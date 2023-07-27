Российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл миллиардный иск OCS

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск против российской «дочки» Hewlett Packard Enterprise. HPE прекратила все операции в России, но осталась должна контрагентам миллиарды.

Решение суда

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск дистрибутора компьютерной техники, телеком-оборудования, бытовой техники и электроники OCS Distribution к российской «дочке» Hewlett Packard Enterprise. Уведомление опубликовано в базе данных арбитражных дел Arbitr.ru. Подробности решения не разглашается, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.

Иск подавался на 1,44 млрд руб. Исковое заявление ООО «О-си-эс-центр» к ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» было подано 31 октября 2022 г.

В нашу страну HPE поставляла серверное оборудование, системы хранения данных, специализированное ПО и пр. По итогам 2021 г. компания заработала $1 млрд в нашей стране. Доля бизнеса HPE в России и Белоруссии составляла менее 2%.

Покинула Россию

В марте 2022 г. HPE приостановила все поставки в Россию. О прекращении всех операций в России материнская HPE заявила, представив квартальный отчет 31 мая 2022 г. Таким образом компания полностью покинула российский рынок, но оставила за собой долги. С конца февраля 2022 г. по март 2023 г. общая сумма всех исков, поданных к «Хьюлетт паккард энтерпрайз», перевалила за 3 млрд руб., ранее писал CNews.

Фото: HPE-Russia Суд удовлетворил иск OCS против российской структуры HPE

Уходящие из России западные компании уверены, что антироссийские санкции помогут им списать оставленные долги, «однако это далеко от правды», сообщил 5 декабря 2022 г. информационному агентству Московской области РИАМО налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

За дело берутся коллекторы

Среди судебных разбирательств с российским представительством HPE CNews встречал и весьма необычные дела. Например, как следует из документов московского арбитража, протокольным определением суда от 7 сентября 2022 г. была произведена процессуальная замена истца с ООО «Смарт текнолоджис» на ООО «Про фактор».

Анализ открытых данных показывает, что правопреемник истца — это одно из юрлиц компании «Содружество», предоставляющей заказчикам услуги по взысканию долгов, которые в России принято именовать коллекторскими. Таким образом, преемник «Смарт текнолоджис» изначально собственных претензий к ответчику не имел и вообще никак не был связан с проблемными отношениями HPE и российской компании.

Подчеркнем, что CNews занимается подробным мониторингом крупных арбитражных судебных разбирательств с участием ИТ-компаний на протяжении последних семи лет. С примером переуступки права требовать долг коллекторам редакция столкнулась впервые.