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Sansec



25.12.2024 Хакеры взломали магазин Европейского космоагентства и воруют у космических романтиков данные банковских карт 1
05.09.2024 Интернет-магазин Cisco воровал номера банковских карт посетителей. Виновато ПО, написанное создателями Photoshop 1
26.08.2024 Десяткам тысяч сайтов угрожают атаки по цепочкам поставок 1
01.07.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой атаки на цепочку поставок Polyfill 1
09.12.2021 ПО для кражи данных кредиток ловко прячется в кодах знаменитого российского веб-сервера Nginx 1
26.05.2021 Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Sansec и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 3
Google LLC 11775 1
Adobe Systems 1549 1
Cisco Systems 5114 1
Defiant Wordfence Threat Intelligence 7 1
GitHub 814 1
F-Secure 211 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
ESET - ESET Software 1133 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Funnull 2 1
ClearSky 3 1
CryptoCore - хакерская группировка 2 1
NTT Security - NTT Cyber Solutions 7 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Yara - Яра 15 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 100 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 235 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
Оповещение и уведомление - Notification 4606 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 535 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 86 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 133 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 3
Polyfill 3 2
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 17 1
Adobe Illustrator 129 1
FreePik 980 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
LD_PRELOAD 2 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Linux OS 9937 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 26 1
WordPress Foundation - WordPress 223 1
Linux Sudo 23 1
Зайцев Михаил 260 1
Сысоев Игорь 38 1
Мельникова Анастасия 372 1
de Groot Willem - де Грот Виллем 4 1
Царев Дмитрий 23 1
Павлов Никита 67 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
Европа 21767 2
Япония 13282 2
Африка - Африканский регион 3478 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Ближний Восток 2943 1
Израиль 2730 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
BleepingComputer - Издание 337 3
Wikipedia - Википедия 502 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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