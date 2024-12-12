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Кулагин Андрей



12.12.2024 Manufaqtury представила технологическую платформу для управления зданиями 1
16.10.2015 «Телеком Идея» МТС выбрала 5 финалистов корпоративного акселератора 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кулагин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО 1797 1
Google Russia - Гугл Россия 178 1
АФК Система - Sistema Smarttech - Directual 4 1
Manufaqtury - Мануфэктори БТС 1 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Eaton 68 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 14 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Кондратьев Центр - Центр управленческих Инноваций имени Н.Д. Кондратьева 1 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 131 1
Исмаилов Рашид 59 1
Дмитриев Кирилл 108 1
Друженец Мария 1 1
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Беларусь - Белоруссия 5664 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Индия - Bharat 5446 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 21 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 20 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
МТС Телеком Идея 52 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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