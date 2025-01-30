BI.Zone: компании стали в 3,5 раза чаще получать письма с вредоносным ПО

Специалисты сервиса BI.Zone CESP выяснили, что в 2024 г. доля писем с вредоносным ПО в корпоративном почтовом трафике выросла на 250%. Кроме того, сотрудникам стало приходить на 25% больше сообщений с фишинговыми ссылками. В первую очередь с этой проблемой столкнулись организации в сферах промышленности, строительства и недвижимости, транспорта и логистики, а также профессиональных услуг.

Корпоративная электронная почта остается одним из наиболее популярных векторов атаки на компании со стороны киберпреступников. Самые опасные категории сообщений, которые распространяются через этот канал, — письма с вредоносным программным обеспечением (ВПО) во вложении, сообщения со ссылками, ведущими на фишинговые ресурсы, а также спуфинговые письма (сообщения с подделкой адреса отправителя). По оценке экспертов BI.Zone CESP, в 2024 г. столкнуться с одной из этих угроз можно было в среднем в каждом 77 письме, а в некоторых отраслях еще чаще. Например, в почте промышленных компаний сообщение со спуфингом, с ВПО или фишинговой ссылкой встречалось в 1 случае из 16, медицинских организаций — в 1 из 36, телекоммуникационных компаний — в 1 из 48. В ряде отраслей письма из этих категорий встречаются куда реже. Например, в трафике ИТ- и финансовых организаций фиксировалось всего 6–7 таких сообщений из тысячи.

В сравнении с 2023 г. доля писем с вредоносными вложениями повысилась почти в 3,5 раза. При этом восходящий тренд длится уже несколько лет: тот же 2023 г. показывал более чем двукратный прирост сообщений с ВПО по сравнению с 2022. Сегодня в компании с 1 тыс. сотрудников, которые регулярно пользуются почтой, каждый день минимум один из них будет получать сообщение с шифровальщиком, стилером или другим ВПО во вложении (0,12% трафика). Особенно значительна доля таких писем в промышленности (0,25%).

Увеличивается и доля сообщений с фишинговыми ссылками. В результате роста на 25% они встречаются в среднем в 1 письме из 100 (1%). Первенство здесь также удерживает промышленность, где доля таких писем — 4 из 100 (4%). Если сообщение предназначается сотруднику компании из сфер строительства и недвижимости, транспорта и логистики, а также профессиональных услуг, оно будет содержать фишинговую ссылку в 3 случаях из 100 (3%). Специалисты отмечают тенденцию к увеличению числа таких писем и в отраслях, где их доля традиционно ниже из-за объема почтового трафика в целом. К примеру, в ритейле и электронной торговле огромную часть трафика составляют автоматические сообщения и массовая рассылка, и фишинговые ссылки фиксируются в 0,07% писем. Однако в 2023 г. их было только 0,02%.

По данным BI.Zone, доля спуфинга упала на 42%: в 2023 г. подделать адрес отправителя пытались в каждом 200 сообщении, а теперь — в каждом 350.Это отражает ранее наметившуюся тенденцию на снижение доли подобных писем. Специализированные средства защиты почты эффективно выявляют такие механики, поэтому злоумышленники меняют тактику. Теперь они все больше стараются завладеть доступом к легитимным email-аккаунтам и совершать атаки от их имени. При этом рост доли писем с фишинговыми ссылками — часть этого тренда: большинство таких ссылок ведет на поддельную страницу для входа в веб-версию почты. Если пользователь заполнит форму, преступник получит логин и пароль от корпоративного аккаунта.

Пики для сообщений с фишинговыми ссылками и подделкой адреса отправителя наблюдались в четвертом квартале прошедшего года, и особенно в ноябре. С одной стороны, это период повышенной деловой активности, когда от сотрудников компаний можно ожидать меньшей внимательности из-за спешки и стресса. С другой стороны, традиционное время акций и распродаж, таких как черная пятница, под которые удобно маскировать атаки. В случае спуфинга заметный подъем наблюдался также летом, в июле-августе. Это может быть связано с тем, что злоумышленники рассчитывают на снижение бдительности в период отпусков или имитируют запросы от сотрудников, ушедших в отпуск. В случае писем с ВПО пик пришелся на апрель — в это время BI.Zone CESP фиксировал волну массовых атак на российские компании.

«Фишинговые ссылки, вредоносные вложения и подделка адреса отправителя — самые серьезные email-угрозы, но не единственные. Значительный объем нежелательного трафика составляет спам, а также бот-атаки, которые могут перегружать почтовый сервер, снижая его производительность до такой степени, что он перестает принимать сообщения. Общее число нежелательных писем разных категорий регулярно превышает число легитимных сообщений, и 2024-й не стал исключением. Поэтому компаниям важно уделять внимание многоуровневой защите почтового канала, чтобы отсекать и таргетированные рассылки, и массовые атаки», — сказал Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.Zone.

Для противодействия email-угрозам эксперты BI.Zone рекомендуют обучать сотрудников принципам цифровой гигиены, использовать антивирусные решения, регулярно проводить тренировочные атаки и применять специализированные средства защиты электронной почты, например, BI.Zone CESP.