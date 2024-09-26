Системный интегратор DBI начал предоставлять расширенную техподдержку ELMA365

Клиентам ELMA — разработчика экосистемы Low-code продуктов и DataBase Intelligence (DBI) — компании, осуществляющей техническую поддержку и сопровождение ИТ-инфраструктур, стала доступна расширенная техническая поддержка. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

Решения линейки ELMA365 для автоматизации бизнес-процессов используют свыше 4000 компаний, в том числе применяют цифровые сервисы российского вендора клиенты DBI. Поэтому системный интегратор предлагает настроить работу с ELMA365 в корпоративной ИT-архитектуре заказчика, чтобы получить максимум производительности и минимизировать трудозатраты со стороны клиента.

DBI предлагает заказчикам расширенную поддержку в двух конфигурациях: минимальной и типовой. В минимальной реакция на запросы от заказчика с SLA составит 1 час, а в типовой — 15 минут. Также DBI предоставит клиентам регламентные работы по поддержанию функциональности сервисов ELMA365.

«Продукты ELMA и их удобство, универсальность, функциональная гибкость хорошо нам известны не только как системному интегратору, но и как непосредственному пользователю. DBI — не только сертифицированный партнер ELMA, но еще и пользователь. Наша команда работает на базе Low-code платформы ELMA365», — сказал Алексей Захаров, региональный директор по развитию, DBI.

«Техническая поддержка системы играет критически важную роль в том, как наши клиенты используют решения ELMA365. Мы понимаем, что даже самая гибкая и функциональная система требует надежного сопровождения, чтобы обеспечить максимальную производительность и стабильность. Партнер DBI обладает необходимой экспертизой, чтобы оперативно обрабатывать инциденты и запросы связанные с конфигурацией клиента. Это позволяет нашим клиентам минимизировать риски простоя и максимально эффективно использовать все возможности платформы. Для нас, как разработчика, такая поддержка важна, поскольку она укрепляет доверие клиентов и гарантирует долгосрочную успешную эксплуатацию решений ELMA365», — отметила Наталия Долженкова, исполнительный директор ELMA.