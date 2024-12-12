Кулагин Андрей
|12.12.2024
|Manufaqtury представила технологическую платформу для управления зданиями 1
|16.10.2015
|«Телеком Идея» МТС выбрала 5 финалистов корпоративного акселератора 1
Кулагин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|АФК Система ПАО 1797 1
|Google Russia - Гугл Россия 178 1
|АФК Система - Sistema Smarttech - Directual 4 1
|Manufaqtury - Мануфэктори БТС 1 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
|Eaton 68 1
|Исмаилов Рашид 59 1
|Дмитриев Кирилл 108 1
|Друженец Мария 1 1
|Рублев Алексей 2 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Григорьев Андрей 18 1
|НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 20 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.