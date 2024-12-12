Manufaqtury - Мануфэктори БТС

Manufaqtury работает на рынке российской коммерческой недвижимости с 2019 года и развивается как системный интегратор в недвижимости: управляет коммерческой недвижимостью, создает и управляет офисами для среднего бизнеса и корпораций, в том числе, по модели built-to-suit, разрабатывает ПО для управления зданиями и офисами.