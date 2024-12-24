VK запустила в 2024 году инициативу OpenVK для публикации ПО с открытым кодом. В OpenVK компания будет выкладывать проекты по нескольким направлениям: ИТ-системы и продукты, инструменты и библиотеки для разработчиков, а также модели искусственного интеллекта.