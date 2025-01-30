Serverspace сократил время на оказание технической поддержки до 10 минут

В 2024 г. международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) сократил среднее время первого ответа службы поддержки до 10 минут, чем улучшил качественный показатель клиентского сервиса на 33%.

Клиентская поддержка — один из основных факторов, которые определяют качество предоставляемых услуг. В сфере облачных технологий, где проекты пользователей варьируются от стартапов до крупных корпораций, оперативность и эффективность технической поддержки напрямую отражаются на их работе.

В 2024 г. Serverspace сократил среднее время первого ответа технической службы на 33%, уменьшив его с 15 минут в 2023 г. до 10 минут в 2024 г. Изменения произошли благодаря оптимизации внутренних процессов и внедрению системы из двух линий поддержки. Первая линия занимается оперативной обработкой типовых запросов. При возникновении более сложных проблем ее специалисты проводят диагностику, собирают данные и передают их на вторую линию. Вторая линия фокусируется на комплексном решении сложных задач. Такая многоуровневая структура обеспечивает сокращение времени отклика.

«Мы понимаем, насколько важна оперативная поддержка для наших пользователей, поэтому наша команда работает круглосуточно, чтобы быть на связи в любой момент. При этом мы сохраняем личный подход к каждому клиенту, внимательно относимся к их запросам и предлагаем эффективные решения. Позже мы планируем внедрить нулевую линию технической поддержки на базе искусственного интеллекта, чтобы автоматизировать обработку наиболее частых запросов. Это позволит повысить скорость и качество обслуживания», — отметил Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.

Техническая поддержка — критически важный элемент клиентского сервиса Serverspace. Быстрое устранение проблем обеспечивает стабильность инфраструктур клиентов и помогает им избежать финансовых потерь. Облачный провайдер постоянно работает над улучшением клиентского сервиса и уделяет особое внимание ключевым показателям качества поддержки.