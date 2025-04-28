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«Газпром корпоративный институт» успешно завершил первый курс по работе с «Ред АДМ»

«Газпром корпоративный институт» получил статус авторизованного учебного центра в октябре 2024 г., а в начале 2025 г. успешно подтвердил авторизацию по обучению по работе с «Ред АДМ», войдя в число шести авторизованных на обучение по «Ред АДМ» партнеров российского разработчика программного обеспечения «Ред Софт». Это подтверждает высокий уровень компетенций и технической подготовленности Института, а также его стремление развивать обучение и экспертизу в области флагманских продуктов Ред Софт. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Статус авторизованного учебного центра подтверждает право Института на оказание образовательных услуг по сертифицированным программам компании, также свидетельствует о высоком уровне подготовки работников, их стремлении применять современные образовательные технологии в корпоративном обучении.

11 апреля, в Институте успешно завершен первый курс «Администрирование инфраструктуры, система централизованного управления "Ред АДМ"». В ходе обучения участники получили знания и навыки, необходимые для эффективного использования продукта и управления ИТ-инфраструктурой.

«Ред АДМ» помогает решать задачи, связанные с администрированием: управлять доменом через единый графический интерфейс, мигрировать объекты ИТ-инфраструктуры, работать с файловым хранилищем, осуществлять массовые операции с пользователями и устройствами, устанавливать правила работы в домене и автоматизировать многие процессы, освобождая ИТ-специалистов от рутинных задач.

Расширение линейки программ по экосистеме продуктов и решений «Ред Софт» способствует повышению квалификации работников предприятий группы «Газпром» для реализации задач по импортозамещению в сфере информационных технологий.

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