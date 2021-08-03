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МВД РФ
ФМС РФ
Федеральная миграционная служба Российской Федерации
Главное управление по вопросам миграции

МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции


03.08.2021 «1С-Рарус» выпустила новый модуль для отелей в дополнение к «1С-Рарус:Управление отелем»
24.01.2017 «Техносерв» модернизировал корпоративную сеть ФМС России на базе решений Avaya
04.07.2016 «Техносерв» построил в Новосибирске ЦОД для ФМС России
29.02.2016 В ГИС ЖКХ выложат данные из базы ФМС России
19.11.2015 Запущен пилотный проект по оплате госпошлины за заграничный паспорт через Единый портал госуслуг
05.11.2015 Минкомсвязи России завершило комплекс работ по созданию сегмента ЕСПД для ФМС России
01.06.2015 Федеральная миграционная служба перешла на использование СЭД, построенной на базе СПО Alfresco и PostgreSQL
28.04.2015 В Крыму начали выпускать электронные паспорта на замену бумажным
17.12.2014 МТТ предоставит услуги дальней связи ФМС России
02.09.2014 ФМС меняет СЭД EMC Documentum на свободное ПО
16.07.2014 Сервис ФМС «умирает» под давлением запросов через СМЭВ
14.07.2014 Банк «Агропромкредит» внедряет модуль «Документооборот с ФМС»
10.07.2014 ФМС создаст единую базу данных загранпаспортов россиян
30.06.2014 Жители Крыма и Севастополя первыми в России получат электронные паспорта
10.06.2014 Сервис-адаптер ФМС для BSS e-Government Gate позволит банкам выполнить требования законодательства
07.04.2014 ФМС и УЭК договорились сделать электронный паспорт средством платежей
12.02.2014 Таинственный интегратор «Ростехнологий» получает новый мегапроект - электронный паспорт
03.11.2013 Бумажные паспорта в России прекратят выпускать через 2 года в целях экономии
30.09.2013 Единая ИТ-система ФМС заработает в 2015 году
18.09.2013 За электронные паспорта будет отвечать единая ИТ-система
29.08.2013 C 2016 г. в России начнут массово выдавать электронные паспорта
19.07.2013 Сергей Корнеев - Мы приветствуем приход в компанию полноценных сложившихся команд
28.06.2013 Введение единой информационной системы ФМС России в промышленную эксплуатацию запланировано на 2015 г.
27.02.2013 ИТ-система ФМС без спроса сменила владельцев в сотнях российских компаний
19.02.2013 Обязательность УЭК остается под вопросом
28.01.2013 ФМС забрала у Минкомсвязи телеком-инфраструктуру биопаспортов
22.01.2013 Биопаспорта переходят на российские чипы
10.01.2013 ФМС передали ответственность за биометрические паспорта
05.09.2012 Пластиковая карта станет новым паспортом в России. ПОДРОБНОСТИ
22.08.2012 Отпечатки пальцев: Объявлен крупный ИТ-тендер по учету мигрантов
28.02.2012 «Техносерв» модернизировал вычислительную инфраструктуру федерального ЦОДа ФМС России
21.02.2012 ФМС: Паспорт гражданина РФ заменит пластиковая карта
30.01.2012 ФМС России провела презентацию электронных документов, содержащих отпечатки пальцев
09.12.2011 ФМС России выдала 12 млн биопаспортов
01.11.2011 ФМС России доверила «Армаде» сопровождение системы «Трудовая миграция»
31.10.2011 «Техносерв» оборудовал мультимедийным ВКС комплексом новое здание ФМС России
14.10.2011 Глава ФМС: Отпечатки пальцев в биопаспортах начнут появляться с 2012 г.
21.06.2011 Медведев поделил биопаспорта между «Техносервом», «Восходом» и «Ростелекомом»
11.03.2011 «Техносерв» продолжит обслуживать систему биопаспортов для ведомственного сегмента ФМС России в 2011 г.
26.01.2011 Первый замдиректора ФМС РФ возглавил Департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ

Публикаций - 490, упоминаний - 935

МВД РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7898 66
Восход ФГБУ НИИ 492 48
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1109 48
NVision Group - Энвижн Груп 656 17
Микрон - Micron 707 16
Microsoft Corporation 21980 16
Oracle Corporation 5889 14
IBM - International Business Machines Corp 8797 13
АйТи 1122 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1532 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 12
Рексофт - Reksoft 327 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8600 11
Ростех - Электронный паспорт 85 11
Крок - Croc 1584 10
Синтерра - Synterra 776 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7592 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 714 8
Ростех - Ростехнологии 2408 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2280 7
iTeco - Ай-Теко 893 7
Ситроникс - Sitronics 918 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
SAP SE 4410 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1093 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 365 6
СКБ Контур 461 6
Maykor - Мэйкор 265 6
Ангстрем-Т 96 5
5494 5
Астерос - Asteros 603 5
Глобус-телеком 172 5
Логика Бизнеса 201 5
Directum - Директум 811 5
Регионком 37 5
Ниеншанц 90 5
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 18 5
Золотая Корона 344 5
Барс груп 457 5
УЭК - Универсальная электронная карта 556 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5003 33
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 145 25
Почта России ПАО 1820 16
ВТБ - ВТБ24 643 11
Ак Барс Банк 185 10
Уралсиб Банк 454 9
РЖД - Российские железные дороги 1392 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1992 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 7
Visa International 1671 6
Альфа-Банк 1331 5
ПСБ - Промсвязьбанк 653 5
Аэрофлот 621 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1643 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 271 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 78 3
X5 Group 658 3
МСП банк 28 3
AHConferences 53 3
РусГидро ПАО 175 3
Магнит - Сеть магазинов 334 3
Газпром ПАО 866 3
ГПБ - Газпромбанк 811 3
Qiwi 851 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 269 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 2
НСПК - Национальная система платежных карт 275 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 204 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 183 2
Ингосстрах СПАО 282 2
Почта Банк 306 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 419 2
Ренессанс кредит Банк 201 2
Связной ГК 1110 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 742 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 248 2
CyberPlat - КиберПлат 339 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1602 2
Царицын капитал 22 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7511 161
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2063 117
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 835 94
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2222 79
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1321 77
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6259 75
Правительство РФ 6631 68
Федеральное казначейство России 1148 60
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2089 59
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2394 50
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 501 47
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1401 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2075 38
Президент Российской Федерации 2860 37
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 950 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2892 32
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 971 29
МИД РФ - Министерство иностранных дел 319 24
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 861 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1809 21
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2597 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2165 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1035 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1252 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 624 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2079 17
Правительство Москвы 1463 16
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 16
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 226 15
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 499 14
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 985 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 490 13
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 29 13
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1160 12
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 107 11
Верховный суд Российской Федерации 620 10
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 10
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 78 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
Руссофт - Russoft 350 1
ЛДПР 98 1
Единая Россия - Политическая партия 222 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
РПЦ - Русская православная церковь 39 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 406 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 852 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 29973 20
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 511 15
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4116 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4271 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3105 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 56
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1670 47
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 276 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 576 21
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 163 18
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 164 18
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 16
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 60 15
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 57 13
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 41 12
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 11
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 33 11
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 17 11
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 139 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 686 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 363 8
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 91 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 688 7
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 144 7
Alfresco 121 7
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 36 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 198 6
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 6
Microsoft Windows 10 11176 5
Microsoft Office 3168 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 563 5
Linux OS 7422 4
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 15 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 4
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 4
МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 28 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2136 4
Apple iOS 6272 4
Google Android 11636 4
ЭОС АИС МФЦ Дело 50 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 213 3
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 27 3
Медведев Дмитрий 1594 46
Никифоров Николай 1145 43
Путин Владимир 2457 38
Попов Алексей 329 26
Щеголев Игорь 684 22
Тюркин Михаил 45 17
Козырев Алексей 274 16
Ромодановский Константин 15 15
Ермолаев Артем 347 13
Шадаев Максут 433 13
Евраев Михаил 228 12
Рейман Леонид 1008 11
Корнеев Сергей 81 11
Богомолов Андрей 20 9
Гуральников Сергей 162 9
Дюбанов Анатолий 88 9
Соколов Олег 51 9
Бутенко Юрий 64 9
Авербах Владимир 122 9
Фишер Андрей 57 9
Пак Олег 93 8
Лопаткин Герман 104 8
Фомичев Олег 110 7
Цариковский Федор 31 7
Степанов Максим 8 7
Казеко Владимир 8 7
Земской Николай 14 7
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Гуревич Раиса 16 7
Кошечкин Константин 8 7
Парфенов Юрий 8 7
Казарин Станислав 113 6
Петрушин Андрей 66 6
Звягина Наталья 64 6
Никуличев Андрей 43 6
Власов Сергей 76 6
Дзвинко Роман 10 6
Собянин Сергей 221 6
Сапельников Сергей 104 6
Кучин Сергей 22 6
Россия - Российская федерация - РФ 99284 337
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31432 117
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11889 55
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2052 29
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1189 21
Россия - ЮФО - Ростовская область 1140 19
Россия - СЗФО - Калининградская область 896 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4963 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42403 15
Россия - ПФО - Мордовия Республика 517 14
Россия - ПФО - Казань 1913 13
Россия - ЦФО - Калужская область 746 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1856 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12311 13
Европа 9560 12
Россия - ЮФО - Волгоградская область 551 12
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1274 12
Россия - ЮФО - Республика Крым 688 11
Россия - ПФО - Нижегородская область 1158 11
Россия - СФО - Новосибирск 3095 10
Россия - ПФО - Самарская область 863 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12219 10
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 977 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12199 9
Украина 5819 9
Россия - ЦФО - Ивановская область 376 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 904 9
Россия - СЗФО - Вологодская область 482 8
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2383 7
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Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 348 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5775 34
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 23
Информационное общество - Государственная программа 1146 22
Федеральный бюджет Российской Федерации 1394 21
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 221 16
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 221 16
Федеральное законодательство 1031 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5102 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 567 12
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 58 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 642 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 9
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4008 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 7
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 850 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 830 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 908 5
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 46 4
ФЦП - Федеральная целевая программа 163 4
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 33 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2069 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1880 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2781 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 448 3
Земельный кадастр 23 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 2
Законодательство Волгоградской области 5 2
Денежные переводы 675 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 267 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 519 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1333 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 2
Региональное законодательство 108 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 762 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 307 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 426 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 460 1
Банковский сектор 161 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 26 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 19
РИА Новости 751 10
Госрасходы - портал 17 9
Прайм - Агентство экономической информации 669 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 558 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 4
Известия ИД 279 3
РОИ - Российская общественная инициатива 71 3
TAdviser - Центр выбора технологий 230 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 2
Regnum - Регнум 101 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
CreditCardsOnline 15 1
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Российская газета 222 1
Известия Мордовии 3 1
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D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 1
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CNET - Издание 1577 1
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 1
NYT - The New York Times 953 1
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Медиалогия 47 1
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IBSi - IBS Intelligence 6 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 567 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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Создано именных указателей - 68194.
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