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Кибербезопасность AntiSpyWare Spyware Stalkerware Вредоносное ПО Шпионское ПО Шпионская техника шпион



01.08.2024 Власти Израиля изъяли документы и компьютеры у создателей шпионской программы Pegasus, чтобы они не попали в США

s, одного из самых известных хакерских инструментов в мире. Pegasus – это программа для взлома, или шпионское ПО, которое разрабатывается и продается по лицензии правительствам всего мира израи
29.07.2024 Новая версия шпионского троянца Mandrake два года распространялась через Google Play

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию Mandrake — шпионского троянца для Android. Она распространялась через Google Play с 2022 по 2024 гг. под видом пяти разных приложений. Они были доступны во многих странах мира. Суммарно их скачали как мин
09.07.2024 Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud

доносная программа активирует различные функции, в том числе сбор, копирование, удаление данных, инициирование модуля связи с командным сервером, внедрение шелл-кода. Unsplash - Charlesdeluvio Хакеры шпионят за государственными организациями в России Способность вредоносной программы динамически адаптировать свое поведение в зависимости от процесса, в котором она запущена, а также использов
05.07.2024 Программист создал по-настоящему безопасный смарт-ТВ на Linux без шпионских программ и заводских «лазеек». Он доступен всем желающим. Видео

удалять и добавлять ярлыки для приложений, которые могут потребоваться при пользовании умным телевизором. В списке будут только те программы, которые нужны пользователю, без работающих в фоне утилит-шпионов, установленных производителем ТВ. Также он научил свою оболочку выводить уведомления об изменении громкости, работать с потоковым видео и пр. Управление на кончике пальцев Карл Риис, по
03.07.2024 Создана сверхполезная утилита, очищающая Windows 11 от встроенных шпионских функций. С их помощью Microsoft собирает информацию о пользователях

Чтобы не ограничиваться одной только Windows 11, разработчик научил xd-AntiSpy отключать ненужные и шпионские функции еще и в Edge. Это новый штатный браузер Microsoft, который устанавливается

19.06.2024 Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения

амих США и их союзников. «Пока, впрочем, непохоже, чтобы эти санкции кого-то всерьёз впечатляли. За шпионское ПО хорошо платят, от желающих им пользоваться - отбою нет, и, судя по всему, для ра
07.05.2024 Кибершпионы Winnti используют вредонос, прячущий другие шпионские инструменты от антивирусов

роцесс cmd.exe (командная строка Windows). Freepik Китайская кибергруппировка научилась маскировать шпионские инструменты от антивирусов UNAPIMON написан на C++ и выполнен в виде DLL-библиотеки
07.03.2024 Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США

, Греции, Венгрии и Северной Македонии, которые помогали разрабатывать, продавать или рекламировать шпионские продукты и средства взлома. Как следует из материала The Record и пояснений министе
05.03.2024 Телеком-операторы, использующие Red Hat Linux, атакованы шпионскими троянами

етил эксперт, подразумевая телеком-операторов, пострадавших от вредоноса. «Телеком-операторы - лакомая мишень для всевозможных кибершпионов, и, судя по исследованию, которое провёл HaxRob, это именно шпионский инструмент, обеспечивающий его операторам «станцию прослушивания» прямо в инфраструктуре целевых телекомов», - отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности к
04.03.2024 Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp

жду разработчиком популярного мессенджера и NSO Group, начатого в 2019 г. Согласно заявлению истца, шпионское ПО применялось для слежки за 1,4 тыс. пользователей WhatsApp. Израильская компания

22.02.2024 Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели

которые преследуют как финансовые, так и политические цели. Одной из новых тактик злоумышленников стала кража учетных записей в Telegram на устройствах жертв, что уже после проведения атаки позволяло шпионить за сотрудниками атакованной компании. Кроме того, впервые в России некоторые группировки вымогателей, например Shadow (Comet) и Werewolves, стали выкладывать данные об атакованных росс
16.01.2024 «Лаборатория Касперского» разработала новый метод обнаружения шпионской программы Pegasus на iPhone

отали специальную утилиту, которая облегчает обнаружение, анализ и парсинг артефактов Shutdown.log. Шпионское ПО под iOS, такое как Pegasus, отличается высоким уровнем сложности. Чтобы обезопас
13.12.2023 Специалисты Positive Technologies выделили угрозы 2023 года: кибершпионаж, двойное вымогательство и двукратный рост атак на телеком

роны хактивистов. Излюбленными способами их атак являются массированные DDoS-атаки и дефейс сайтов. Шпионское ПО стало одним из основных трендов 2023 г. Его использование в качестве метода атак
13.12.2023 В России готовится отечественная «антишпионская» замена Telegram

многих компаниях с госучастием объявлен бойкот технике Apple, которую с недавних пор власти считают шпионской. Что будет с Telegram Telegram – это второй по популярности мессенджер в России пос
02.11.2023 «Лаборатория Касперского»: через Telegram-каналы распространяется шпионский мод для WhatsApp на Android

ют как Trojan-Spy.AndroidOS.CanesSpy, можно прочитать на securelist. Чтобы не стать жертвой троянца-шпиона, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: скачивайте приложения из официал
27.10.2023 Замечены приложения с вирусом-шпионом для кражи денег у влюбленных

сылку на поддельный сайт сервиса, с которого нужно загрузить мобильное приложение. Спрятанная в нем шпионская программа способна перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-ко
09.10.2023 «Мамонт» приложился к Google Play: мошенники предлагают оформить покупки с помощью вируса-шпиона

айте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений с доставкой. Спрятанная в нем шпионская программа способна перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-ко
29.09.2023 Apple спешно заделала три «дыры», через с помощью которых можно устанавливать шпионское ПО

улевого дня, которые использовались в цепочке эксплойтов BLASTPASS. Эти уязвимости - CVE-2023-41061 и CVE-2023-41064 - обеспечивали злоумыленникам возможность устанавливать на пользовательские iPhone шпионское ПО Pegasus, даже если все обновления на смартфон уже были установлены. «Хотя на первый взгляд такое количество уязвимостей как будто бы свидетельствует о низком качестве кода Apple, т
18.09.2023 Positive Technologies: частных лиц на Ближнем Востоке чаще всего атакуют при помощи шпионского ПО

формацию с зараженного устройства, после чего передает ее киберпреступнику. В зависимости от задачи шпионское ПО может похищать персональные, банковские и учетные данные пользователя, файлы из

07.09.2023 На Android напало новое шпионское ПО. В большой опасности пользователи Telegram

задействовали где-то в июле 2022 года. Фото: Dmitri Karastelev / Unsplash Новая пугающе эффективная шпионская программа под Android нацелена на пользователей мессенджеров Signal и Telegram В ES
07.06.2023 США отправят в космос шпионов для слежки за спутниками России и Китая

США будет следить за космическими аппаратами России и Китая Космические силы США запустят спутники-шпионы в космос для отслеживания угроз со стороны российских и китайских космических аппарато
29.05.2023 «Доктор Веб» обнаружила Android-приложения со шпионским модулем SpinOk

Компания «Доктор Веб» выявила программный модуль для ОС Android, который обладает шпионскими функциями. Он собирает информацию о хранящихся на устройствах файлах, способен передавать их злоумышленникам, а также может подменять и загружать содержимое буфера обмена на удаленны
03.05.2023 Германия пересчитывает «шпионское» сетевое оборудование Huawei, чтобы от него избавиться

, в котором утверждается, будто при установке программных обновлений для оборудования Huawei в сети австралийской телекоммуникационной корпорации Optus был занесен вредоносный код, использовавшийся в шпионских целях. Перехваченные данные переправлялись в Китай. Huaweiи Optus отрицают, что этот инцидент вообще имел место. Позднее разведывательные агентства США заявили, что аналогичный инциде
04.04.2023 Программы-взломщики для правительств отсталых стран методично атакуют смартфоны на iOS и Android

(pointer authentication code). Через эти уязвимости устанавливался архивный файл .IPA, содержавший шпионские вредоносы. Цепочка эксплойтов к Android включала три уязвимости CVE-2022-3723, CVE-
24.03.2023 Positive Technologies: большинство обнаруженных с помощью песочницы вредоносов в корпоративных сетях оказались шпионским ПО

ndbox. Подавляющую часть обнаруженных вредоносов составили трояны, большинство из которых оказались шпионским ПО. Больше всего вредоносов было обнаружено в почтовом трафике организаций, более п
21.03.2023 Зафиксирована активность шпионского ПО, созданного при участии ЦРУ

а в апреле 2017 г. через Wikileaks. Тогда было опубликовано несколько документов, в которых Project Hive был назван «управляющей инфраструктурой», используемой разведкой США для распространения своих шпионских модулей и вывода интересующей их информации. В октябре 2021 г. одна из «ловушек» Netlab 360 перехватила подозрительный файл ELF, который, при ближайшем рассмотрении, оказался вредонос
09.12.2022 Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft

ями Италии и Казахстана (причем при непосредственной поддержке интернет-провайдеров), и Cytrox, чьи шпионские инструменты использовались для слежки за людьми по всему миру. Всего, как утверждаю
24.11.2022 Стратегически мыслящая шпионская группировка атакует правительства по всему миру

похищенные у жертв документы впоследствии могут использоваться в качестве «векторов» для последующих волн атак, уже на другие организации. «Такой каскадный фишинг свидетельствует о том, что масштабы шпионской кампании носят стратегический характер, — считает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Это не разовая операция, направленная на решение какой-
20.10.2022 «Лаборатория Касперского» рассказывает о ситуации с троянцами-шпионами в России и мире

в рамках сложных целевых атак на компании. Самостоятельно определить, что на устройстве установлено шпионское ПО, крайне сложно. Среди косвенных признаков — быстрая разрядка батареи или расход

12.10.2022 Российские компании все чаще шпионят за сотрудниками. Спрос на ПО для слежки растет

ь в результате анализа данных сервиса Wordstat по брендовому запросу Staffcop за период январь-сентябрь 2021 г. (18 тыс. 696 запросов) и 2022 г. (20 тыс. 836 запросов) соответственно. Число «пилотов» шпионского софта в компаниях в сегменте выросло на 37%, уточняет «Коммерсант» со ссылкой на Staffcop. Как сообщили CNews в Группе InfoWatch за первое полугодие 2022 г. спрос на подобные решения
23.08.2022 Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков

ный список предшествовала масса скандалов и судебных процессов. NSO Group утверждает, что Pegasus — шпионская программа, использующая разные уязвимости в iOS и Android. Она продается только пра
21.06.2022 Власти Казахстана следили за оппозицией с помощью шпионского ПО для Android

твами которой с 2019 г. становились пользователи в Казахстане, Сирии и Италии. Hermit обозначен как шпионская программа «корпоративного уровня». Это модульный пакет, позволяющий перехватывать к
27.05.2022 Государственные хакеры набросились на Android и Chrome из-за незакрытых «дыр» нулевого дня

'Ивуаре, Сербии, Испании, Индонезии и на Мадагаскаре. «Cytrox — лишь одна из структур, предлагающих шпионские инструменты тем, кто больше заплатит, а недостатка в желающих и имеющих возможность
24.12.2021 Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows

о срока выводить данные из скомпрометированной сети, то есть, обеспечивает своим операторам широкие шпионские возможности».
24.09.2021 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете

иональной безопасности (АНБ), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а также другие 16 ведомств, входящие в так называемое «разведывательное сообщество США». Причиной, по которой американские шпионы стараются максимально огородиться от интернет-рекламы, являются многочисленные угрозы безопасности, которые она таит в себе. О том, что американское разведывательное сообщество активно и
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками

исправления для двух критических уязвимостей, через которые на iPhone, iPad и Watch устанавливалась шпионская программа Pegasus «Насколько нам известно, информация об уязвимости KISMET так нико
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi

Французские четырехколесные шпионы на службе Роскомнадзора Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) планирует купить четыре автомобиля Renault Duster для слежки за работой российских Wi-Fi
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру

ли известные организации, такие как AmnestyInternational или движение BlackLivesMatter. Чертов язык Шпионское ПО, которое эксплуатирует данные уязвимости, получило название Devils Tongue. Его у
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО»

жет без суда и следствия заблокировать аккаунт любого своего клиента Одна из разработок NSO Group – шпионское ПО под названием Pegasus. Его упоминание регулярно всплывает в темах, касающихся ма
22.06.2021 Google без спроса установил на Android-смартфоны приложение для слежки. Удалить его нельзя

е Google пока никому не рассылал, о чем можно судить по количеству скачиваний. Первую версию своего шпионского ПО Google пока никому массово не рассылал Версия этой программы – minted810030; ее

Публикаций - 2153, упоминаний - 3095

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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1410 10
Демократическая политическая партия США 112 8
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 136 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1007 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 7
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 6 6
Аль-Каида - террористическая организация 67 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 251 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2699 5
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 5
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 5
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 702 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 53 3
CompTIA - Computing Technology Industry Association 29 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 122 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 290 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 3
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 10 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 128 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 2
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 250 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 42 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 85 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 35 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12122 1154
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25455 1138
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7277 638
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 2964 548
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28591 421
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24391 393
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3790 375
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15870 353
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2791 338
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62247 329
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5771 320
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12438 312
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23380 275
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6207 221
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47442 209
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12053 207
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1741 201
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8925 184
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23354 156
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23870 151
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4664 145
Rootkit - Руткит - набор программных средств 366 144
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10380 142
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13492 132
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13715 130
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14065 129
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1281 129
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7268 129
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 1982 126
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7029 124
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8266 121
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 734 118
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10778 117
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4621 117
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6265 116
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27355 110
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10043 109
Оцифровка - Digitization 4349 108
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20327 108
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12262 105
Microsoft Windows 15327 346
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4074 235
Google Android 13677 217
Apple iOS 7518 109
Linux OS 9505 90
Apple iPhone - серия смартфонов 6944 88
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4905 86
Microsoft Windows XP 2549 76
Microsoft Edge - браузер 1978 70
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 466 64
Google Play - Google Store - Android Market 3209 60
Microsoft Windows Vista Longhorn 1767 59
Apple Mac - Apple Macintosh 2955 57
Mozilla Firefox - браузер 1868 54
Microsoft Windows 2000 8661 52
Apple macOS 1966 45
WhatsApp Messenger 1036 42
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 289 40
Google Chrome - браузер 1521 39
Apple iPhone 6 4861 38
Microsoft Office 3633 37
Microsoft Outlook 1362 36
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1094 36
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 448 34
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1520 34
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1937 33
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 386 33
Apple iPad 3826 32
Kaspersky Internet Security 445 32
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 30
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 231 30
Microsoft Skype 2046 29
JavaScript - JS - язык программирования 1134 28
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3981 28
Microsoft Windows 7 1966 27
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 100 26
NSO Group - Pegasus 87 26
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 25
Opera Browser - Браузер 1012 25
Apple - App Store 2816 24
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 170 39
Trump Donald J. - Трамп Дональд 394 37
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 37
Касперский Евгений 317 32
Мельникова Анастасия 347 29
Путин Владимир 3064 22
Corrons Luis - Корронс Луис 106 22
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 20
Водясов Алексей 222 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 907 15
Земков Сергей 157 14
Bond James - Бонд Джеймс 67 14
Зенкин Денис 262 13
Зайцев Михаил 238 11
Гвоздев Дмитрий 123 11
Дягилев Василий 84 10
Гостев Александр 82 9
Галушкин Олег 181 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 327 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 375 7
Медведев Дмитрий 1648 7
Баулин Валерий 39 7
Голованов Сергей 56 7
Мансур Ахмед 8 7
Дуров Павел 271 7
Раевский Алексей 76 7
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 7
Шилак Ксения 28 7
Васильев Евгений 119 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 7
Xi Jinping - Си Цзиньпин 54 7
Касперская Наталья 285 6
Албитов Андрей 31 6
Ференец Вадим 29 6
Шаров Борис 73 6
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 5
Ермолов Марк 10 5
Горячий Максим 9 5
Spears Britney - Спирс Бритни 64 5
Волков Дмитрий 60 5
Россия - РФ - Российская федерация 138444 804
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51482 651
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16495 281
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13204 176
Германия - Федеративная Республика 12536 150
Европа 21567 133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41931 114
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13953 108
Япония 13189 101
Земля - планета Солнечной системы 10262 93
Израиль 2701 84
Южная Корея - Республика 6553 84
Франция - Французская Республика 7749 83
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14047 82
Канада 4823 75
Индия - Bharat 5340 73
Украина 7513 70
Иран - Исламская Республика Иран 1060 58
Италия - Итальянская Республика 4305 57
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3494 51
США - Калифорния 4578 46
Азия - Азиатский регион 5383 46
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2819 45
Ближний Восток 2888 45
США - Колумбия - Вашингтон 1374 43
Бразилия - Федеративная Республика 2316 42
Испания - Королевство 3688 41
Казахстан - Республика 5409 38
Америка Северная - Североамериканский регион 3302 36
Китай - Тайвань 3909 36
Нидерланды 3461 35
Солнце - звезда Солнечной системы 5084 35
Турция - Турецкая республика 2291 34
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1343 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16832 31
Норвегия - Королевство 1797 28
США - Нью-Йорк 3079 28
Китай - Пекин - Beijing 972 27
Америка - Американский регион 2121 26
Польша - Республика 1926 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49165 437
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46526 335
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5630 227
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8498 178
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3370 157
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6653 156
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27761 128
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13322 115
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10716 111
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12736 109
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7684 103
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23124 102
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4534 94
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10595 93
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 471 88
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7320 87
Английский язык 6475 78
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 785 70
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2211 68
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5678 61
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1564 58
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4588 56
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 811 49
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2752 49
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5524 45
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2651 44
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2665 44
Страхование - Страховое дело - Insurance 5604 44
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17596 42
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9640 39
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 491 38
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 854 37
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4747 36
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2903 36
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15851 35
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9380 35
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3578 35
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1198 35
Энергетика - Energy - Energetically 4903 34
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2789 33
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5867 59
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 37
AP - Associated Press 1997 36
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1269 36
The Register - The Register Hardware 1488 35
NYT - The New York Times 1019 33
WikiLeaks 117 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11158 22
CNews - ZOOM.CNews 1818 19
FT - Financial Times 1201 17
Times 609 16
Bloomberg 1226 15
The Washington Post 326 15
Коммерсантъ - Издательский дом 1690 14
CNews RND - R&D.CNews 2273 13
ZDnet 657 12
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 644 12
DarkReading.com 91 10
The Verge - Издание 538 9
BleepingComputer - Издание 305 8
The Guardian - Британская газета 357 8
Ars Technica 410 8
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 8
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 8
Inquirer 463 7
Forbes - Форбс 745 7
Vnunet 224 7
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1203 7
Computer Weekly 374 7
Le Monde 27 7
CNET Networks - CNET News 1642 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 876 6
Известия ИД 590 6
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 6
InformationWeek 241 5
23ABC News 170 5
Wired - Издание 229 5
Silicon.com 364 5
Reddit 296 5
Wikipedia - Википедия 469 5
IDC - International Data Corporation 4893 34
Gartner - Гартнер 3529 27
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7900 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3020 16
Juniper Research 517 9
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 9
B2B International 50 8
Forrester Research 819 7
Google Threat Analysis Group 16 7
CNews Мишень 164 7
Recorded Future 14 5
Fortune Global 500 285 5
AV-Test Institute 38 5
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 4
W3Techs 13 3
Frost & Sullivan 203 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 3
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 3
Aberdeen Group 48 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 304 2
AV-Comparatives 23 2
KuppingerCole Analysts AG 4 2
Net Applications 127 2
Consumer Reports 38 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 211 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 65 2
InsightExpress 12 2
Microsoft Security Intelligence Report 14 2
Strategy Analytics 284 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
IHS Infonetics Research 102 2
Harris Interactive 81 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
Sensor Tower 12 1
MalwareHunterTeam 12 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 24 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 780 19
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 8
РАН - Российская академия наук 1807 7
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 122 6
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 6
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 295 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 243 4
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 36 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 250 3
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 3
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 28 3
Keio University - Университет Кэйо 12 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 160 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 7 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 18 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 224 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 60 2
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 147 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 147 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 347 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 513 2
РАН - АН РБ - Академия наук Республики Башкортостан 2 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 29 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 92 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 162 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 290 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 263 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1457 2
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 41
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2339 28
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1187 6
Infosecurity - выставка 63 5
CeBIT 611 5
Black Hat - Конференция 78 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1947 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1035 3
CNews AWARDS - награда 466 3
Docflow 146 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
День знаний - 1 сентября 32 2
Photokina 59 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 2
День молодёжи - 27 июня 845 2
Intel Developer Forum - IDF 276 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 2
Fortinet Security Day 9 2
Международный женский день - 8 марта 321 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 73 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 8 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
Samsung Unpacked 32 1
Прямая линия с Президентом РФ 15 1
Billington Cybersecurity Summit 2 1
Высокие технологии XXI века 78 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 41 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 26 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Defcon 44 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 86 1
Короткая ссылка

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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
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