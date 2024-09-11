«K2Тех» оптимизировала работу технической поддержки Orion soft с помощью российской ITSM-системы

Системный интегратор «K2Тех» оптимизировал работу технической поддержки российского разработчика инфраструктурных ИТ-решений Orion soft с помощью ITSM-системы RockIT Manager (IT Service Management, управление ИТ-услугами и сервисами). Ее внедрение помогло увеличить доступность клиентского портала для пользователей, снизить затраты команды поддержки Orion soft на 20% и повысить коэффициент удовлетворенности заказчиков на 30%.

Orion soft – российская ИТ-компания, разработчик инфраструктурного программного обеспечения для Enterprise-бизнеса. Исторически компания использовала решение на Open Source Redmine для поддержки клиентского портала, через который заказчики оставляли заявки в техническую поддержку. Redmine имело ряд ограничений в функциональности и устаревший пользовательский интерфейс, что могло стать потенциальным барьером при развитии бизнеса. За последние годы портфель решений Orion soft расширился до 6 продуктов, и появилась необходимость в повышении эффективности работы портала.

Перед специалистами Orion soft встала задача обновить решение для управления системой заявок в техподдержку. Для этого было выбрано ITSM решение RockIT Manager на базе платформы Comindware (Comindware Business Application Platform), входящей в реестр российского ПО. «К2Тех» доработал систему под специфику процессов Orion soft, а также использовал метод low-code в разработке — это позволит заказчику развивать ITSM самостоятельно, без привлечения интегратора и разработчика.

За 2 месяца команда «K2Тех» перенесла данные из Redmine в RockIT Manager. Специалисты провели реструктуризацию данных и сформировали правила по их переносу, реализовали удобный интерфейс окна для диалогов с клиентами, модифицировали личный кабинет пользователей на портале технической поддержки и добавили возможность отслеживания сроков действия договоров, что позволит в будущем заранее начинать процесс их продления.

«Orion soft активно масштабируется – только за 2023 г. наш бизнес вырос в 2 раза – и у нас появился запрос на новые, более эффективные решения для ведения операционной деятельности. Изначально мы понимали, что основная трудность миграции с Redmine – это перенос большого числа клиентских данных из одной системы в другую, поэтому для нас было важно найти IT-партнера с высоким уровнем компетенций. Эксперты «K2Тех» проанализировали структуру данных – около тысячи организационных единиц – и помогли нам совершить бесшовный переход в кратчайшие сроки», – сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

«Сегодня российский рынок ITSM находится в активной стадии развития, и мы видим перспективные решения, которые позволяют решать критические задачи и которые можно кастомизировать под индивидуальные потребности заказчика. С командой Orion soft мы не просто успешно интегрировали RockIT Manager в процессы обработки заявок и технической поддержки пользователей, но и адаптировали их под специфику услуг заказчика. Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем и дальше развивать функциональность внедренного продукта, чтобы помогать коллегам в осуществлении качественного клиентского сервиса», – сказала Алла Козлачкова, владелец продукта RockITManager.