Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189284
ИКТ 14624
Организации 11337
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26552
Персоны 82060
География 3010
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Gen Digital NortonLifeLock (Symantec) Blue Coat ProxySG Blue Coat ProxyClient


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


21.01.2026 Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности 1
16.07.2018 Российская «кузница» ядерного оружия обезопасит свои ПК на Windows отечественным ПО 1
28.02.2017 Десятки тысяч «хромбуков» по всему миру перестали работать после обновления ПО 1
03.12.2014 Blue Coat CAS: новый уровень защиты сети 2
16.11.2012 Blue Coat выводит на рынок новое SaaS-решение по защите мобильных приложений и устройств 1
10.08.2012 Новое решение Blue Coat обеспечит соблюдение политик ИБ на мобильных устройствах сотрудников 1
31.07.2012 Web Control получил сертификат ФСТЭК на ПО Blue Coat 1
08.06.2012 «Лаборатория Касперского» и Blue Coat защитили центральный офис МТС от веб-угроз 2
21.05.2012 В центральном офисе МТС в Москве внедрена система защиты от веб-угроз на базе оборудования Blue Coat 1
01.02.2012 «Банк Хоум Кредит» внедрил системы управления доступом в интернет на базе Blue Coat 2
24.01.2012 «Инфосистемы Джет» внедрили решение Blue Coat по контролю доступа в интернет в «Киевстаре» 1
25.02.2011 Softline протестировала proxy-решения для «Балтики» 1
16.11.2010 Blue Coat объединяет технологию оптимизации видео с решением для оптимизации сети WAN 1
07.09.2010 «Абсолют Банк» под защитой «Антивируса Касперского» 1
24.06.2010 Web Control привезла в Россию новую систему защиты от утечек от Blue Coat 2
12.05.2010 «Абсолют Банк» управляет доступом в интернет с помощью Blue Coat 2
14.01.2009 Blue Coat ProxyClient: новый программный клиент для WAN оптимизации 2
05.12.2007 Blue Coat ProxySG сократит время отклика приложений SAP через WAN до 9700% 2
21.11.2007 Blue Coat анонсирует новые разработки ProxySG: расширенная аутентификация 2
09.10.2007 Blue Coat оснастила устройство ProxySG защитой от фишинга 1

Публикаций - 20, упоминаний - 28

Gen Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 6
Web Control - Вэб Контрол ДК 17 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14439 2
Cisco Systems - IronPort Systems 53 2
SAP SE 5448 1
X Corp - Twitter 2912 1
Microsoft Corporation 25292 1
Apple Inc 12687 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Softline - Софтлайн 3306 1
Check Point Software Technologies 802 1
Adobe Systems 1573 1
Киевстар - Kyivstar 557 1
Эшелон НПО 139 1
Google LLC 12308 1
SurfSecure 3 1
Абсолют Банк 242 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 217 1
Росатом ПСЗ ФГУП - Приборостроительный завод имени К.А. Володина 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4988 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12958 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2190 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 9
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 751 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7649 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31894 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1040 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 3
Proxy-server - Прокси-сервер 328 3
Application Control - Контроль доступа к приложениям 181 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12028 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2350 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1320 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 692 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Microsoft Windows Server Message Block - CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 109 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4360 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3079 2
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 2
Онлайн-мониторинг 84 1
Web 2.0 - Веб 2.0 398 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 702 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 484 1
RTMP - Real Time Messaging Protocol - проприетарный протокол потоковой передачи данных 20 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1168 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
Squid - прокси-сервер 42 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Cloud Service 3 2
Microsoft Windows 16396 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 165 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Unified Security - Blue Coat Security Service 4 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat MDS - Blue Coat Mobile Device Security 2 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat DRTR - Blue Coat Dynamic Real-Time Rating 1 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Web Filter 1 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Secure Web Gateway 2 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat DLP 1 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Web Pulse 2 1
Google Chrome - браузер 1653 1
Google YouTube - Видеохостинг 2906 1
Apple iOS 8295 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 387 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Google Gmail 989 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 824 1
Apple Safari - браузер 877 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1545 1
Mozilla Firefox - браузер 1920 1
Opera Browser - Браузер 1036 1
Google Chromebook - Google Хромбук 238 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 172 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 553 1
Microsoft Windows Server 2008 481 1
Microsoft Windows Server 2012 202 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
Citrix ICA - Citrix Independent Computing Architecture 10 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 29 1
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 34 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 40 1
Соломатин Константин 2 2
Григорьянц Влад 3 2
Липунов Алексей 2 2
Mayer Bethany - Майер Бетани 10 2
Skorupa Joe - Скорупа Джо 5 1
Daheb Steve - Дахеб Стив 6 1
Новицкий Сергей 25 1
Викторов Кирилл 12 1
Тамбовцев Илья 6 1
Матюхин Константин 5 1
Артемов Сергей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 157808 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45968 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53525 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1303 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 1
Украина 7803 1
Россия - УФО - Челябинская область 1406 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 224 1
США - Мэриленд 297 1
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10385 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3185 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15202 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Blacklist - Чёрный список 674 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
ZDnet 662 1
Деловой Петербург 34 1
Мобильные системы 117 1
DarkReading.com 105 1
Gartner - Гартнер 3615 1
Forrester Research 828 1
TeleGeography Research 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413904, в очереди разбора - 728682.
Создано именных указателей - 189284.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще