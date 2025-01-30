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Serverspace сократил время на оказание технической поддержки до 10 минут

В 2024 г. международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) сократил среднее время первого ответа службы поддержки до 10 минут, чем улучшил качественный показатель клиентского сервиса на 33%.

Клиентская поддержка — один из основных факторов, которые определяют качество предоставляемых услуг. В сфере облачных технологий, где проекты пользователей варьируются от стартапов до крупных корпораций, оперативность и эффективность технической поддержки напрямую отражаются на их работе.

В 2024 г. Serverspace сократил среднее время первого ответа технической службы на 33%, уменьшив его с 15 минут в 2023 г. до 10 минут в 2024 г. Изменения произошли благодаря оптимизации внутренних процессов и внедрению системы из двух линий поддержки. Первая линия занимается оперативной обработкой типовых запросов. При возникновении более сложных проблем ее специалисты проводят диагностику, собирают данные и передают их на вторую линию. Вторая линия фокусируется на комплексном решении сложных задач. Такая многоуровневая структура обеспечивает сокращение времени отклика.

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Облака

«Мы понимаем, насколько важна оперативная поддержка для наших пользователей, поэтому наша команда работает круглосуточно, чтобы быть на связи в любой момент. При этом мы сохраняем личный подход к каждому клиенту, внимательно относимся к их запросам и предлагаем эффективные решения. Позже мы планируем внедрить нулевую линию технической поддержки на базе искусственного интеллекта, чтобы автоматизировать обработку наиболее частых запросов. Это позволит повысить скорость и качество обслуживания», — отметил Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.

Техническая поддержка — критически важный элемент клиентского сервиса Serverspace. Быстрое устранение проблем обеспечивает стабильность инфраструктур клиентов и помогает им избежать финансовых потерь. Облачный провайдер постоянно работает над улучшением клиентского сервиса и уделяет особое внимание ключевым показателям качества поддержки.

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