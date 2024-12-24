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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ляджин Сергей



24.12.2024 VK запустила инициативу OpenVK для публикации ПО с открытым кодом 1
04.10.2024 VK и «Ростелеком» повысили скорость загрузки видео для пользователей 1
29.08.2024 VK создала облачную библиотеку видеоконтента 1
08.09.2022 Магазины в поиске по товарам «Яндекса» получили новые бесплатные инструменты для увеличения трафика 1
02.08.2022 В поиске «Яндекса» теперь можно следить за ценами на товары 1
28.09.2020 «Яндекс» представил набор сервисов «Яндекс.Почта 360» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ляджин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Ростелеком 9701 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 350 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 159 2
VK - Яндекс.Дзен 188 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 1
VK - OpenVK 2 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 168 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
VK One-cloud 1 1
VK - Mail.ru Одноклассники - ОК Видео 5 1
Крючкова Наталия 18 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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