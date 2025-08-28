Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Servicepipe реорганизует техподдержку и создает Инженерный центр реагирования на сетевые и веб-угрозы

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, реорганизует департамент технической поддержки. На его базе создан Инженерный центр реагирования на сетевые и веб-угрозы (ИЦР). Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Новый ИЦР объединяет три подразделения.

Отдел защиты от сетевых атак занимается оперативным решением кейсов, связанных с атаками на уровне L3/L4. Отдел защиты веб-приложений работает с веб-угрозами и ботнетами. Эти самые представительные по численности подразделения обрабатывают сотни кейсов в день, решая множество оперативных задач. Кроме того, в ИЦР есть группа анализа и противодействия веб-угрозам, которая занимается нестандартными, сложными кейсами и осуществляет экспертную настройку защиты, выполняя углубленный анализ происходящего на защищаемом ресурсе.

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt
цифровизация

Основная цель реорганизации – повысить эффективность работы. Центр будет решать почти все проблемы клиентов самостоятельно, без необходимости передавать их другим подразделениям.

«Реорганизация техподдержки – это фиксация изменений, которые идут уже около двух лет. Servicepipe – это вендор, а техподдержка вендора – это такой же продукт компании, как и все остальные, — сказал руководитель ИЦР Servicepipe Дмитрий Буркалов. — Мы хотим уйти от стереотипа, что в техподдержке работают люди, действующие по скриптам, наши специалисты – это инженеры, которые могут решать самые сложные задачи, причем в режиме 24/7».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Сотрудник фирмы по переговорам с хакерами попал под расследование за получение «откатов» от злоумышленников

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: