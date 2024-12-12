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Цифровизация Бизнес-приложения
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Manufaqtury представила технологическую платформу для управления зданиями

Группа Manufaqtury представила PRYSM — технологическую PropTech-платформу для управления бизнес-центрами и штаб-квартирами. Платформа решает ключевые задачи, связанные с организацией пропускной системы, безопасностью, диспетчеризацией и интеграцией всех процессов внутри объектов недвижимости в одно платформенное решение. PRYSM охватывает полный цикл управления арендными отношениями, от индексации ставок до автоматизации заявок и платежей.

Основными заказчиками PRYSM станут управляющие компании коммерческой недвижимости — для них это универсальный инструмент управления объектом. Платформа автоматизирует процессы управления недвижимостью (Property & Facility Management), включая управление инженерными работами, заявками, пропускной системой и мониторингом работы подрядчиков. Для собственников разработка обеспечивает контроль финансовых показателей, делает работу управляющей компании прозрачной и минимизирует риск упущенной выручки. PRYSM для арендаторов — это удобное мобильное приложение для получения услуг, подачи заявок и взаимодействия с управляющей компанией и арендодателем.

Продукт поддерживает модель White Label, позволяя адаптировать интерфейс под корпоративный стиль и бренд управляющей компании. PRYSM интегрируется с действующими инженерными системами — СКУД, системами видеонаблюдения, диспетчеризации и парковки, а также может заменить разрозненные монофункциональные решения. Это не просто система управления, а «надстройка», объединяющая все процессы в единую среду.

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Цифровизация

«Мы создали PRYSM, чтобы устранить проблемы, возникающие в коммерческой недвижимости из-за человеческого фактора и отсутствия комплексных решений на рынке. Благодаря автоматизации процессов собственники и управляющие компании могут избежать многомиллионных потерь, а арендаторы получают качественный и удобный сервис», — сказал Андрей Кулагин, управляющий директор Manufaqtury.

PRYSM уже внедрен в бизнес-центре Poklonka Place и активно тестируется на объекте площадью более 140 тыс. квадратных метров. К началу 2025 г. платформа планирует подключить более 5 тыс. активных пользователей. Среди ключевых преимуществ PRYSM — справочники и каталоги, управление рекламными площадями, управление контентом, CRM-система, маркетплейс для дополнительных услуг и мультитенантность, позволяющая использовать платформу для нескольких объектов с индивидуальными настройками.

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