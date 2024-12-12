Manufaqtury Мануфэктори БТС
Manufaqtury работает на рынке российской коммерческой недвижимости с 2019 года и развивается как системный интегратор в недвижимости: управляет коммерческой недвижимостью, создает и управляет офисами для среднего бизнеса и корпораций, в том числе, по модели built-to-suit, разрабатывает ПО для управления зданиями и офисами.
|12.12.2024
|Manufaqtury представила технологическую платформу для управления зданиями 1
Manufaqtury и организации, системы, технологии, персоны:
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