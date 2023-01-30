Индексная книга CNews*
ИТ-поддержка Служба технической поддержки техническое обслуживание техобслуживание
Публикаций - 8186, упоминаний - 9169
ИТ-поддержка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2736 43
|Шадаев Максут 636 39
|Медведев Дмитрий 1631 27
|Орловский Виктор 348 25
|Демидов Михаил 133 23
|Земков Сергей 157 22
|Чаркин Евгений 240 22
|Абакумов Евгений 137 22
|Натрусов Артем 193 21
|Степанов Антон 57 20
|Никифоров Николай 1172 20
|Белокрылов Александр 27 20
|Смирнов Алексей 192 19
|Гольцов Александр 69 19
|Тятюшев Максим 24 19
|Сотин Денис 145 19
|Новодворский Алексей 105 19
|Теплицкий Дмитрий 38 18
|Меденцев Константин 55 18
|Сергеев Сергей 94 18
|Прянишников Николай 287 18
|Пустарнаков Роман 24 18
|Свиридов Владимир 27 17
|Ершова Элеонора 67 17
|Бродянский Станислав 21 17
|Рудычева Наталья 91 17
|Рейман Леонид 1031 16
|Дергилёв Никита 44 16
|Чурсин Дмитрий 31 16
|Богданов Андрей 39 15
|Трофимов Дмитрий 33 15
|Чаркин Владимир 15 15
|Свинцов Андрей 19 15
|Феоктистов Вадим 34 15
|Александров Александр 36 15
|Кубарев Алексей 25 15
|Харитонов Дмитрий 23 15
|Солопов Вячеслав 36 15
|Бабкин Николай 21 15
|Слесаренко Марина 22 15
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.