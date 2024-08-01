Кибербезопасность AntiSpyWare Spyware Stalkerware Вредоносное ПО Шпионское ПО Шпионская техника шпион
|01.08.2024
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Власти Израиля изъяли документы и компьютеры у создателей шпионской программы Pegasus, чтобы они не попали в США
s, одного из самых известных хакерских инструментов в мире. Pegasus – это программа для взлома, или шпионское ПО, которое разрабатывается и продается по лицензии правительствам всего мира израи
|29.07.2024
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Новая версия шпионского троянца Mandrake два года распространялась через Google Play
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию Mandrake — шпионского троянца для Android. Она распространялась через Google Play с 2022 по 2024 гг. под видом пяти разных приложений. Они были доступны во многих странах мира. Суммарно их скачали как мин
|09.07.2024
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Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud
доносная программа активирует различные функции, в том числе сбор, копирование, удаление данных, инициирование модуля связи с командным сервером, внедрение шелл-кода. Unsplash - Charlesdeluvio Хакеры шпионят за государственными организациями в России Способность вредоносной программы динамически адаптировать свое поведение в зависимости от процесса, в котором она запущена, а также использов
|05.07.2024
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Программист создал по-настоящему безопасный смарт-ТВ на Linux без шпионских программ и заводских «лазеек». Он доступен всем желающим. Видео
удалять и добавлять ярлыки для приложений, которые могут потребоваться при пользовании умным телевизором. В списке будут только те программы, которые нужны пользователю, без работающих в фоне утилит-шпионов, установленных производителем ТВ. Также он научил свою оболочку выводить уведомления об изменении громкости, работать с потоковым видео и пр. Управление на кончике пальцев Карл Риис, по
|03.07.2024
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Создана сверхполезная утилита, очищающая Windows 11 от встроенных шпионских функций. С их помощью Microsoft собирает информацию о пользователях
Чтобы не ограничиваться одной только Windows 11, разработчик научил xd-AntiSpy отключать ненужные и шпионские функции еще и в Edge. Это новый штатный браузер Microsoft, который устанавливается
|19.06.2024
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Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения
амих США и их союзников. «Пока, впрочем, непохоже, чтобы эти санкции кого-то всерьёз впечатляли. За шпионское ПО хорошо платят, от желающих им пользоваться - отбою нет, и, судя по всему, для ра
|07.05.2024
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Кибершпионы Winnti используют вредонос, прячущий другие шпионские инструменты от антивирусов
роцесс cmd.exe (командная строка Windows). Freepik Китайская кибергруппировка научилась маскировать шпионские инструменты от антивирусов UNAPIMON написан на C++ и выполнен в виде DLL-библиотеки
|07.03.2024
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Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США
, Греции, Венгрии и Северной Македонии, которые помогали разрабатывать, продавать или рекламировать шпионские продукты и средства взлома. Как следует из материала The Record и пояснений министе
|05.03.2024
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Телеком-операторы, использующие Red Hat Linux, атакованы шпионскими троянами
етил эксперт, подразумевая телеком-операторов, пострадавших от вредоноса. «Телеком-операторы - лакомая мишень для всевозможных кибершпионов, и, судя по исследованию, которое провёл HaxRob, это именно шпионский инструмент, обеспечивающий его операторам «станцию прослушивания» прямо в инфраструктуре целевых телекомов», - отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности к
|04.03.2024
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Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp
жду разработчиком популярного мессенджера и NSO Group, начатого в 2019 г. Согласно заявлению истца, шпионское ПО применялось для слежки за 1,4 тыс. пользователей WhatsApp. Израильская компания
|22.02.2024
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Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели
которые преследуют как финансовые, так и политические цели. Одной из новых тактик злоумышленников стала кража учетных записей в Telegram на устройствах жертв, что уже после проведения атаки позволяло шпионить за сотрудниками атакованной компании. Кроме того, впервые в России некоторые группировки вымогателей, например Shadow (Comet) и Werewolves, стали выкладывать данные об атакованных росс
|16.01.2024
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«Лаборатория Касперского» разработала новый метод обнаружения шпионской программы Pegasus на iPhone
отали специальную утилиту, которая облегчает обнаружение, анализ и парсинг артефактов Shutdown.log. Шпионское ПО под iOS, такое как Pegasus, отличается высоким уровнем сложности. Чтобы обезопас
|13.12.2023
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Специалисты Positive Technologies выделили угрозы 2023 года: кибершпионаж, двойное вымогательство и двукратный рост атак на телеком
роны хактивистов. Излюбленными способами их атак являются массированные DDoS-атаки и дефейс сайтов. Шпионское ПО стало одним из основных трендов 2023 г. Его использование в качестве метода атак
|13.12.2023
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В России готовится отечественная «антишпионская» замена Telegram
многих компаниях с госучастием объявлен бойкот технике Apple, которую с недавних пор власти считают шпионской. Что будет с Telegram Telegram – это второй по популярности мессенджер в России пос
|02.11.2023
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«Лаборатория Касперского»: через Telegram-каналы распространяется шпионский мод для WhatsApp на Android
ют как Trojan-Spy.AndroidOS.CanesSpy, можно прочитать на securelist. Чтобы не стать жертвой троянца-шпиона, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: скачивайте приложения из официал
|27.10.2023
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Замечены приложения с вирусом-шпионом для кражи денег у влюбленных
сылку на поддельный сайт сервиса, с которого нужно загрузить мобильное приложение. Спрятанная в нем шпионская программа способна перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-ко
|09.10.2023
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«Мамонт» приложился к Google Play: мошенники предлагают оформить покупки с помощью вируса-шпиона
айте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений с доставкой. Спрятанная в нем шпионская программа способна перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-ко
|29.09.2023
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Apple спешно заделала три «дыры», через с помощью которых можно устанавливать шпионское ПО
улевого дня, которые использовались в цепочке эксплойтов BLASTPASS. Эти уязвимости - CVE-2023-41061 и CVE-2023-41064 - обеспечивали злоумыленникам возможность устанавливать на пользовательские iPhone шпионское ПО Pegasus, даже если все обновления на смартфон уже были установлены. «Хотя на первый взгляд такое количество уязвимостей как будто бы свидетельствует о низком качестве кода Apple, т
|18.09.2023
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Positive Technologies: частных лиц на Ближнем Востоке чаще всего атакуют при помощи шпионского ПО
формацию с зараженного устройства, после чего передает ее киберпреступнику. В зависимости от задачи шпионское ПО может похищать персональные, банковские и учетные данные пользователя, файлы из
|07.09.2023
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На Android напало новое шпионское ПО. В большой опасности пользователи Telegram
задействовали где-то в июле 2022 года. Фото: Dmitri Karastelev / Unsplash Новая пугающе эффективная шпионская программа под Android нацелена на пользователей мессенджеров Signal и Telegram В ES
|07.06.2023
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США отправят в космос шпионов для слежки за спутниками России и Китая
США будет следить за космическими аппаратами России и Китая Космические силы США запустят спутники-шпионы в космос для отслеживания угроз со стороны российских и китайских космических аппарато
|29.05.2023
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«Доктор Веб» обнаружила Android-приложения со шпионским модулем SpinOk
Компания «Доктор Веб» выявила программный модуль для ОС Android, который обладает шпионскими функциями. Он собирает информацию о хранящихся на устройствах файлах, способен передавать их злоумышленникам, а также может подменять и загружать содержимое буфера обмена на удаленны
|03.05.2023
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Германия пересчитывает «шпионское» сетевое оборудование Huawei, чтобы от него избавиться
, в котором утверждается, будто при установке программных обновлений для оборудования Huawei в сети австралийской телекоммуникационной корпорации Optus был занесен вредоносный код, использовавшийся в шпионских целях. Перехваченные данные переправлялись в Китай. Huaweiи Optus отрицают, что этот инцидент вообще имел место. Позднее разведывательные агентства США заявили, что аналогичный инциде
|04.04.2023
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Программы-взломщики для правительств отсталых стран методично атакуют смартфоны на iOS и Android
(pointer authentication code). Через эти уязвимости устанавливался архивный файл .IPA, содержавший шпионские вредоносы. Цепочка эксплойтов к Android включала три уязвимости CVE-2022-3723, CVE-
|24.03.2023
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Positive Technologies: большинство обнаруженных с помощью песочницы вредоносов в корпоративных сетях оказались шпионским ПО
ndbox. Подавляющую часть обнаруженных вредоносов составили трояны, большинство из которых оказались шпионским ПО. Больше всего вредоносов было обнаружено в почтовом трафике организаций, более п
|21.03.2023
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Зафиксирована активность шпионского ПО, созданного при участии ЦРУ
а в апреле 2017 г. через Wikileaks. Тогда было опубликовано несколько документов, в которых Project Hive был назван «управляющей инфраструктурой», используемой разведкой США для распространения своих шпионских модулей и вывода интересующей их информации. В октябре 2021 г. одна из «ловушек» Netlab 360 перехватила подозрительный файл ELF, который, при ближайшем рассмотрении, оказался вредонос
|09.12.2022
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Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft
ями Италии и Казахстана (причем при непосредственной поддержке интернет-провайдеров), и Cytrox, чьи шпионские инструменты использовались для слежки за людьми по всему миру. Всего, как утверждаю
|24.11.2022
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Стратегически мыслящая шпионская группировка атакует правительства по всему миру
похищенные у жертв документы впоследствии могут использоваться в качестве «векторов» для последующих волн атак, уже на другие организации. «Такой каскадный фишинг свидетельствует о том, что масштабы шпионской кампании носят стратегический характер, — считает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Это не разовая операция, направленная на решение какой-
|20.10.2022
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«Лаборатория Касперского» рассказывает о ситуации с троянцами-шпионами в России и мире
в рамках сложных целевых атак на компании. Самостоятельно определить, что на устройстве установлено шпионское ПО, крайне сложно. Среди косвенных признаков — быстрая разрядка батареи или расход
|12.10.2022
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Российские компании все чаще шпионят за сотрудниками. Спрос на ПО для слежки растет
ь в результате анализа данных сервиса Wordstat по брендовому запросу Staffcop за период январь-сентябрь 2021 г. (18 тыс. 696 запросов) и 2022 г. (20 тыс. 836 запросов) соответственно. Число «пилотов» шпионского софта в компаниях в сегменте выросло на 37%, уточняет «Коммерсант» со ссылкой на Staffcop. Как сообщили CNews в Группе InfoWatch за первое полугодие 2022 г. спрос на подобные решения
|23.08.2022
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Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков
ный список предшествовала масса скандалов и судебных процессов. NSO Group утверждает, что Pegasus — шпионская программа, использующая разные уязвимости в iOS и Android. Она продается только пра
|21.06.2022
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Власти Казахстана следили за оппозицией с помощью шпионского ПО для Android
твами которой с 2019 г. становились пользователи в Казахстане, Сирии и Италии. Hermit обозначен как шпионская программа «корпоративного уровня». Это модульный пакет, позволяющий перехватывать к
|27.05.2022
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Государственные хакеры набросились на Android и Chrome из-за незакрытых «дыр» нулевого дня
'Ивуаре, Сербии, Испании, Индонезии и на Мадагаскаре. «Cytrox — лишь одна из структур, предлагающих шпионские инструменты тем, кто больше заплатит, а недостатка в желающих и имеющих возможность
|24.12.2021
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Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows
о срока выводить данные из скомпрометированной сети, то есть, обеспечивает своим операторам широкие шпионские возможности».
|24.09.2021
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Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете
иональной безопасности (АНБ), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а также другие 16 ведомств, входящие в так называемое «разведывательное сообщество США». Причиной, по которой американские шпионы стараются максимально огородиться от интернет-рекламы, являются многочисленные угрозы безопасности, которые она таит в себе. О том, что американское разведывательное сообщество активно и
|14.09.2021
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Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками
исправления для двух критических уязвимостей, через которые на iPhone, iPad и Watch устанавливалась шпионская программа Pegasus «Насколько нам известно, информация об уязвимости KISMET так нико
|30.07.2021
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Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi
Французские четырехколесные шпионы на службе Роскомнадзора Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) планирует купить четыре автомобиля Renault Duster для слежки за работой российских Wi-Fi
|29.07.2021
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Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру
ли известные организации, такие как AmnestyInternational или движение BlackLivesMatter. Чертов язык Шпионское ПО, которое эксплуатирует данные уязвимости, получило название Devils Tongue. Его у
|20.07.2021
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Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО»
жет без суда и следствия заблокировать аккаунт любого своего клиента Одна из разработок NSO Group – шпионское ПО под названием Pegasus. Его упоминание регулярно всплывает в темах, касающихся ма
|22.06.2021
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Google без спроса установил на Android-смартфоны приложение для слежки. Удалить его нельзя
е Google пока никому не рассылал, о чем можно судить по количеству скачиваний. Первую версию своего шпионского ПО Google пока никому массово не рассылал Версия этой программы – minted810030; ее
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