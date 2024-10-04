Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

VK и «Ростелеком» повысили скорость загрузки видео для пользователей

Специалисты «Ростелекома» и VK внедрили улучшения для ускорения загрузки контента «VK Видео» для абонентов «Ростелекома». На инфраструктуре «Ростелекома» установлено более сотни кэш-серверов VK. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Это позволило сократить на 20% задержки при просмотре видео и улучшить качество потокового контента. Узлы CDN-сети VK распределены по ключевым узлам сети «Ростелекома» по всей стране, что позволяет равномерно распределять нагрузку и обеспечивать быструю доставку контента даже в часы пиковых нагрузок. Видео загружается напрямую с CDN-серверов, находящихся в сети «Ростелекома», минуя удалённые дата-центры.

Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов
Генеративный ИИ

Наталия Крючкова, вице-президент по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком»: «Сотрудничество с VK позволит абонентам “Ростелекома” пользоваться любыми цифровыми сервисами партнера с высоким качеством сети — слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться файлами за доли секунд и многое другое».

Сергей Ляджин, CTO «Вконтакте» и «VK Видео»: «Мы видим рост как загрузки, так и потребления контента "VK Видео". Партнерство с ключевыми телекоммуникационными операторами, позволяет сделать процесс просмотра видео еще более комфортным и доступным для нашей аудитории».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

ИТ-компания «закатала в асфальт» обнаглевшего патентного тролля. Теперь его сайт не работает, офис пуст, телефоны не отвечают

Как правильно внедрять RPA в компании

После ареста Дурова Telegram стал блокировать пиратский контент за 10-20 минут вместо 1-2 дней. Но правообладателям этого недостаточно

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

Таксистов услышали. Власти упростят драконовские законы после бегства водителей из агрегаторов

Конференции

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: