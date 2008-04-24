Володина Ольга
|Фокус на технологии: как сделать офис местом силы 1
|24.04.2008
|Как справиться с "безопасным" спамом? 1
Володина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Manufaqtury - Мануфэктори БТС 2 1
|NVision Group - Энвижн Груп 679 1
|Cisco IronPort Systems 53 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
|Cisco Systems 5125 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4921 1
|UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
|Barracuda Networks - Spam Firewall 7 1
|Apache SpamAssassin - средство для фильтрации спама 12 1
|Aladdin eSafe 37 1
|Dr.Web Mail Security Suite 33 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
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