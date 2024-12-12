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Manufaqtury Мануфэктори БТС

Manufaqtury - Мануфэктори БТС

Manufaqtury  работает на рынке российской коммерческой недвижимости с 2019 года и развивается как системный интегратор в недвижимости: управляет коммерческой недвижимостью, создает и управляет офисами для среднего бизнеса и корпораций, в том числе, по модели built-to-suit, разрабатывает ПО для управления зданиями и офисами.


12.12.2024 Manufaqtury представила технологическую платформу для управления зданиями 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Manufaqtury и организации, системы, технологии, персоны:

СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1262 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Кулагин Андрей 2 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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