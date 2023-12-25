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Postgres Professional запускает новый портал технической поддержки клиентов

Компания Postgres Professional, российский разработчик СУБД, объявила о запуске нового портала технической поддержки. Портал станет основным инструментом взаимодействия по вопросам техподдержки и консалтинга Postgres Pro.

Новый портал позволит клиентам: с амостоятельно управлять списком сотрудников, которые могут обращаться за технической поддержкой; просматривать лицензии и сертификаты; управлять доступами к репозиториям с продуктами Postgres Pro (в рамках имеющихся сертификатов; вести работу в текущих заявках, открывать новые и просматривать архивные заявки; работать в заявках от разных клиентов (актуально для интеграторов).

На портале также собрана «База знаний» — каталог статей с полезной информацией, по которым можно осуществлять поиск по интересующей теме.

Компания Postgres Professional предлагает заказчикам стандартную и расширенную программы технической поддержки СУБД Postgres Pro и PostgreSQL.

Стандартная техническая поддержка включает прием обращений, поиск и устранение неисправностей, восстановление работоспособности, исправление ошибок в СУБД и расширениях, ответы по вопросам защиты информации и обеспечению высокой доступности и отказоустойчивости СУБД, по возможностям новых версий Postgres Pro и планированию перехода на них, выпуск срочных багфиксов и доступ ко всем возможностям Портала технической поддержки.

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Для большего спектра услуг заказчики могут приобрести сертификаты на расширенную техническую поддержку (РТП). РТП включает дополнительные услуги, например, проведение технических аудитов, участие в проектных работах, оптимизация запросов прикладного ПО, экспертная помощь в настройке СУБД и окружающей инфраструктуры, разработка /внедрение кластерных решений, помощь в миграции, обучение специалистов заказчиков и другие.

Опытные инженеры компании находятся в прямом контакте с разработчиками и могут решить даже проблемы, требующие вмешательства в программный код PostgreSQL.

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