VK OpenVK
VK запустила в 2024 году инициативу OpenVK для публикации ПО с открытым кодом. В OpenVK компания будет выкладывать проекты по нескольким направлениям: ИТ-системы и продукты, инструменты и библиотеки для разработчиков, а также модели искусственного интеллекта.
|24.12.2024
|VK запустила платформу OpenVK для совместной работы над ПО с открытым кодом 1
|24.12.2024
|VK запустила инициативу OpenVK для публикации ПО с открытым кодом 1
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
|VK - Mail.ru Group 3455 1
|GitHub 814 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
|VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
|Apache OpenOffice 472 1
|Postfix - mail transfer agent 47 1
|Rocket.Chat 11 1
|FreePik 980 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
|Linux OS 9937 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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