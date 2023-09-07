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Itglobal.com взяла на себя техническую поддержку платформы виртуализации VMware ГК «Интерлизинг»

ГК «Интерлизинг» передала специалистам Itglobal.com техническое обслуживание платформы виртуализации в рамках услуги Managed VMware.

ГК «Интерлизинг» сотрудничает с облачным провайдером уже пять лет. В первом квартале 2023 г. «Интерлизинг» доверила Itglobal.com техническую поддержку оборудования Dell и строительство DR-площадки в облаке на базе московского дата-центра DataSpace с тремя сертификатами Tier III.

Одним из этапов строительства DR-площадки стал переход с Hyper-V на VMware. Заказчику за короткий период было достаточно сложно разобраться во всей документации, с работой решения и нюансами технических процессов.

Так как корректность работы VMware напрямую влияет на сервисы компании, ГК «Интерлизинг» приняла решение доверить техническое обслуживание Itglobal.com и оформить Managed VMware. Облачный провайдер взял на себя весь комплекс услуг по мониторингу и обслуживанию виртуальной инфраструктуры заказчика.

«Сейчас идет активное тестирование DR-инфраструктуры, поэтому ИТ-команда ГК «Интерлизинг» сталкивается с вопросами по работе платформы виртуализации. В рамках услуги Managed VMware коллеги не тратят время на изучение документации, а оперативно получают решение задач, с которыми сталкиваются в ходе изучения новой платформы. Таким образом, процесс тестирования и адаптации проходит безболезненно для бизнеса», — сказала Алина Жигалова, директор по развитию сервисов Itglobal.com.

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«Сотрудничество с Itglobal.com позволило нам уверенно взглянуть в будущее. Их профессионализм и поддержка в области виртуализации VMware стали надежным фундаментом для нашей инфраструктуры. Теперь мы знаем, что наша инфраструктура в надежных руках», — сказал Андрей Васильев, руководитель группы системного администрирования ГК «Интерлизинг».

Itglobal.com запустили услугу Managed VMware в 2019 г. Когда с российского рынка ушли зарубежные вендоры и компании остались без технической поддержки платформы виртуализации, услуга стала особенно актуальна. На данный момент облачный провайдер поддерживает платформы виртуализации 12 компаний.

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