Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189990
ИКТ 14662
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26578
Персоны 82499
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Газпром Корпоративный университет НОУ Газпром Корпоративный институт НОУ

Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ

СОБЫТИЯ


03.02.2026 Студенты-нефтяники прокачают свои компетенции на решениях «Группы Астра», «Р7» и «БПМСофт» 1
28.04.2025 «Газпром корпоративный институт» успешно завершил первый курс по работе с «Ред АДМ» 1
05.04.2024 «Группа Астра» участвует в образовательном проекте «Газпром нефти» 1
29.08.2014 Оборот учебного бизнеса «Академии АйТи» сократился в 2013-2014 учебном году на 4% 1
15.09.2008 28 сентября откроется конференция Moscow Education Online 2008 1
04.09.2008 28 сентября откроется конференция Moscow Education Online 2008 1
25.08.2008 28 сентября откроется конференция Moscow Education Online 2008 1
18.08.2008 28 сентября откроется конференция Moscow Education Online 2008 1
18.03.2008 Питерский филиал НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» вошел в программу «ВУЗ+Инталев» 2
25.10.2006 В Москве прошла конферения "Корпоративные системы-2006" 1
15.09.2006 Институт "Газпрома" оснастят "Компасом" 1
14.10.2004 "Дочка" "Газпрома" внедрит систему менеджмента качества на базе Trim 1
08.09.2004 Учебный центр "Газпрома" внедрил КИС на базе ПО TRIM 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Газпром Корпоративный университет НОУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25318 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1707 4
Oracle Corporation 6896 4
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
Ред Софт - Red Soft 1038 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2570 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1537 1
TrueConf - ТруКонф 429 1
АйТи 1440 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 443 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 347 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 132 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 281 1
Компас 20 1
Инталев - Intalev 275 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
Термика Консалтинговая группа 24 1
Газпром ПАО 1424 12
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 2
Севергазпром 3 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 294 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
ПСБ - Промсвязьбанк 909 1
Газпром нефть 678 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 1
Газпром трансгаз 154 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 40 1
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1480 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 4
Федеральное собрание Российской Федерации 309 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1145 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 179 4
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 3
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 124 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5310 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 1
Правительство Чеченской Республики 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2265 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 242 1
Мосгортранс ГУП 130 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 97 1
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 7 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2051 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12404 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13383 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5409 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 199 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 283 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2179 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 2
Аскон Компас-График 39 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 350 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 194 1
Ред Софт - Ред Адм 98 1
Linux OS 10996 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 334 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 246 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 1
Инталев + ВУЗ 5 1
Инталев Корпоративный навигатор 16 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 427 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 327 1
Грачева Татьяна 1 1
Дементьев Илья 9 1
Ворожцов Александр 1 1
Гутин Александр 19 1
Думин Антон 11 1
Ложкин Сергей 44 1
Морозов Игорь 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 5
Европа 24674 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1409 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1685 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1098 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3251 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8209 1
Россия - УФО - Свердловская область 1785 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1669 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1033 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1586 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 738 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - УФО - Курганская область 591 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 633 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 588 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 7
Образование в России 2564 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6376 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 2
Миграция населения - Миграционные службы 442 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 124 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3211 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 5
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 235 4
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
Газпром техникум Новый Уренгой ЧПОУ - Новоуренгойский техникум газовой промышленности 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1657 1
РАН - Российская академия наук 2032 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
ИПК ТЭК ФГАОУ ДПО - Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 1 1
Moscow Education Online 12 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще