 1
Вдовенко Сергей 2 1
Косовцев Павел 1 1
Педченко Сергей 8 1
Бережной Алексей 4 1
Стельмах Александр 2 1
Волошина Ольга 1 1
Поберий Юрий 4 1
Miller Robin - Миллер Робин 2 1
Peterson Christine - Петерсон Кристина 2 1
Кучер Анатолий 1 1
Черникалова Наталья 1 1
Бережко Александр 1 1
Morton Andrew - Мортон Эндрю 15 1
Мякота Игорь 1 1
Пронькин Игорь 1 1
Dotzler Asa - Доцлер Аса 6 1
Suraski Zeev - Сураски Зив 3 1
Wheeler David - Уилер Дэвид 4 1
Прокопчук Алексей 5 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Европа 24964 4
Беларусь - Белоруссия 6289 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Украина 7928 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Ирландия - Республика 1051 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Испания - Королевство 3840 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Беларусь - Минск 706 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Английский язык 7030 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Латинский алфавит 198 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 38 1
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