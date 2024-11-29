Компания Innostage стала первым сервисным партнером Positive Technologies

Innostage — первый авторизованный сервисный центр (АСЦ) Positive Technologies, который получил право предоставлять заказчикам сервис совместной с вендором технической поддержки. Процесс регистрации статуса АСЦ завершен 30 октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Разработчик ИБ-решений Positive Technologies запустил партнерскую программу для авторизованных сервисных центров, чтобы сделать качественные сервисы технической поддержки доступными более широкому кругу заказчиков и разработали специальную программу для партнеров.

Для получения статуса АСЦ по продукту, партнеры – интеграторы и поставщики ПО должны соответствовать ряду строгих требований. Помимо партнерского статуса уровнем не ниже «Авторизованный Advanced-партнер Positive Technologies», претендент должен иметь штат сертифицированных специалистов по продукту, собственную службу технической поддержки, горячую линию, работающую в круглосуточном режиме и автоматизированную систему регистрации заявок, а также существенный опыт по внедрению и сопровождению продуктов Positive Technologies. Статус присваивается на один год и продлевается при соблюдении всех требований.

«Привилегия быть первым сервисным партнером Positive Technologies – для Innostage закономерный результат многолетнего сотрудничества в условиях взаимной поддержки и доверия. В статусе авторизованного сервисного центра мы усилим ресурсы и компетенции друг друга, оказывая качественную техническую поддержку пользователей продуктов PT в режиме 24х7», — сказала Людмила Гаврилова, директор департамента сервисных услуг Innostage.

ИТ-компания Innostage на протяжении пяти лет является Premium бизнес-партнером вендора и стратегическим партнером в реализации масштабных деловых и образовательных проектов. Innostage входит в топ-10 по объему бизнеса с Positive Technologies, авторизована на выполнение пилотных проектов, проектирование, интеграцию, внедрение и сопровождение всей линейки продуктов. Статус Premium также подчеркивает высокую техническую экспертизу интегратора и опыт успешной реализации комплексных и территориально распределенных проектов для ФОИВ и госкорпораций.

«Квалифицированная и оперативная работа технической поддержки – один из важнейших факторов обеспечения максимальной производительности средств защиты, а значит и безопасности бизнеса. Positive Technologies предъявляет высокие требования к профессионализму сервисных партнеров и осуществляет постоянный контроль качества предоставляемых ими услуг. Поэтому заказчики, обратившиеся в авторизованные сервисные центры, могут быть уверены в том, что они получат все преимущества от работы с локальным партнером, подкрепленные экспертизой вендора», — сказала Юлия Валуйская, руководитель направления PT Services Positive Technologies.