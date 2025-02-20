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ABD architects

ABD architects

Архитектурное бюро ABD architects реализовывает спектр проектов в двух направлениях: архитектура и интерьеры. В компании работают архитекторы, дизайнеры интерьеров, а также менеджеры проектов с опытом работы в США, Европе, Китае и других странах.

 


20.02.2025 В Москве завершилось строительство новой штаб-квартиры Kept 1
28.12.2006 EMC Documentum поможет формировать облик Москвы 1
27.12.2006 В ABD architects внедрили EMC Documentum 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ABD architects и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1226 2
Dell EMC 5036 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3747 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341755, в очереди разбора - 767154.
Создано именных указателей - 169070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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