РМГ Русское радио

РМГ - Русское радио

«Русское Радио» -  радиосеть , в состав которой входят более 3150 городов. Ежемесячный охват «Русского Радио» составляет 23,9 млн. человек (данные 2024 года). «Русское Радио» наряду с радиостанциями Хит FM, Радио MAXIMUM, DFM и Радио Monte Carlo, а также телеканалом RU.TV входит в состав холдинга «Русская Медиагруппа». Суммарный охват радиостанций холдинга по России составляет 34,7 миллиона слушателей ежемесячно. Телеканал RU.TV насчитывает 28,2 миллиона телезрителей по всей России и является одним из крупнейших музыкальных телеканалов в стране.

СОБЫТИЯ


26.12.2025 «Яндекс» запустил новый сервис под старым названием с абсолютно бесплатной музыкой 1
17.10.2023 «Русская медиагруппа» запустит единую стриминговую платформу 2
03.08.2023 «Одноклассники» запустили раздел «Радио FM» на музыкальной витрине 1
24.03.2022 В России заблокировали «Google Новости» 1
18.01.2021 «Сберзвук» провел кадровые назначения 1
15.03.2019 В «умных» колонках с Алисой появилось радио 1
22.12.2015 Пиратским радиотрансляциям в Рунете объявлена война 1
19.08.2015 Украина наладила подпольное радиовещание на Крым 2
09.06.2015 «Яндекс» под давлением радиостанций закрыл раздел в новом сервисе 1
31.03.2011 «Русская медиагруппа» подвергается DDoS-атакам 1
31.10.2007 Россвязьохранкультуры выдало частоты на радиовещание в регионах 1
18.10.2006 Биометрические загранпаспорта появятся на Алтае 1
08.11.2005 Двойники "Русского радио" лохотронят сотовых абонентов 1
07.10.2002 Новые услуги "Ярославль-GSM" 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

РМГ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8509 3
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9212 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
Google LLC 12287 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
РМГ - Русская Медиагруппа 19 5
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 38 3
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Zivert 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8237 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Black Star 5 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 273 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 3
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 830 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 68 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3929 10
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 8
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4205 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31856 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8953 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 1
AdTech - Retargeting - Ретаргетинг - Remarketing - Ремаркетинг 16 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 533 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7683 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3541 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9728 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3109 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 103 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1089 1
Аудиокнига - Audiobook 242 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 1
Биометрический паспорт 38 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 581 1
Podcasts - Подкастинг 296 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 1
Google Android 14738 2
Apple iOS 8275 2
Яндекс.Радио 13 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 249 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1176 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 847 1
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 314 1
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 1
Яндекс.Эфир 18 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 1
Yandex DeepHD - Яндекс DeepHD 1 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3443 1
Google YouTube - Видеохостинг 2898 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 407 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 346 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
Apple Music 116 1
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 68 1
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
Барских Макс 1 1
Соколова Дана 1 1
Меладзе Валерий 3 1
Агутин Леонид 5 1
Брежнева Вера 1 1
Тихомирова Екатерина 4 1
Куек Каролина 3 1
Терновой Олег 1 1
Ревва Александр 2 1
Белан Виктор - Билан Дима 7 1
Крид Егор 6 1
Жаров Александр 179 1
Иванов Олег 146 1
Манджиков Очир 56 1
Жуков Сергей 39 1
Ильичев Михаил 19 1
Пресняков Владимир 5 1
Гагиев Александр 1 1
Остроухова Юлия 30 1
Балдин Сергей 2 1
Гагарина Полина 13 1
Лепс Григорий 11 1
Медников Дмитрий 24 1
Киркоров Филипп 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1007 2
Украина 7801 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Джанкой 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1343 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18278 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1080 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 553 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 514 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 440 1
Нигерия - Федеративная Республика 328 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 105 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 265 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 54 1
Африка - Африканский регион 3574 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53506 1
Беларусь - Белоруссия 6043 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 1
Европа 24654 1
Польша - Республика 2002 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1432 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1401 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 126 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 790 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 149 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1816 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
Спорт - Футбол 753 1
Миграция населения - Миграционные службы 436 1
Транспорт - Эвакуатор - Эвакуация автомобиля 47 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3667 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
Цензура - Свобода слово 507 1
Fashion industry - Индустрия моды 322 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 5
РМГ - Хит FM 4 3
Серебряный дождь 12 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 319 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 427 2
РМГ - RU.TV 7 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
РПЦ - Радонеж - Всемирное русское православное радио 2 1
Polskie Radio - Польское радио - Polskie Radio dla Zagranicy - Польского радио для заграницы - Радио Полония 4 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2171 1
Комсомольская правда ИД 74 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РИА Новости 989 1
Известия ИД 711 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 91 1
Рен ТВ - телеканал 76 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 501 1
Царьград - телеканал 29 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 151 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
Sputnik 59 1
