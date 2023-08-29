«Ростелеком» в Свердловской области окажет техническую поддержку наблюдателям на время проведения выборов

«Ростелеком» в Свердловской области окажет техническую поддержку наблюдателям на время проведения выборов, которые пройдут в регионе 9 и 10 сентября 2023 г. Соответствующее соглашение подписали директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова и председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Александра Исхизова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Наша компания имеет большой опыт в организации телекоммуникационной инфраструктуры для наблюдателей во время выборов и представляет, как проходит процесс общественного контроля. Поэтому в период проведения единого дня голосования специалисты "Ростелекома" окажут экспертам Центра общественного наблюдения Свердловской области всестороннюю техническую поддержку и проконсультируют по всем возникшим вопросам о процессе мониторинга».

Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области, сказал: «Сегодня наблюдателем может стать гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом. От качества контроля зависит легитимность выборов. Общественная палата Свердловской области активно ведет планомерную работу по набору, обучению и подготовке наблюдателей за ходом единого дня голосования. Подписанное с компанией «Ростелеком» соглашение направлено на развитие правовой культуры и электоральной активности избирателей. Совместная работа обеспечит высокое качество проведения общественного наблюдения».

В этом году 9 и 10 сентября в Свердловской области состоятся выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы восьмого созыва, Думы городского округа Верхняя Пышма, Думы Качканарского городского округа восьмого созыва, Дум Восточного, Галкинского и Обуховского сельских поселений Камышловского муниципального района пятого созыва, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13, депутата Думы Белоярского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2, депутата Думы Каменск-Уральского городского округа восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №21 а также главы Восточного сельского поселения Камышловского муниципального района и главы Галкинского сельского поселения Камышловского муниципального района.