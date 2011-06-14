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Cisco Systems IronPort Systems
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.06.2011
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OCS предлагает партнерам решения Cisco IronPort
ли о начале совместного продвижения решений для безопасности электронной почты и доступа в интернет Cisco IronPort. Партнерам компании OCS теперь доступен полный спектр решений Cisco IronPor
|09.12.2009
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«Вимм-Биль-Данн» контролирует потоки электронной почты с помощью IronPort
Компания Softline объявила о поставке решения IronPort для компании «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (ВБД), крупного производителя молочн
|16.07.2009
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Cisco IronPort защитит электронную почту Московской областной Думы от спама
стной Думой на внедрение комплексной системы защиты электронной почты и веб-трафика на базе решения Cisco IronPort. Как ожидается, это решение позволит обеспечить удобную и безопасную работу по
|04.06.2009
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Администрация Ханты-Мансийска защитилась от спама с помощью Cisco IronPort
оекта в существующую информационную инфраструктуру был инсталлирован программно-аппаратный комплекс Cisco IronPort C150 на 250 пользователей, обеспечивающий защиту корпоративной почтовой систем
|16.04.2009
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Cisco IronPort защищает электронную почту «МегаФона» от вирусов и спама
еспечения информационной безопасности электронной почты оператора мобильной связи «Мегафон» на базе Cisco IronPort Email Security – высокопроизводительного решения для организации защиты от спа
|04.12.2008
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«ТрансТелеКом» защитился от спама с помощью решений IronPort
Компания «ТрансТелеКом» внедрила решения IronPort, что позволило реализовать эффективную защиту электронной почты. Объем услуг, предос
|23.10.2008
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IronPort представила быстродействующие устройства веб-безопасности
Компания IronPort Systems (входит в состав Cisco), поставщик решений для защиты от спама, вирусов и шп
|17.06.2008
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IronPort обнаружила связь между ботнетами и фармацевтическими компаниями
Специалисты компании IronPort Systems обнаружили связь между разработчиками вредоносного программного обеспечения
|08.04.2008
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Веб-фильтры IronPort защищают от ботнетов
Компания IronPort Systems, недавно вошедшая в состав Cisco и поставляющая на рынок шлюзы для защиты ко
|17.03.2008
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IronPort блокирует «зараженные спамом» ссылки
авить вас на сайт, заражающий компьютеры вредоносными программами. Система защиты электронной почты IronPort email security appliance и система защиты интернета IronPort Web security app
|10.12.2007
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2008: Web 2.0 и кража личных данных - главные цели киберпреступников
енциях развития систем сетевой безопасности в 2008 г. (2008 Internet Security Trends Report). Отчет IronPort выделяет главные тенденции развития систем безопасности на сегодня и предлагает спос
|21.11.2007
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IronPort привела свои устройства в соответствие стандарту PCI DSS
зработанный организацией индустрии платежных карт (PCI), будет учтен во всех аппаратных устройствах IronPort, включая C150 и C350 для малого и среднего бизнеса, сообщает DarkReading.com. Функци
|19.09.2007
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Intel поможет Cisco в борьбе со спамом
Одно из подразделений Cisco - компания IronPort Systems включила многоядерные процессоры Intel Xeon в свои продукты нового поколения
|26.06.2007
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Cisco ставит на «самозащищающиеся сети»: покупка IronPort Systems
Cisco официально заявила о завершении процесса приобретения частной компании IronPort Systems, поставщика решений для безопасности электронной почты и веб-трафика на пред
|09.01.2007
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Cisco покупает компанию ИТ-безопасности IronPort
Cisco Systems покупает частную компанию IronPort. Сумма сделки - $830 млн в денежном выражении и акциях. IronPort, основанная в 2000 г., имеет штат 408 человек. IronPort разрабатывает системы защиты от спама и шпионског
|11.12.2006
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Ironport: редкое письмо не является спамом
Из десяти электронных сообщений, пересылаемых в мире, лишь одно, да и то не в каждой десятке, не является спамом, утверждает компания Ironport, специализирующаяся на создании фильтров. За последние полгода, по сравнению с тем же периодом в 2005 г., объёмы нежелательной рекламной корреспонденции удвоились. Не последнюю роль в
Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
|Apache Software Foundation - ASF 227 1
|FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
|Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 2
|Деловой Петербург 40 1
|DarkReading.com 105 1
|Vnunet 224 1
|VNUNet.com 214 1
|CiscoLive! 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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