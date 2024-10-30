Один из старейших банков в мире требует назад деньги, которые клиенты получили из-за глюка банкоматов. О нем они узнали из TikTok

Американский транснациональный финансовый конгломерат JPMorgan Chase начал подавать иски против клиентов, которые сняли сотни тысяч долларов, используя так называемый «глюк бесплатных денег». По сути, люди, которые пользовались трюками из вирусных видео с багом, занимались мошенничеством с чеками. Клиенты банка использовали поддельные чеки на большие суммы и снимали деньги до того, как банк успевал обработать их. Банк призывает виновных в мошенничестве немедленно вернуть средства, оплатить соответствующие сборы за овердрафт и покрыть гонорары адвокатов.

Использование ошибок в корыстных целях

Американский банковский холдинг JPMorgan Chase начал подавать в суд на клиентов, якобы укравших тысячи долларов из банкоматов, воспользовавшись техническим сбоем. Об этом пишет CNBC.

Банк 28 октября этого года подал иски по меньшей мере в три федеральных суда, нацелившись на некоторых лиц, снявших наибольшие суммы в так называемом «баге бесконечных денег», ставшего вирусным на TikTok и других социальных ИТ-платформах в конце августа.

По делу в Хьюстоне фигурирует мужчина, который должен JPMorgan $290 тыс. после того, как неизвестный сообщник внес поддельный чек на сумму $335 тыс. в банкомат, сообщает банк. После внесения чека ответчик начал снимать неправомерно полученные средства, отмечается в заявлении банка.

JPMorgan Chase - один из старейших и самых влиятельных финансовых конгломератов на планете. Является самой крупной публичной компанией в мире, по версии журнала Forbes. Финансовый институт, расквартированный в Нью-Йорке, является лидером в сфере инвестиционных и коммерческих банковских услуг. Активы в размере $2,3 трлн ставят банк на первое место среди крупнейших банков в США — впереди Citigroup и Bank of America. Образовавшись в результате слияния Chase Manhattan Corporation и J.P. Morgan & Co., компания обслуживает миллионы клиентов в США.

Jpmorgan Пользователи TikTok нашли сбой в работе банкоматов JPMorgan и сняли огромные суммы денег из-за глюка ИТ-системы

Крупнейший банк США по активам JPMorgan расследует тысячи возможных случаев, связанных с «багом бесконечных денег», хотя объем потерь, связанных с ним, пока не разглашается. Эпизод с «богом бесконечных денег» подчеркивает риск того, что социальные сети могут усиливать уязвимости, выявленные в финансовом учреждении.

Несмотря на снижение популярности бумажных чеков из-за распространения цифровых платежных ИТ-систем, они все еще остаются основным источником мошенничества, что привело к потерям на сумму $26,6 млрд в мире в прошлом году, согласно Глобальному отчету о финансовых преступлениях от Nasdaq.

Обычно банки разрешают доступ только к части суммы чека к его обработке, которая занимает несколько дней. JPMorgan утверждает, что закрыл этот пробел через несколько дней после его обнаружения.

Другие иски, поданные в этом месяце, рассматриваются судами, в частности, в Майами и Центральном округе Калифорнии. Иски касаются случаев, где JPMorgan утверждает, что клиенты задолжали банку суммы от $80 тыс. до $141 тыс. Большинство случаев, исследуемых банком, касаются значительно меньших сумм, по словам лиц изданию CNBC осведомленных о ситуации, которые пожелали остаться анонимными, поскольку речь идет о внутреннем расследовании.

В каждом случае, по данным JPMorgan, его служба безопасности обращалась к подозреваемым в мошенничестве с чеками, однако банк не получил возмещения за фальшивые чеки, являющиеся нарушением договора о депозите, который клиенты подписывают при открытии счета.

Финансовый институт требует возврата похищенных средств с процентами и комиссиями за овердрафт, а также компенсации расходов на адвокатов, а в некоторых случаях и возмещение ущерба для наказания виновных.

Похожий технический сбой

В пролом году Банк Ирландии сообщил о ИТ-сбое, в результате которого некоторые клиенты смогли снять в банкоматах деньги, которых не было на их счетах.

Ирландский Bank of Ireland из-за сбоя позволял клиентам снимать в банкоматах до 1 тыс. евро. Из-за ошибки в системе стали разрешены переводы за пределы клиентских лимитов, а услуги онлайн-банкинга и мобильных приложений временно были недоступны. Техническая ошибка привела к тому, что пользователи могли перевести деньги на цифровой счет, а затем снять их в банкомате. При дневном лимите в 500 евро клиенты могли снимать до 1 тыс. евро.

Проблема была устранена в быстрые сроки, однако довольно большое количество клиентов успели воспользоваться сбоем и сняли внушительные суммы денег. После сообщений в социальных сетях о том, что некоторые люди могут снимать суммы, превышающие средства, доступные на их счетах, вечером 17 августа у банкоматов начали выстраиваться очереди.

Банк Ирландии проинформировал пользователей, что любые деньги, снятые в банкоматах или переведенные во время ИТ-сбоя, все равно будут списаны с их счетов.

Российский опыт ЦУМа

Летом прошлого года стало известно, что Верховный суд России встал на сторону жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле фактической стоимости.

Согласно материалам дела, волгоградец заметил в приложении ЦУМ очень низкие цены на товары. Он приобрел 19 предметов одежды, в том числе пиджаки по 19 руб., рубашки по 26 руб., джинсы по 39 руб., самая дорогая вещь ему обошлась в 129 руб. Деньги были списаны со счета, покупатель получил подтверждение заказа от магазина на почту и телефон. Однако затем ЦУМ уведомил мужчину о невозможности доставить товары и вернул деньги. Тогда покупатель обратился в суд, потребовав предоставить заказанное в соответствии с законом о защите прав потребителей.

Представитель ЦУМ сообщил, что на сайте произошел технический сбой, из-за чего цены отображались некорректно. Покупатель заплатил за вещи в 846 раз меньше их фактической цены. Магазин был согласен передать покупки при условии доплаты до их полной стоимости. Суды трех инстанций вынесли решения в пользу ЦУМ, но Верховный суд России отменил их вердикты.

Цена фиксируется в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, констатировали в суде. Этот момент определяется оформлением заказа с присвоением номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе, подчеркнул Верховный суд России, добавив, что предложение о продаже одежды - публичная оферта и после оплаты магазин обязан передать товар покупателю. Коллегия направила дело на пересмотр в суд первой инстанции.