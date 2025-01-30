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Царев Дмитрий



30.01.2025 BI.Zone: компании стали в 3,5 раза чаще получать письма с вредоносным ПО 1
14.11.2024 Bi.Zone обновила сервис Secure DNS 1
13.11.2024 Bi.Zone: Киберпреступники еженедельно получают 2–3 готовых решения для атак на сайты 1
31.07.2024 BI.Zone: 42% атак, нацеленных на взлом веб-приложений, связаны с удаленным исполнением кода 1
26.07.2024 BI.Zone: промышленность и транспорт — лидеры по доле нелегитимных писем 1
01.07.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой атаки на цепочку поставок Polyfill 1
10.06.2024 Обновление Bi.Zone Secure DNS: повышение прозрачности трафика и управляемости сервиса 1
10.06.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости PHP 1
27.05.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в Confluence 1
27.04.2024 BI.Zone WAF защищает от новых уязвимостей в CMS WordPress 1
26.04.2024 Обновленный сервис Bi.Zone CESP защищает от квишинга в письмах и учитывает уровень киберграмотности сотрудников 1
12.03.2024 Bi.Zone WAF защищает от уязвимостей в JetBrains TeamCity 1
22.01.2024 BI.ZONE: 69% корпоративных электронных писем в 2023 году были нелегитимными 1
18.01.2024 Bi.Zone WAF защищает от пяти уязвимостей в GitLab 1
05.12.2023 Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и провайдер сервисов защиты от DDoS-атак StormWall стали партнерами 1
22.11.2023 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в WordPress 1
19.10.2023 Bi.Zone WAF защищает от критической уязвимости в Confluence 1
11.10.2023 Bi.Zone WAF защищает от критической уязвимости в «1С-Битрикс» 1
07.08.2023 Индивидуальный профиль безопасности: в новой версии BI.ZONE CESP расширились настройки и возможности фильтрации писем  1
03.02.2023 Bi.Zone WAF получил сертификат ФСТЭК России 1
07.12.2022 BI.ZONE CESP защитил все 30 тысяч почтовых ящиков СДЭК 1
24.10.2022 Обновленный сервис BI.ZONE CESP усилил защиту электронной почты 1
08.04.2016 «Облака» помогают Ticketland.ru обслуживать больше клиентов за меньшее время 1
16.09.2015 Softline модернизировала почтовые сервисы Ticketland с помощью Office 365 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Царев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 307 21
1С-Битрикс - Bitrix 580 3
Softline - Софтлайн 2820 2
Microsoft Corporation 24640 2
СДЭК Диджитал - CDEK Digital 4 1
8231 1
StormWall - Сторм системс 68 1
JetBrains 66 1
Funnull 2 1
Sansec 6 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 43 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4106 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4684 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 19
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12635 12
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 428 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6129 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 9
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1096 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20642 8
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 239 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12765 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10992 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1426 6
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 841 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3862 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1909 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3920 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7586 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4870 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2131 5
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4082 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2149 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2221 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29735 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9198 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12544 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4015 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6243 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1066 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1827 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5013 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10103 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11066 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 354 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3101 2
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 26 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4452 10
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 25 6
Atlassian - Confluence 113 3
WordPress Foundation - WordPress 225 3
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 31 3
JavaScript - JS - язык программирования 1190 3
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 33 3
Microsoft Office 3738 2
Microsoft Office 365 941 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 2
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE IRP 11 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 982 2
Oracle Java - язык программирования 3077 2
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 13 2
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
InterSystems Cache 132 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 141 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 1
Mattermost 11 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
StormWall Anti-Ddos 2 1
JetBrains TeamCity 20 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 1
Microsoft Windows 15680 1
Sliver 11 1
Polyfill 3 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 23 1
Лемешко Максим 15 2
Куликов Павел 27 1
Лыков Вениамин 5 1
Лахин Сергей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7440 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17055 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14122 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5663 8
Энергетика - Energy - Energetically 5089 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6074 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14358 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6980 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1206 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13532 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4822 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2350 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18532 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5086 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3657 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1192 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7494 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 725 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5761 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2655 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2310 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1622 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 418 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4806 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2408 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 146 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5776 1
Blacklist - Чёрный список 618 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5769 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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