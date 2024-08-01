Власти Израиля изъяли документы и компьютеры у создателей шпионской программы Pegasus, чтобы они не попали в США s, одного из самых известных хакерских инструментов в мире. Pegasus – это программа для взлома, или шпионское ПО, которое разрабатывается и продается по лицензии правительствам всего мира израи

Новая версия шпионского троянца Mandrake два года распространялась через Google Play Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию Mandrake — шпионского троянца для Android. Она распространялась через Google Play с 2022 по 2024 гг. под видом пяти разных приложений. Они были доступны во многих странах мира. Суммарно их скачали как мин

Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud доносная программа активирует различные функции, в том числе сбор, копирование, удаление данных, инициирование модуля связи с командным сервером, внедрение шелл-кода. Unsplash - Charlesdeluvio Хакеры шпионят за государственными организациями в России Способность вредоносной программы динамически адаптировать свое поведение в зависимости от процесса, в котором она запущена, а также использов

Программист создал по-настоящему безопасный смарт-ТВ на Linux без шпионских программ и заводских «лазеек». Он доступен всем желающим. Видео удалять и добавлять ярлыки для приложений, которые могут потребоваться при пользовании умным телевизором. В списке будут только те программы, которые нужны пользователю, без работающих в фоне утилит-шпионов, установленных производителем ТВ. Также он научил свою оболочку выводить уведомления об изменении громкости, работать с потоковым видео и пр. Управление на кончике пальцев Карл Риис, по

Создана сверхполезная утилита, очищающая Windows 11 от встроенных шпионских функций. С их помощью Microsoft собирает информацию о пользователях Чтобы не ограничиваться одной только Windows 11, разработчик научил xd-AntiSpy отключать ненужные и шпионские функции еще и в Edge. Это новый штатный браузер Microsoft, который устанавливается

Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения амих США и их союзников. «Пока, впрочем, непохоже, чтобы эти санкции кого-то всерьёз впечатляли. За шпионское ПО хорошо платят, от желающих им пользоваться - отбою нет, и, судя по всему, для ра

Кибершпионы Winnti используют вредонос, прячущий другие шпионские инструменты от антивирусов роцесс cmd.exe (командная строка Windows). Freepik Китайская кибергруппировка научилась маскировать шпионские инструменты от антивирусов UNAPIMON написан на C++ и выполнен в виде DLL-библиотеки

Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США , Греции, Венгрии и Северной Македонии, которые помогали разрабатывать, продавать или рекламировать шпионские продукты и средства взлома. Как следует из материала The Record и пояснений министе

Телеком-операторы, использующие Red Hat Linux, атакованы шпионскими троянами етил эксперт, подразумевая телеком-операторов, пострадавших от вредоноса. «Телеком-операторы - лакомая мишень для всевозможных кибершпионов, и, судя по исследованию, которое провёл HaxRob, это именно шпионский инструмент, обеспечивающий его операторам «станцию прослушивания» прямо в инфраструктуре целевых телекомов», - отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности к

Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp жду разработчиком популярного мессенджера и NSO Group, начатого в 2019 г. Согласно заявлению истца, шпионское ПО применялось для слежки за 1,4 тыс. пользователей WhatsApp. Израильская компания

Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели которые преследуют как финансовые, так и политические цели. Одной из новых тактик злоумышленников стала кража учетных записей в Telegram на устройствах жертв, что уже после проведения атаки позволяло шпионить за сотрудниками атакованной компании. Кроме того, впервые в России некоторые группировки вымогателей, например Shadow (Comet) и Werewolves, стали выкладывать данные об атакованных росс

«Лаборатория Касперского» разработала новый метод обнаружения шпионской программы Pegasus на iPhone отали специальную утилиту, которая облегчает обнаружение, анализ и парсинг артефактов Shutdown.log. Шпионское ПО под iOS, такое как Pegasus, отличается высоким уровнем сложности. Чтобы обезопас

Специалисты Positive Technologies выделили угрозы 2023 года: кибершпионаж, двойное вымогательство и двукратный рост атак на телеком роны хактивистов. Излюбленными способами их атак являются массированные DDoS-атаки и дефейс сайтов. Шпионское ПО стало одним из основных трендов 2023 г. Его использование в качестве метода атак

В России готовится отечественная «антишпионская» замена Telegram многих компаниях с госучастием объявлен бойкот технике Apple, которую с недавних пор власти считают шпионской. Что будет с Telegram Telegram – это второй по популярности мессенджер в России пос

«Лаборатория Касперского»: через Telegram-каналы распространяется шпионский мод для WhatsApp на Android ют как Trojan-Spy.AndroidOS.CanesSpy, можно прочитать на securelist. Чтобы не стать жертвой троянца-шпиона, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: скачивайте приложения из официал

Замечены приложения с вирусом-шпионом для кражи денег у влюбленных сылку на поддельный сайт сервиса, с которого нужно загрузить мобильное приложение. Спрятанная в нем шпионская программа способна перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-ко

«Мамонт» приложился к Google Play: мошенники предлагают оформить покупки с помощью вируса-шпиона айте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений с доставкой. Спрятанная в нем шпионская программа способна перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-ко

Apple спешно заделала три «дыры», через с помощью которых можно устанавливать шпионское ПО улевого дня, которые использовались в цепочке эксплойтов BLASTPASS. Эти уязвимости - CVE-2023-41061 и CVE-2023-41064 - обеспечивали злоумыленникам возможность устанавливать на пользовательские iPhone шпионское ПО Pegasus, даже если все обновления на смартфон уже были установлены. «Хотя на первый взгляд такое количество уязвимостей как будто бы свидетельствует о низком качестве кода Apple, т

Positive Technologies: частных лиц на Ближнем Востоке чаще всего атакуют при помощи шпионского ПО формацию с зараженного устройства, после чего передает ее киберпреступнику. В зависимости от задачи шпионское ПО может похищать персональные, банковские и учетные данные пользователя, файлы из

На Android напало новое шпионское ПО. В большой опасности пользователи Telegram задействовали где-то в июле 2022 года. Фото: Dmitri Karastelev / Unsplash Новая пугающе эффективная шпионская программа под Android нацелена на пользователей мессенджеров Signal и Telegram В ES

США отправят в космос шпионов для слежки за спутниками России и Китая США будет следить за космическими аппаратами России и Китая Космические силы США запустят спутники-шпионы в космос для отслеживания угроз со стороны российских и китайских космических аппарато

«Доктор Веб» обнаружила Android-приложения со шпионским модулем SpinOk Компания «Доктор Веб» выявила программный модуль для ОС Android, который обладает шпионскими функциями. Он собирает информацию о хранящихся на устройствах файлах, способен передавать их злоумышленникам, а также может подменять и загружать содержимое буфера обмена на удаленны

Германия пересчитывает «шпионское» сетевое оборудование Huawei, чтобы от него избавиться , в котором утверждается, будто при установке программных обновлений для оборудования Huawei в сети австралийской телекоммуникационной корпорации Optus был занесен вредоносный код, использовавшийся в шпионских целях. Перехваченные данные переправлялись в Китай. Huaweiи Optus отрицают, что этот инцидент вообще имел место. Позднее разведывательные агентства США заявили, что аналогичный инциде

Программы-взломщики для правительств отсталых стран методично атакуют смартфоны на iOS и Android (pointer authentication code). Через эти уязвимости устанавливался архивный файл .IPA, содержавший шпионские вредоносы. Цепочка эксплойтов к Android включала три уязвимости CVE-2022-3723, CVE-

Positive Technologies: большинство обнаруженных с помощью песочницы вредоносов в корпоративных сетях оказались шпионским ПО ndbox. Подавляющую часть обнаруженных вредоносов составили трояны, большинство из которых оказались шпионским ПО. Больше всего вредоносов было обнаружено в почтовом трафике организаций, более п

Зафиксирована активность шпионского ПО, созданного при участии ЦРУ а в апреле 2017 г. через Wikileaks. Тогда было опубликовано несколько документов, в которых Project Hive был назван «управляющей инфраструктурой», используемой разведкой США для распространения своих шпионских модулей и вывода интересующей их информации. В октябре 2021 г. одна из «ловушек» Netlab 360 перехватила подозрительный файл ELF, который, при ближайшем рассмотрении, оказался вредонос

Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft ями Италии и Казахстана (причем при непосредственной поддержке интернет-провайдеров), и Cytrox, чьи шпионские инструменты использовались для слежки за людьми по всему миру. Всего, как утверждаю

Стратегически мыслящая шпионская группировка атакует правительства по всему миру похищенные у жертв документы впоследствии могут использоваться в качестве «векторов» для последующих волн атак, уже на другие организации. «Такой каскадный фишинг свидетельствует о том, что масштабы шпионской кампании носят стратегический характер, — считает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Это не разовая операция, направленная на решение какой-

«Лаборатория Касперского» рассказывает о ситуации с троянцами-шпионами в России и мире в рамках сложных целевых атак на компании. Самостоятельно определить, что на устройстве установлено шпионское ПО, крайне сложно. Среди косвенных признаков — быстрая разрядка батареи или расход

Российские компании все чаще шпионят за сотрудниками. Спрос на ПО для слежки растет ь в результате анализа данных сервиса Wordstat по брендовому запросу Staffcop за период январь-сентябрь 2021 г. (18 тыс. 696 запросов) и 2022 г. (20 тыс. 836 запросов) соответственно. Число «пилотов» шпионского софта в компаниях в сегменте выросло на 37%, уточняет «Коммерсант» со ссылкой на Staffcop. Как сообщили CNews в Группе InfoWatch за первое полугодие 2022 г. спрос на подобные решения

Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков ный список предшествовала масса скандалов и судебных процессов. NSO Group утверждает, что Pegasus — шпионская программа, использующая разные уязвимости в iOS и Android. Она продается только пра

Власти Казахстана следили за оппозицией с помощью шпионского ПО для Android твами которой с 2019 г. становились пользователи в Казахстане, Сирии и Италии. Hermit обозначен как шпионская программа «корпоративного уровня». Это модульный пакет, позволяющий перехватывать к

Государственные хакеры набросились на Android и Chrome из-за незакрытых «дыр» нулевого дня 'Ивуаре, Сербии, Испании, Индонезии и на Мадагаскаре. «Cytrox — лишь одна из структур, предлагающих шпионские инструменты тем, кто больше заплатит, а недостатка в желающих и имеющих возможность

Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows о срока выводить данные из скомпрометированной сети, то есть, обеспечивает своим операторам широкие шпионские возможности».

Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете иональной безопасности (АНБ), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а также другие 16 ведомств, входящие в так называемое «разведывательное сообщество США». Причиной, по которой американские шпионы стараются максимально огородиться от интернет-рекламы, являются многочисленные угрозы безопасности, которые она таит в себе. О том, что американское разведывательное сообщество активно и

Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками исправления для двух критических уязвимостей, через которые на iPhone, iPad и Watch устанавливалась шпионская программа Pegasus «Насколько нам известно, информация об уязвимости KISMET так нико

Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi Французские четырехколесные шпионы на службе Роскомнадзора Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) планирует купить четыре автомобиля Renault Duster для слежки за работой российских Wi-Fi

Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру ли известные организации, такие как AmnestyInternational или движение BlackLivesMatter. Чертов язык Шпионское ПО, которое эксплуатирует данные уязвимости, получило название Devils Tongue. Его у

Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» жет без суда и следствия заблокировать аккаунт любого своего клиента Одна из разработок NSO Group – шпионское ПО под названием Pegasus. Его упоминание регулярно всплывает в темах, касающихся ма