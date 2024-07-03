Создана сверхполезная утилита, очищающая Windows 11 от встроенных шпионских функций. С их помощью Microsoft собирает информацию о пользователях

Для Windows 11 появилась программа xd-AntiSpy – аналог всемирно известной утилиты xp-AntiSpy времен Windows XP. Ее основное назначение – в удалении из Windows средств шпионажа за пользователем. Программа бесплатная, а ее код опубликован на GitHub, который, как и Windows, является собственностью Microsoft.

Полезное возвращение из прошлого

Культовая утилита xp-AntiSpy времен Windows XP для очистки Windows от ненужных и опасных функций возродилась под названием xd-AntiSpy, пишет портал Neowin. Новая ее реинкарнация предназначена для Windows 11 – системы, которая изобилует функциями слежки за пользователями, а также функциями, не нужными большинству пользователей, но расходующими системные ресурсы.

Особенность утилиты xd-AntiSpy – в ее открытом исходном коде. Словно в пику Microsoft, авторы программы разместили ее код на GitHub – всемирно известном репозитории, с 2018 г. находящемся под крылом Microsoft.

Оригинальная программа xp-AntiSpy дает пользователям возможность отключить функции телеметрии, которые были даже в Windows XP – самой «народной» ОС из всех, когда-либо выпущенных Microsoft. Но в 2001 г., когда она появилась, Microsoft еще не делала целью своего существования тотальную слежку за пользователями – CNews писал, что функций телеметрии в Windows XP в десятки раз меньше, нежели в Windows 11.

Форк или логичное продолжение

xd-AntiSpy нельзя считать полностью отдельной программой. Это прямой наследник xp-AntiSpy, за которым стоит автор оригинальной программы.

Xp-AntiSpy создавалась для Windows XP, но с течением времени в нее была встроена поддержка сначала Vista, затем Windows 7. О поддержке Windows 8 и 8.1 создатель программы не сообщает.

Последний глобальный апдейт xр-AntiSpy получила в 2011 г., когда вышла версия 3.98 – на тот момент не было ни Windows 8, ни Windows 8.1. В 2015 г. программа обновилась до версии 3.98-2, и единственным нововведением в ней стала поддержка Windows 10, вышедшей в июле 2015 г.

Программа весит пару сотен килобайт, а пользы от нее больше, чем от многогигабайтной Windows

По всей видимости, это обновление было вынужденным. К моменту релиза Windows 10 Microsoft совершенно перестала стесняться своего желания знать все о каждом пользователе ее ОС и встроила в свою новую систему такое гигантское количество телеметрии, что на нее полились не только гигабайты данных, но и потоки жалоб от недовольных пользователей.

Что изменилось

Создавая xd-AntiSpy, разработчик, известный под псевдонимами Builtbybel и Belim, решил отказаться от использования языка С++, который он применял при написании xp-AntiSpy. Весь код оригинальной утилиты он переписал на C#.

аббревиатура в названии новой программы, которая раньше отсылала к Windows XP, теперь имеет совсем другой смысл. Отныне это сокращение от фразы extreme defense (экстремальная защита – англ.).

Чтобы не ограничиваться одной только Windows 11, разработчик научил xd-AntiSpy отключать ненужные и шпионские функции еще и в Edge. Это новый штатный браузер Microsoft, который устанавливается вместе с Windows 11 и очень глубоко внедряется в систему – базовыми средствами полностью удалить его не получится.

В дополнение к названию программа сменила и номер версии. К моменту выпуска материала для скачивания был доступен релиз 4.0-4b, датированный 2 июля 2024 г. и сменивший собой упомянутую сборку 3.98-2 почти семилетней давности.

Xd-AntiSpy распространяется на полностью бесплатной основе и не требует установки. Архив с ней «весит» менее 400 КБ, а запустить ее, как выяснила редакция CNews, можно на самых разных сборках Windows 11. Успешный запуск подтвержден на версиях 22Н2 и 23Н2.

Несмотря на свой небольшой «вес», программа поддерживает массу функций Windows 11 и Edge, которые можно отключить. Каждая из них имеет аннотацию, чтобы пользователь понимал, что он может отключить. Xd-AntiSpy выполнен полностью на английском языке, хотя, по словам автора, он уже занимается его переводом на другие языки. Планируется ли русскоязычная локализация, неизвестно – в последнее время, как сообщал CNews, иностранные разработчики не очень жалуют российских пользователей и даже своих коллег из России.