Разделы

Безопасность
|

Эксперты BI.Zone предупреждают о схеме злоумышленников с использованием фейковых памяток перед Новым годом

В ноябре 2025 г. количество писем с вредоносными вложениями выросло на 18% по сравнению с октябрем. В декабре традиционно прогнозируется еще больший всплеск: по статистике BI.Zone, в декабре в 2,5 раза больше вредоносных писем, чем в другие месяцы.

Перед Новым годом злоумышленники чаще используют сезонные сценарии: предлагают доставку корпоративных подарков, уточняют адреса, выставляют счета и запрашивают подтверждение отправлений. Письма маскируют под сообщения от крупных логистических компаний и прикладывают файлы — чеки или накладные.

В 2025 г. особенно распространена такая схема. Злоумышленники отправляют письмо с предложением получить документы с доставкой. Оно содержит памятку с QR-кодом, который якобы действителен только 3 часа — это подталкивает пользователя поторопиться. Также жертву предупреждают, что со сканированием кода бывают сложности «из-за проблем с интернетом». На самом деле в нем нерабочая ссылка, ведь почтовые фильтры могут заблокировать письмо с вредоносным вложением. Пользователь сканирует код, не может перейти на сайт и обращается в «поддержку» из памятки.

Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее?
Цифровизация

Именно этого и добиваются злоумышленники — вынудить жертву покинуть защищенный канал и перейти в Telegram или другой мессенджер, где легче передать рабочую вредоносную ссылку. Пытаясь оплатить по ней счет, пользователь теряет не только свои данные, но и деньги.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.Zone, сказал: «Следует с осторожностью относиться к сообщениям с вложениями и ссылками (в том числе с QR-кодами), если вы не уверены в отправителе. Не переходите по ссылкам и не переписывайтесь с „поддержкой“ вне официальных сайтов, а также с неуказанными там контактами. Любые подозрительные письма сразу отправляйте команде кибербезопасности — это снижает риск компрометации и помогает оперативно выявлять новые схемы атак. Также перед Новым годом стоит напомнить сотрудникам базовые правила безопасности и повысить бдительность. Атакующие часто давят на эмоции: срочность, страх потерять подарок или выгодное предложение».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Новый Android-троян полностью захватывает смартфон и требует срочный выкуп под угрозой уничтожения всех данных

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

В России готовится запрет на входящие звонки из-за границы. Это для безопасности граждан

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще