«Т1» сражается с «Марвелом» за $3 млн, который не оказал техподдержку продуктам американской ИБ-компании Fortinet

Дочерняя структура холдинга «Т1» подала жалобу на решение суда, отклонившего ее иск к «Марвел-дистрибуция» из-за прекратившейся техподдержки продуктов американской ИБ-компании Fortinet. Западные вендоры, сбежавшие из России в 2022 г. и отказавшиеся выполнять обещания по уже заключенным контрактам, спровоцировали шквал таких исков.



Жалоба истца

«ТС интеграция», дочерняя структура холдинга «Т1», подала кассационную жалобу на решение суда по спору с ООО МКТ, учредителем «Марвел-дистрибуция», входящим в состав российского ИТ-холдинга Fplus, выяснил «Коммерсант». Разбирательство назначено на 24 января 2025 г.

Претензии «ТС интеграция» к ООО МКТ на сумму $2,9 млн и $536 тыс. процентов за «пользование чужими денежными средствами» касаются техподдержки поставленных продуктов американского поставщика ИБ-систем Fortinet, который в марте 2022 г. прекратил работу в России из-за санкций.

Иск «ТС интеграция» подала 21 декабря 2023 г. Третьим лицом по нему выступает банк ВТБ.

В августе 2024 г. суд первой инстанции отказал «Т1» в удовлетворении требований. Апелляция также была отклонена.

МКТ за Fortinet не в ответе

Из-за специфики поставленного товара — ПО — суды посчитали, что ни истец, ни ответчик не являются сторонами лицензионного соглашения, прокомментировала ситуацию руководитель международного направления коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко.

Товар был поставлен истцу в надлежащем качестве и в сроки, предусмотренные договорами, объяснил позицию суда управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков. «При этом факт приостановления деятельности компании-правообладателя Fortinet на территории России не служит основанием для вывода о ненадлежащем качестве поставленного товара. В связи с этим суд не увидел оснований для возврата денежных средств», — сказал Косаков.

Шквал подобных исков

Судебные тяжбы из-за ухода иностранных вендоров начались сразу после февраля 2022 г. Тогда же иностранные компании начали повально приостанавливать работу на отечественном рынке, игнорируя исполнения обязательств перед российскими компаниями по уже оплаченным договорам. C тех пор количество подобных исков, рассматриваемых в российских судах, составило не менее 100, по данным Касьяненко.

Иски обычно связаны с отказом зарубежных компаний поставлять иностранное оборудование или с прекращением техподдержки по заключенным и оплаченным договорам.

«Марвел-дистрибуция» и сама в марте 2023 г. подавала иск на 1,1 млрд руб. к американской ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» (российское юрлицо Hewlett Packard Enterprise, HPE).

К ушедшей из России американской Oracle с 2022 г. было подано претензий на сумму свыше одного млрд руб. В конце декабря 2022 г. официальный дистрибутор этой корпорации в России отсудил у Oracle 439,4 млн руб. В августе 2023 г. столичный Арбитраж признал российское подразделение Oracle банкротом. Компания задолжала кредиторам более 1,2 млрд руб.

К Google только по состоянию на март 2023 г. подали иски 885 отечественных компаний. В октябре 2023 г. российскую «дочку» Google признали банкротом. Долги этого ИТ-гиганта перед отечественными юрлицами перевалили за десятки миллиардов рублей.

В июле 2023 г. российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл иск от OCS Distribution на 1,44 млрд руб. А в сентябре того же года Сбербанк пошел в суд, чтобы вернуть миллионы, которые были заплачены сбежавшей из страны Dell.

Дополнение

После входа материала CNews стало известно, что «ТС интеграция» подала ходатайство об отказе от кассационной жалобы по этому делу. Документ опубликован в картотеке дел ГАС «Электронное правосудие».