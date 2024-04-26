ГК Softline обеспечила «Вектор-Бест» инцидентной технической поддержкой

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, предоставила компании «Вектор-Бест» техническую поддержку от подразделения премьер сервисов Softline. Теперь сотрудники подразделения могут круглосуточно оказывать помощь «Вектор-Бест», решая как критические кейсы, так и незначительные проблемы с Microsoft SQL Server.

«‎Вектор-Бест» занимается разработкой, производством и внедрением технологических решений для лабораторной диагностики заболеваний человека и животных. Важная часть ИТ-инфраструктуры компании построена на СУБД Microsoft SQL Server, от корректной работы которой зависят многие бизнес-процессы: от производства до бухгалтерии.

В связи с тем, что Microsoft прекратила поддержку технологии SQL Server на территории РФ, а на российское программное обеспечение «Вектор-Бест» пока не перешла, компания остро нуждалась в компетенциях по технологиям Microsoft. При этом в прошлом году Softline и «Вектор-Бест» уже начали проект по переходу на российские решения для виртуализации и организации службы каталогов. Инженеры Softline показали высокий уровень профессионализма, поэтому «Вектор-Бест» вновь обратилась к подразделению премьер сервисов Softline. Премьер сервисы Softline оказывают комплекс услуг, предназначенных для повышения стабильности, производительности и безопасности ИТ-инфраструктуры, в том числе и в области СУБД.

Чтобы быстро решать возможные технические проблемы с Microsoft SQL Server, компания «Вектор-Бест» прибрела услуги третьей линии инцидентной технической поддержки премьер сервисов. Эти услуги включают в себя предоставление выделенной линии службы приема технических запросов по телефону, электронной почте, через сервис-деск, оказание помощи по инцидентам критического уровня в круглосуточном режиме, поддержку при помощи сессий удаленного подключения и выделенного технического менеджера. В особых случаях, когда речь идет о ситуациях, ведущих к полной остановке деятельности предприятия или серьезных нарушениях, время реагирования составляет максимально короткий срок, а работы ведутся круглосуточно и без выходных.

«Благодаря технической поддержке от премьер сервисов Softline мы остаемся уверенными в стабильной работе нашей ИТ-инфраструктуры. В рамках услуги специалисты высокого уровня не только решают возникающие проблемы, но и помогают в разработке необходимых нам скриптов, а также работают с обновлениями. Кроме того, это позволяет экономить наши собственные ресурсы и оптимизировать расходы на поддержку ПО. Наконец, мы обеспечены своего рода „страховкой“ от инцидентов катастрофического уровня, и при их возникновении мы экономим драгоценное время на решение проблемы», — сказал Антон Ковалёв, замначальника ОИТ по разработке ПО в «Вектор-Бест».

«Не секрет, что большинство компаний привыкло к технологиям Microsoft. И даже после ухода вендора из региона заказчикам важно поддерживать текущие сервисы, так как полный переход на российское ПО — небыстрый процесс. Накопленный опыт и знания команды премьер сервисов позволяют использовать на благо клиентов те лучшие мировые практики, которые применял и сам вендор. Наши специалисты решали сложнейшие кейсы крупных компаний во всех отраслях совместно с Microsoft, что дало незаменимый и уникальный опыт, который в условиях ограничений оказался как никогда востребован», — сказал Дмитрий Машков, директор департамента премьер сервисов Softline.