РМГ - Русское радио

«Русское Радио» - радиосеть , в состав которой входят более 3150 городов. Ежемесячный охват «Русского Радио» составляет 23,9 млн. человек (данные 2024 года). «Русское Радио» наряду с радиостанциями Хит FM, Радио MAXIMUM, DFM и Радио Monte Carlo, а также телеканалом RU.TV входит в состав холдинга «Русская Медиагруппа». Суммарный охват радиостанций холдинга по России составляет 34,7 миллиона слушателей ежемесячно. Телеканал RU.TV насчитывает 28,2 миллиона телезрителей по всей России и является одним из крупнейших музыкальных телеканалов в стране.