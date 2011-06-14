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Cisco Systems IronPort Systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.06.2011 OCS предлагает партнерам решения Cisco IronPort

ли о начале совместного продвижения решений для безопасности электронной почты и доступа в интернет Cisco IronPort. Партнерам компании OCS теперь доступен полный спектр решений Cisco IronPor
09.12.2009 «Вимм-Биль-Данн» контролирует потоки электронной почты с помощью IronPort

Компания Softline объявила о поставке решения IronPort для компании «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (ВБД), крупного производителя молочн
16.07.2009 Cisco IronPort защитит электронную почту Московской областной Думы от спама

стной Думой на внедрение комплексной системы защиты электронной почты и веб-трафика на базе решения Cisco IronPort. Как ожидается, это решение позволит обеспечить удобную и безопасную работу по
04.06.2009 Администрация Ханты-Мансийска защитилась от спама с помощью Cisco IronPort

оекта в существующую информационную инфраструктуру был инсталлирован программно-аппаратный комплекс Cisco IronPort C150 на 250 пользователей, обеспечивающий защиту корпоративной почтовой систем
16.04.2009 Cisco IronPort защищает электронную почту «МегаФона» от вирусов и спама

еспечения информационной безопасности электронной почты оператора мобильной связи «Мегафон» на базе Cisco IronPort Email Security – высокопроизводительного решения для организации защиты от спа
04.12.2008 «ТрансТелеКом» защитился от спама с помощью решений IronPort

Компания «ТрансТелеКом» внедрила решения IronPort, что позволило реализовать эффективную защиту электронной почты. Объем услуг, предос
23.10.2008 IronPort представила быстродействующие устройства веб-безопасности

Компания IronPort Systems (входит в состав Cisco), поставщик решений для защиты от спама, вирусов и шп
17.06.2008 IronPort обнаружила связь между ботнетами и фармацевтическими компаниями

Специалисты компании IronPort Systems обнаружили связь между разработчиками вредоносного программного обеспечения

08.04.2008 Веб-фильтры IronPort защищают от ботнетов

Компания IronPort Systems, недавно вошедшая в состав Cisco и поставляющая на рынок шлюзы для защиты ко
17.03.2008 IronPort блокирует «зараженные спамом» ссылки

авить вас на сайт, заражающий компьютеры вредоносными программами. Система защиты электронной почты IronPort email security appliance и система защиты интернета IronPort Web security app
10.12.2007 2008: Web 2.0 и кража личных данных - главные цели киберпреступников

енциях развития систем сетевой безопасности в 2008 г. (2008 Internet Security Trends Report). Отчет IronPort выделяет главные тенденции развития систем безопасности на сегодня и предлагает спос
21.11.2007 IronPort привела свои устройства в соответствие стандарту PCI DSS

зработанный организацией индустрии платежных карт (PCI), будет учтен во всех аппаратных устройствах IronPort, включая C150 и C350 для малого и среднего бизнеса, сообщает DarkReading.com. Функци
19.09.2007 Intel поможет Cisco в борьбе со спамом

Одно из подразделений Cisco - компания IronPort Systems включила многоядерные процессоры Intel Xeon в свои продукты нового поколения
26.06.2007 Cisco ставит на «самозащищающиеся сети»: покупка IronPort Systems

Cisco официально заявила о завершении процесса приобретения частной компании IronPort Systems, поставщика решений для безопасности электронной почты и веб-трафика на пред
09.01.2007 Cisco покупает компанию ИТ-безопасности IronPort

Cisco Systems покупает частную компанию IronPort. Сумма сделки - $830 млн в денежном выражении и акциях. IronPort, основанная в 2000 г., имеет штат 408 человек. IronPort разрабатывает системы защиты от спама и шпионског
11.12.2006 Ironport: редкое письмо не является спамом

Из десяти электронных сообщений, пересылаемых в мире, лишь одно, да и то не в каждой десятке, не является спамом, утверждает компания Ironport, специализирующаяся на создании фильтров. За последние полгода, по сравнению с тем же периодом в 2005 г., объёмы нежелательной рекламной корреспонденции удвоились. Не последнюю роль в 

Публикаций - 54, упоминаний - 121

Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5342 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5557 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1723 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 831 5
Yandex - Яндекс 9052 4
Forcepoint - Websense - SurfControl 44 3
Broadcom - VMware 2587 3
Microsoft Corporation 25663 3
Softline - Софтлайн 3637 3
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Yahoo! 3726 3
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Intel Security McAfee - CipherTrust 7 2
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ДиалогНаука 269 2
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Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
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Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
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Accel Partners 49 1
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ОСК - Янтарь - Прибалтийский судостроительный завод 5 1
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НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 14 1
ТМК СТЗ - Северский трубный завод 5 1
Atomico Ventures 4 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 1
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ТМК - Трубная металлургическая компания 124 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 110 1
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Sequoia Capital 115 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
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Деловой Петербург 40 1
DarkReading.com 105 1
Vnunet 224 1
VNUNet.com 214 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8518 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Fortune Global 500 293 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3903 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CiscoLive! 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Создано именных указателей - 196204.
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