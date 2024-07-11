«МойОфис» анонсировал новую услугу технической поддержки «МойОфис Максимо»

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявила о внедрении нового пакета сервисных услуг «МойОфис Максимо». Пакет будет предлагаться в дополнение к расширенному и премиальному уровням технической поддержки, а заказчикам будут доступны новые опции.

«Сегодня мы инвестируем значительные средства в сервисы технологической поддержки, потому что этот набор услуг стал ключевым конкурентным преимуществом любого вендора. Новый пакет поддержки «МойОфис Максимо» фокусируется на проактивных сервисах и закрывает основные потребности заказчиков благодаря гибкому подбору необходимых услуг. Эти меры помогут нам значительно улучшить качество обслуживания бизнес-критичных информационных систем наших клиентов, предотвращать появление проблем, а также, что важно, передавать знания персоналу клиента», – отметил Пётр Фурсов, руководитель дирекции технологических сервисов «МойОфис».

В составе нового пакета «МойОфис Максимо» теперь доступны следующие специализированные услуги:

Комплексная инженерная поддержка. Услуга обеспечивает стабильное функционирование программных решений «МойОфис». Клиентам предлагаются варианты удалённой поддержки и поддержки на площадке заказчика (on-site). Выделенная команда специалистов помогает заказчику выполнять совместное администрирование, оперативно устранять проблемы, повышать квалификацию персонала, обеспечивая бесперебойность работы информационных систем, построенных на базе продуктов «МойОфис».

Технологическая экспертиза систем. Услуга гарантирует бесперебойную работу и максимальную производительность систем «МойОфис». Эксперты анализируют состояние инфраструктуры заказчика, дают рекомендации по оптимизации и передают необходимые знания для успешной эксплуатации решений «МойОфис». Это повышает эффективность работы и обеспечивает стабильность инфраструктуры.

Технические экспертные сессии. Предоставляют возможность для технических специалистов заказчика углубить свои знания и навыки в области продуктов «МойОфис». Эксперты и инженеры вендора проводят интерактивные мероприятия в онлайн- и офлайн-формате, где участники обсуждают актуальные вопросы, знакомятся с лучшими практиками и получают ответы на интересующие их вопросы.

Приоритетное решение инцидентов. Услуга позволяет заказчикам устанавливать приоритеты запросов. Основные функции включают диагностику сбоев и ошибок продукта, техническую помощь и устранение проблем, а также управление приоритетами инцидентов. Круглосуточная поддержка без выходных включена в эту услугу.

Управление процессом предоставления услуг. За клиентом закрепляется выделенный руководитель проекта по сопровождению. Основные функции включают планирование, информирование и консультирование, управление процессом предоставления услуг, обзор и анализ, а также управление запросами. Руководитель проекта по сопровождению поможет подобрать наиболее оптимальный вариант обслуживания применительно к конкретной ситуации клиента.

Дирекция технологических сервисов «МойОфис» предоставляет услуги по качественному внедрению решений и совместной эксплуатации, предоставляет доступ к отлаженному механизму решения инцидентов и проблем, а также к расширенным программам передачи знаний техническому персоналу. Сегодня в команде дирекции технологических сервисов работает более 70 специалистов: инженеры, консультанты, архитекторы решений, руководители проектов и контролеры качества. Вендор эффективно работает с высоконагруженными и критичными системами и гарантирует стабильность и непрерывность бизнес-процессов.