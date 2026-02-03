Получите все материалы CNews по ключевому слову
Газпром Корпоративный университет НОУ Газпром Корпоративный институт НОУ
СОБЫТИЯ
Газпром Корпоративный университет НОУ и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 3
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 3
|Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 3
|Грачева Татьяна 1 1
|Дементьев Илья 9 1
|Ворожцов Александр 1 1
|Гутин Александр 19 1
|Думин Антон 11 1
|Ложкин Сергей 44 1
|Морозов Игорь 54 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.