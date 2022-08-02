Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В поиске «Яндекса» теперь можно следить за ценами на товары

Выбрать удачный момент для запланированной покупки стало проще. В поиске «Яндекса» по товарам теперь можно посмотреть, как менялась их стоимость. Минимальная цена, по которой за последнее время продавался нужный пользователю товар, показана в его карточке. Наглядный график помогает решить, делать покупку сейчас или есть смысл подождать. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В карточке товара можно подписаться на уведомления о снижении цены. Когда заинтересовавший пользователя телевизор или, например, кофемашина подешевеет, об этом поступит сообщение.

Если пользователь участвует в программах лояльности магазинов, в поиске будет отмечено, какой кэшбек или сколько бонусных баллов начислят за покупку.

При этом решить, где конкретно покупать, тоже стало проще — благодаря рейтингам магазинов и отзывам других покупателей.

С обновлением в поиске появились удобные и полезные фильтры. Можно искать только по продукции любимого бренда или устанавливать определенные характеристики модели, а раздел «Вы смотрели» поможет не упустить интересные находки.

orig.jpg

Поиск «Яндекса»

«Поиск по товарам помогает определиться с моделью, найти действительно выгодную цену, а также дает возможность оценить надежность продавца. Покупки, особенно крупные, требуют времени на изучение вариантов, на сравнение предложений в разных магазинах. Мы хотим, чтобы пользователь сэкономил время, хотим упростить задачу, убрать из нее рутину и оставить только удовольствие от покупки», — сказал руководитель направления ecom в поиске «Яндекса» Сергей Ляджин.

Вячеслав Журавлев, hh.ru: Самое сложное при поиске ЦОД — найти площадку со свободными стойко-местами
Центры обработки данных

«Яндекс» запустил поиск по товарам в начале 2022 г. Он позволяет сравнивать цены в магазинах и на маркетплейсах. Поучаствовать в этом может и персональный помощник «Алиса» — достаточно сказать «Алиса, где дешевле» и указать нужную вещь. Недавно «Алиса» научилась подбирать для пользователей электронику и бытовую технику. Она задает простые вопросы, а потом предлагает самые подходящие варианты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На «Госуслугах» появилась регистрация самозанятых. Ей могут пользоваться граждане Украины

Россияне не хотят платить за контент, популярность пиратских сервисов бьет рекорды

Иностранную музыку изымают с российских стриминговых сервисов

WhatsApp, Tinder и Snapchat получили в России миллионные штрафы

Суды начали выносить вердикты по статьям в «Википедии». Их очень легко направить по ложному пути

Ozon начал отказываться от аренды огромных офисов

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще