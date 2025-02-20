ABD architects
Архитектурное бюро ABD architects реализовывает спектр проектов в двух направлениях: архитектура и интерьеры. В компании работают архитекторы, дизайнеры интерьеров, а также менеджеры проектов с опытом работы в США, Европе, Китае и других странах.
|20.02.2025
|В Москве завершилось строительство новой штаб-квартиры Kept 1
|28.12.2006
|EMC Documentum поможет формировать облик Москвы 1
|27.12.2006
|В ABD architects внедрили EMC Documentum 1
ABD architects и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1226 2
|Dell EMC 5036 1
|Autodesk AutoCAD 337 2
|OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 2
|Россия - РФ - Российская федерация 145338 1
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