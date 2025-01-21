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Тихомирова Екатерина



21.01.2025 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с интерактивными панелями EduScreen 1
02.09.2024 ИТ-компания «Ред Софт» открыла лабораторию по изучению отечественных разработок в Университете «Сириус» 1
27.08.2024 «Ред Софт» и VR Concept подготовили платформу для импортозамещения VR-классов в школах и вузах 1
09.06.2015 «Яндекс» под давлением радиостанций закрыл раздел в новом сервисе 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Тихомирова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 701 3
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
Yandex - Яндекс 7343 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 32 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20794 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3841 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9277 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1126 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3757 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9182 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 918 3
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 1
Ред Софт - Ред Адм 37 1
QEMU 52 1
Яндекс.Радио 12 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 258 1
Яндекс.Маркет 937 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Linux OS 9940 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Рустамов Рустам 412 2
Чезганова Надежда 1 1
Кирьянова Лилия 4 1
Захаркин Денис 8 1
Манджиков Очир 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2288 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 1
Национальный проект - Образование 11 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 1
Серебряный дождь 11 1
РМГ - Русское радио 13 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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