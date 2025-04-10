Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

«ВКонтакте» открывает набор Go-разработчиков для перехода на новую архитектуру

«ВКонтакте» запускает технологический проект по переводу соцсети на сервисную архитектуру и построению единой платформы разработки. Компания планирует привлечь больше 100 Go-разработчиков на проект. Они будут заниматься развитием современного технологического стека и писать новую архитектуру на языке программирования Go. Об этом CNews сообщили представители VK.

Переход на единую платформу разработки ускорит процесс создания новых продуктов. Она позволяет переиспользовать набор функций в нескольких продуктах компании, не задействуя дополнительные технологии.

«‎Go-разработчики усилят команду технической трансформации «ВКонтакте» для осуществления перехода на сервисную архитектуру. Участвуя в обновлении одного из самых крупных сервисов рунета, разработчики получат уникальный опыт и будут работать над стратегическими задачами. Нам важно создавать технические продукты, отвечающие трендам в разработке. Переход на новую архитектуру — один из таких проектов»‎, — сказал CTO «ВКонтакте» и бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские студенты создали для БПЛА наземный порт с автоматической заменой аккумуляторов

«Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART

Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту

Полиция предупреждает: В онлайн-магазинах и Telegram новая схема мошенничества. Покупателей убеждают заплатить пошлины

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153