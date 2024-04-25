Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения

США запретили въезд 13 лицам, связанным с разработкой коммерческого шпионского ПО. По всей видимости, речь идёт о работниках компаний, связанных с консорциумом Intellexa.

Персонально ваши, санкции

США начали вводить персональные визовые ограничения для людей, вовлечённых в разработку и продажу коммерческого шпионского ПО, и их ближайших родственников. На данный момент объявлено о вводе санкций против 13 лиц, которые «производили или извлекали финансовую выгоду из злоупотреблений данной технологией, вследствие чего она применялась против журналистов, научных исследователей, правозащитников, диссидентов и других предполагаемых критиков, а также работников органов власти США», - говорится в публикации Госдепартамента США.

Имена попавших под санкции не раскрываются. Однако есть все основания полагать, что речь идёт о людях, связанных с израильской группой компаний Intellexa Consortium, которая - как коммерческая единица - попала под санкции в марте этого года. А отдельные компании, входящие в неё, - ещё раньше.

В 2021 г. фирма The Citizen Lab назвала Intellexa - «маркетинговым брендом для целого ряда поставщиков сугубо коммерческих средств слежения, сформировавшимся в 2019 г.».

Изначально под брендом Intellexa фигурировал отдельный разработчик коммерческого шпионского ПО. Компанию возглавляет Тал Дилиан (Tal Dilian), офицер Армии обороны Израиля, который руководил её подразделением по секретным разработкам. Со своей должности он ушёл в 2002 г., когда его обвинили в незаконном обогащении. Через три года, впрочем, все обвинения с него были сняты.

За последние несколько лет Дилиан собрал под брендом Intellexa таких игроков как Cytrox, разработчика скандально известного шпионского пакета Predator, и Nexa. Cytrox начинался как стартап в Северной Македонии, затем обосновавшийся в Израиле и Венгрии. Его флагманскую разработку Predator обнаружили на смартфонах египетского политика Аймана Нура (Ayman Nour); а также ешё на 92 устройствах, которые принадлежали различным бизнесменам, журналистам и политикам в Греции.

Санкционировать группами

В 2023 г. подразделения Cytrox попали в санкционные списки Министерство торговли США, а в начале марта 2024 г. Министерство финансов США внесло в санкционный список все организации, аффилированные с Intellexa, а заодно персонально Тала Дилиана и его личного и делового партнёра Сару Александру Файссал Хаму. Разработки Intellexa были названы набором инструментов, которые представляют «существенную угрозу национальной безопасности, внешней политике, экономическому здоровью или финансовой стабильности Соединенных Штатов».

Последствия для аффилированных с Intellexa Consortium фирм уже проявлялись, например, в Греции, где их штрафовали за отказ сотрудничать при расследовании несанкционированного использования шпионских технологий. Как выяснили журналисты, слежка производилась за начальником генерального штаба обороны Греции и лидерами политической оппозиции.

Кроме того, как выяснила организация Citizen Lab, компании, входящие в консорциум, подверглись судебному преследованию во Франции, причём по очень серьёзным обвинениям: пособничеству в пытках и исчезновению людей в Ливии и Египте. Хотя в конечном счёте речь шла только о продаже шпионского программного обеспечения властям этих стран - и ряда других, занимающихся преследованием политической оппозиции, журналистов и правозащитников.

«Причиной гнева со стороны США очевидно является неразборчивость производителей шпионского софта в выборе клиентов - точнее, полный отказ такую разборчивость проявлять», - считает Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. По его словам, раз за разом оказывается, что подобные продукты используются, во-первых, не по своему декларируемому назначению, во-вторых, - против граждан самих США и их союзников. «Пока, впрочем, непохоже, чтобы эти санкции кого-то всерьёз впечатляли. За шпионское ПО хорошо платят, от желающих им пользоваться - отбою нет, и, судя по всему, для разработчиков деньги не пахнут», - подытожил Александр Зонов.

Два месяца назад власти США объявили, что будут запрещать въезд лицам, вовлечённым в создание технических средств, угрожающих тайне частной жизни и свободе самовыражения. К таковым отнесено и коммерческое шпионское ПО, которое его разработчики продают всем, кто готов платить. И хотя обычно эти вендоры заявляют, что их продукты предназначены для борьбы с терроризмом и организованной преступностью, слишком часто их используют совсем с другими целями и против кого угодно.

В первой половине апреля израильское издание Haaretz опубликовало известие о том, что ещё в 2022 г. Intellexa продемонстрировала инструмент под названием Aladdin, который позволял устанавливать шпионское ПО на смартфоны через онлайновую рекламу. Учитывая, что реклама отображается в соответствии с персональными предпочтениями и интересами пользователя, операторы шпионских инструментов сразу могут определить примерные очертания интересующих их групп людей и развернуть слежку, адресную, но с большим охватом.