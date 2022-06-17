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Тольяттинский государственный университет внедрил «Кибер бэкап»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе «Кибер бэкап» компании «Киберпротект» внедрена в Тольяттинском государственном университете – опорном вузе Самарской области, где учатся более 20 тыс. студентов всех форм обучения. Информационную инфраструктуру университета составляют около 1,5 тыс. рабочих станций, 40 физических серверов и 100 виртуальных машин. В вузе внедрены различные информационные системы, которые используются как в самом учебном процессе, так и для его обеспечения: ERP «Галактика», «1С-Битрикс», почтовый сервер Postfix, системы виртуализации Vmware и Hyper-V.

Централизованная система резервного копирования и восстановления данных внедрена в университете впервые. При выборе базового решения специалисты вуза предъявляли обширный список требований. Оно должно было уверенно взаимодействовать с большинством современных операционных систем семейств Windows и Linux, поддерживать Vmware vSphere и Hyper-V, работать с различными носителями информации – жесткими дисками и твердотельными накопителями, SAS- и RAID-массивами. Кроме того, в числе требований фигурировали такие как возможность создания полных, дифференциальных и инкрементных резервных копий, сжатия, дедупликации, автоматического удаления устаревших резервных копий. Еще одним условием было наличие различных вариантов восстановления из резервных копий: при загрузке, с сохранением настроек безопасности, с изменением SID пользователя при восстановлении.

Университетом рассматривалось несколько решений-кандидатов. Выбор был сделан в пользу разработки компании «Киберпротект». На это повлияли не только возможности и технические характеристики решения «Кибер бэкап», но и его присутствие в реестре отечественного ПО.

Для хранения резервных копий данных в Тольяттинском государственном университете выделены специальные серверные мощности. Система на базе «Кибер бэкап» осуществляет резервное копирование данных всех систем, используемых университетом. Размеры их копии достигают 150 ТБ.

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Безопасность

«Кибер бэкап» – это простота, надежность и уверенность в сохранности данных. Система не требует постоянного внимания, при этом создает резервные копии данных в четком соответствии с политиками. Наконец, нельзя не отметить лицензионную политику компании «Киберпротект»: решение в лучшую сторону отличается от альтернатив и с точки зрения экономики», – сказал Александр Бережко, начальник отдела сетевого и системного администрирования Тольяттинского государственного университета.

Решение неоднократно помогало специалистам университета восстановить утраченные или поврежденные данные. При этом причины инцидентов были самыми разными, начиная от ошибок пользователей и заканчивая отказом оборудования. В одном из таких случаев вышел из строя жесткий диск с размещенным на нем системным разделом. Благодаря «Кибер бэкап» специалисты университета восстановили работоспособность системы в кратчайшие сроки.

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