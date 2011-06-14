ли о начале совместного продвижения решений для безопасности электронной почты и доступа в интернет Cisco IronPort . Партнерам компании OCS теперь доступен полный спектр решений Cisco IronPor

стной Думой на внедрение комплексной системы защиты электронной почты и веб-трафика на базе решения Cisco IronPort . Как ожидается, это решение позволит обеспечить удобную и безопасную работу по

зработанный организацией индустрии платежных карт (PCI), будет учтен во всех аппаратных устройствах IronPort , включая C150 и C350 для малого и среднего бизнеса, сообщает DarkReading.com. Функци

Cisco Systems покупает частную компанию IronPort . Сумма сделки - $830 млн в денежном выражении и акциях. IronPort , основанная в 2000 г., имеет штат 408 человек. IronPort разрабатывает системы защиты от спама и шпионског