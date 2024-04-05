«Группа Астра» участвует в образовательном проекте «Газпром нефти»

«Группа Астра» вместе с ведущими ИТ-производителями Positive Technologies, «Труконф» и PIX Robotics присоединилась к «Лиге партнеров» — новому образовательному проекту ПАО «Газпром нефть», ориентированному промышленный сегмент. Участники соглашения договорились готовить наставников и создавать программы обучения работе с новым офисным и специализированным российским софтом. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Планируется, что за два года появится более 200 образовательных программ, свыше 100 преподавателей и бизнес-тренеров пройдут сертификацию у вендоров. К концу 2025 г. научиться эффективно применять отечественные технологии должны порядка 100 тыс. специалистов из разных отраслей промышленности.

«В цифровой экономике требования к квалификации ИТ-специалистов все время растут. В «Газпром нефти» мы развиваем систему обучения, позволяющую с опережением реагировать на запросы отрасли, в том числе и в сфере ИТ. Поэтому в сотрудничестве с партнерами многолетний опыт наших экспертов может быть применен к созданию совместных образовательных продуктов и подготовке необходимых отрасли тренеров, обладающих компетенциями, которые востребованы уже сегодня и будут необходимы в будущем», – отметил Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета «Газпром нефти».

«На рынке большой спрос на специалистов, умеющих работать с новым ПО и использовать все его возможности для бизнеса. Вместе с ИТ-партнерами мы стремимся быстрее и лучше готовить таких профессионалов. Обучение по единым принципам и отраслевым стандартам позволит эффективнее интегрировать российский софт в инфраструктуру бизнеса и обеспечит ускоренное развитие всего высокотехнологичного сегмента экономики», – сказал Антон Думин, ИТ-директор «Газпром нефти».

«Сегодня существует высокий запрос рынка на качественное корпоративное обучение — мы это видим как по нашей Академии PIX, так и по внешним мероприятиям. Потому как компаниям нужны актуальные знания и навыки, чтобы быстро адаптироваться для успешного ведения бизнеса. И такая комплексная работа вместе с лидерами ИТ-рынка поможет дать серьезный толчок в развитии образования в ИТ, чтобы еще быстрее готовить квалифицированные кадры», – отметил Сергей Ложкин, генеральный директор PIX Robotics.

«Мы хорошо понимаем, насколько и для российских вендоров, и для индустриальных компаний – крупнейших потребителей отечественных технологий – актуален вопрос с обучением и переобучением специалистов и пользователей. Уже более пять лет мы вкладываем значительные ресурсы в выстраивание системы образования в части продуктов «Группы Астра» на всех уровнях: от школ до авторизованных учебных центров и вузов. Но необходимо не только растить новых молодых специалистов, но и развивать корпоративное направление, ориентированное на сотрудников заказчиков, использующих в работе наше ПО. Уверен, в коллаборации с ключевыми отраслевыми предприятиями страны мы сможем более точно определить реальные потребности рынка, выработать единые подходы к ИТ-образованию, что всем нам поможет в достижении общих целей», – сказал Александр Гутин, директор по маркетингу и образовательным программам «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.