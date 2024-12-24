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VK OpenVK


VK запустила в 2024 году инициативу OpenVK для публикации ПО с открытым кодом. В OpenVK  компания будет выкладывать проекты по нескольким направлениям: ИТ-системы и продукты, инструменты и библиотеки для разработчиков, а также модели искусственного интеллекта


24.12.2024 VK запустила платформу OpenVK для совместной работы над ПО с открытым кодом 1
24.12.2024 VK запустила инициативу OpenVK для публикации ПО с открытым кодом 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
GitHub 814 1
Microsoft Corporation 24625 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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