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Defiant Wordfence Threat Intelligence



05.05.2025 Плагин к WordPress, выдающий себя за инструмент безопасности, устанавливает в систему бэкдор 1
28.11.2024 Bi.Zone: атакующие пытаются использовать критическую уязвимость в WordPress  1
26.08.2024 Десяткам тысяч сайтов угрожают атаки по цепочкам поставок 1
19.10.2020 Безопасность в облаке: 10 главных ошибок 1
28.05.2020 Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов 2
02.04.2020 Сотни тысяч админов по всему миру оказались перед угрозой лишиться своих сайтов 2
09.06.2018 Троян «Баба-яга» чинит зараженные сайты и «убивает» все другие вирусы 1
18.01.2017 Пользователи Gmail подверглись эффективной атаке хакеров 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Defiant Wordfence Threat Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1484 5
GitHub 865 2
Google LLC 11923 2
Accurics 1 1
Cloud Networks - Облачные сети 39 1
Cloudflare 116 1
Funnull 2 1
Sansec 6 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 346 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28703 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12945 5
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 731 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 804 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6365 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9354 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11382 3
Script - Скрипт 514 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2057 2
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 269 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4165 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2249 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7626 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12813 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 774 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2019 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2282 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4022 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8607 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 295 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3216 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 863 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 395 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4874 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2604 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1243 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16288 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7513 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67504 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16078 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30392 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2751 1
Clone - Клонирование 504 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3135 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9611 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4054 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25893 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21697 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6946 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1511 1
WordPress Foundation - WordPress 229 6
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 595 2
JavaScript - JS - язык программирования 1224 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4646 2
Google Schema Markup - Rich Snippets 1 1
Joomla CMS 87 1
Drupal - CMS-система 80 1
WordPress Rank Math 1 1
Microsoft Azure 1425 1
Microsoft Office 365 954 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 205 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Google Authenticator 22 1
Google Gmail 956 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 263 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 433 1
FreePik 1118 1
Polyfill 3 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Галушкин Олег 182 1
Водясов Алексей 222 1
Strom David - Стром Дэвид 2 1
Гвоздев Дмитрий 133 1
Зайцев Михаил 280 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17380 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 458 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6361 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11097 1
Аудит - аудиторский услуги 2785 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 913 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3330 1
Gartner - Гартнер 3569 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357519, в очереди разбора - 758134.
Создано именных указателей - 174017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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