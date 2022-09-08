Магазины в поиске по товарам «Яндекса» получили новые бесплатные инструменты для увеличения трафика

«Яндекс» обновил поиск по товарам для задач бизнеса. У магазинов теперь появилась возможность получить бейдж проверенного продавца с помощью дополнительной проверки. Магазины, которые прошли такую проверку, могут получить в поиске по товарам больше трафика. Поиск «Яндекса» также запустил API для продавцов — это позволит магазинам оперативно сообщать об изменении цен и ассортимента товаров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Десятки тысяч магазинов присылают поиску «Яндекса» регулярно обновляемые товарные фиды с актуальной информацией о предложениях и по умолчанию проходят базовую проверку качества. Теперь владелец сайта может пройти более детальную проверку по собственной инициативе — сделать это можно в личном кабинете.

«Небольшим магазинам зачастую сложно конкурировать с крупными брендами. Пользователи опасаются, что продавец обманет, или с товаром возникнут проблемы. Согласно нашим исследованиям, бейдж проверенного магазина вызывает доверие пользователей — они охотнее делают покупки в магазинах с таким бейджем по более выгодным условиям, а продавцы в среднем получают на 10% больше трафика», — сказал руководитель направления ecom в поиске «Яндекса» Сергей Ляджин.

Как поиск проверяет надежность интернет-магазина

Сотрудник службы качества проходит путь покупателя на сайте интернет-магазина. Это позволяет оценить качество услуг, которые предоставляет продавец: актуальность информации о контактах магазина, нет ли ошибок в ценах и описаниях товаров, время подтверждения заказа занимает не более двух часов. Помимо этого, поиск «Яндекса» проверяет юридическое лицо, чтобы убедиться в добросовестности магазина и отсутствии очевидных юридических проблем. Если продавец успешно пройдет проверку, он получит бейдж проверенного магазина — регулярные проверки для подтверждения статуса проводятся не реже двух раз в месяц.

Зачем магазину API

У магазина появилась возможность обновлять данные по товарам не только с помощью фидов, но и через API. Механизм позволяет очень быстро отобразить любое изменение стоимости и наличия предложений в поиске. Это сведет к минимуму ситуации, когда пользователь будет видеть разную информацию в поиске по товарам и на сайте магазина. Проверка с API займет минуты – и обновленная информация сразу же появится в карточках товаров.