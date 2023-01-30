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ИТ-поддержка Служба технической поддержки техническое обслуживание техобслуживание

ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание


30.01.2023 Операторов лишают поддержки «железа» Nokia, Ericsson и Huawei. Но выход найден
11.01.2023 Россиянам не вернут 360 миллионов за неоказанную техподдержку сбежавшей из страны VMware
28.12.2022 Маститые интеграторы выстроились в очередь на техподдержку HPE в крупнейшей частной энергокомпании России
24.11.2022 Сбежавшей Oracle придется вернуть российскому интегратору 47 миллионов за аннулированную техподдержку
18.11.2022 Российским клиентам не вернут 200 миллионов за техподдержку сбежавшей из страны VMware, хотя за Red Hat возвращали
07.11.2022 «Крок»: спрос на техподдержку с начала 2022 года вырос в несколько раз
12.10.2022 Бежавший из России Red Hat не оказал техподдержку компании Усманова. Многомиллионный штраф за это заплатит российский интегратор
26.09.2022 Роман Гоц, «ДатаРу»: Мы предоставляем новое ИТ-оборудование и обеспечиваем полную техническую поддержку
02.09.2022 DataRu обеспечит техподдержку и обслуживание оборудования Atos
21.07.2022 «Витте консалтинг» создала центр альтернативной технической поддержки информационных систем SAP
12.07.2022 «Сберсервис» обеспечит комплексную круглосуточную ИТ-поддержку предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка»
17.06.2022 X-Com запустила техническую поддержку продуктов Vmware
25.05.2022 «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис с искусственным интеллектом для роботизации служб технической поддержки
23.05.2022 Группа компаний МАС внедрила Admin24 – Service desk
06.04.2022 Расширение лицензий на техподдержку для «РестАрт»
11.03.2022 Начало продаж лицензий на техподдержку «1С‑Рарус: Управление отелем»
24.12.2021 10 простых шагов: как подготовиться к импортозамещению сетевого оборудования
26.11.2021 Российские компании предлагают техподдержку третьего уровня по цене базовой
15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения
31.08.2021 Google раздаст бесплатные курсы техподдержки россиянам, потерявшим работу
05.08.2021 Кредитное бюро «Русский Стандарт» доверил техподдержку критичной ИТ-системы «Инфосистемы джет»
09.03.2021 Red Hat ловко вынудила бизнес вдвое переплачивать за RHEL Server и техподдержку
08.02.2021 «Техносерв» помог «Ростелекому» оптимизировать техподдержку абонентов по всей России
03.02.2021 «Ростелеком» автоматизировал прием заявок от операторов связи на техобслуживание и аварийные работы
25.01.2021 «Корус консалтинг» осуществляет техподдержку ИТ-инфраструктуры «Интернэшнл ресторант брэндс»
21.10.2020 «Микрон» запустил «умное техобслуживание» на базе NFC
08.10.2020 Группа ЭПМ совместно с Navicon автоматизировала продажи и техническую поддержку клиентов
22.07.2020 ГК Astra Linux снижает цены на расширенную техподдержку
22.10.2019 Чат-бот снизит трудозатраты сотрудников техподдержки «Югории» на 25%
05.09.2019 Техподдержка Портала поставщиков масштабировалась на всю Россию
04.07.2019 «Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку системы на базе 1С в «Зарубежнефть – добыча Харьяга»
13.05.2019 МВД засекретило техподдержку ИТ-системы, за которую сажали ее создателей и приемщика
11.04.2019 «Smart technologies» запускает Центр технической поддержки
22.03.2019 Найден способ заработать $3 млн, представляясь техподдержкой Microsoft
11.03.2019 ОС «Альт» для «Эльбрусов» получила вендорскую техническую поддержку на всей территории России
08.02.2019 «Росэлектроника» обеспечит техобслуживание всех инспекционно-досмотровых комплексов российской таможни
04.02.2019 «М.Видео-Эльдорадо» «наняла» робота КРОК для работы в техподдержке
01.02.2019 Власти заставляют МВД засекретить техподдержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика
11.01.2019 Ростех обеспечит техподдержку ИТ-инфраструктуры Федерального казначейства РФ
15.11.2018 ALP Group и CommuniGate Systems обеспечат поддержку CommuniGate Pro для x86 и «Эльбрус»

Публикаций - 8186, упоминаний - 9169

ИТ-поддержка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23531 959
Oracle Corporation 6316 519
IBM - International Business Machines Corp 9199 477
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10101 443
7024 411
1С-ИжТиСи 6340 395
SAP SE 4884 377
Softline - Софтлайн 2094 287
Cisco Systems 4881 253
Intel Corporation 11677 248
HP Inc. 5525 242
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4165 232
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6272 232
Крок - Croc 1711 221
Google LLC 10965 215
VMware 2141 209
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9481 189
Dell EMC 4921 189
Apple Inc 11221 179
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8064 174
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1352 164
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6969 156
Red Hat 1231 140
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1804 135
Huawei 3514 131
HP - Hewlett-Packard 3600 124
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1535 120
АйТи 1286 119
Dr.Web - Доктор Веб 1211 116
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 953 116
Yandex - Яндекс 5700 115
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 958 108
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 831 108
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 101
Samsung Electronics 9745 98
Корус Консалтинг ГК 1071 87
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1674 86
VK - Mail.ru Group 3208 85
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1006 83
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2797 82
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5839 252
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6204 143
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 123
РЖД - Российские железные дороги 1625 99
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6644 99
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2401 96
Почта России ПАО 1997 79
Лента - Сеть розничной торговли 1706 64
Альфа-Банк 1603 58
Россети Ленэнерго 2352 56
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 52
Газпром ПАО 1158 48
X5 Group 821 48
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 46
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1837 41
Связной ГК 1339 39
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 567 38
Газпром нефть 499 36
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 393 34
ВТБ - ВТБ24 660 34
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 33
НСПК - Национальная система платежных карт 615 33
Visa International 1874 32
Роснефть НК - нефтяная компания 474 31
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 31
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 327 27
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 27
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1192 26
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 846 25
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 23
ГПБ - Газпромбанк 943 23
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 245 23
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 23
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 22
ПСБ - Промсвязьбанк 734 22
Societe Generale - Росбанк АКБ 509 21
Boeing 988 21
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 355 21
Транснефть 272 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18003 644
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9155 365
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 272
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2872 257
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 163
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2407 148
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 148
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 120
Президент Российской Федерации 3722 109
Федеральное казначейство России 1551 106
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 102
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 101
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2397 98
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1550 88
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 74
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1399 73
Правительство Москвы 1997 72
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1660 71
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 67
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1661 65
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2513 64
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 62
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1040 60
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 59
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 55
Судебная власть - Judicial power 2099 53
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 49
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 48
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 45
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 695 45
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 39
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 37
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2348 36
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 32
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 31
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 850 30
Администрация Президента РФ 978 29
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 28
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 347 25
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 25
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 98
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 42
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 39
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 438 36
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 30
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 21
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 21
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 12
4CIO 708 11
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 9
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 9
OSI - Open Source Initiative 65 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 8
Гильдия Управляющих Документацией 72 7
OWASP - Open Web Application Security Project 72 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 6
TIA - Telecommunications Industry Association 86 6
ASF - Apache Software Foundation 105 6
АРБ - Ассоциация российских банков 205 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 5
Linux Foundation 174 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 5
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 5
Российская Ассоциация Телемедицины 18 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 5
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 4
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 34 4
Единая Россия - Политическая партия 264 4
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 27 4
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 8 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 3
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 17 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53484 3507
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79351 2312
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25809 1820
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26035 1679
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39146 1287
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17280 1255
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11398 1058
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22011 1011
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13049 980
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9532 904
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11924 897
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19943 799
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10073 760
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10876 757
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9142 702
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17355 693
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8781 679
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10961 678
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7995 651
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17556 639
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22282 622
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8158 607
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14892 572
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5895 516
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11665 513
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11245 505
Виртуализация - Virtualization 4809 497
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15103 495
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10246 469
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2874 460
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5203 446
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5462 439
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6930 433
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9079 423
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13599 413
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7369 397
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1571 390
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4638 386
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19258 379
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6033 371
Microsoft Windows 14469 631
Linux OS 8283 526
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6546 410
Microsoft Windows 2000 12691 347
Apple iPhone 6 6184 273
Google Android 12588 225
Microsoft Office 3446 171
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2910 171
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4128 158
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3283 157
Apple iOS 6821 152
Microsoft SQL Server 1479 133
Oracle Java - язык программирования 2770 129
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1974 124
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1251 119
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 770 117
Microsoft Windows XP 2364 112
Microsoft Exchange 1336 108
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 99
Intel x86 - архитектура процессора 1606 96
Microsoft Windows 7 1885 91
Age of Kings 3448 87
Microsoft Azure 1321 85
Microsoft Office 365 861 84
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2513 81
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 809 81
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 81
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1455 80
Apple iPhone - серия смартфонов 6633 80
Microsoft Dynamics 1171 78
Apple Mac - Apple Macintosh 2871 77
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 74
Microsoft Outlook 1284 73
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 900 71
Microsoft Skype 1978 70
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 347 67
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 405 65
Microsoft Windows 10 1520 65
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 405 64
Microsoft SharePoint Products and Technologies 804 64
Путин Владимир 2736 43
Шадаев Максут 636 39
Медведев Дмитрий 1631 27
Орловский Виктор 348 25
Демидов Михаил 133 23
Земков Сергей 157 22
Чаркин Евгений 240 22
Абакумов Евгений 137 22
Натрусов Артем 193 21
Степанов Антон 57 20
Никифоров Николай 1172 20
Белокрылов Александр 27 20
Смирнов Алексей 192 19
Гольцов Александр 69 19
Тятюшев Максим 24 19
Сотин Денис 145 19
Новодворский Алексей 105 19
Теплицкий Дмитрий 38 18
Меденцев Константин 55 18
Сергеев Сергей 94 18
Прянишников Николай 287 18
Пустарнаков Роман 24 18
Свиридов Владимир 27 17
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 208 13
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 10
Softline Education - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 62 10
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РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 47 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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