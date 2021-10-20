Microsoft SQL Server

Как меняется отношение к импортозамещению 1

3Logic Group стала официальным поставщиком решений на платформе Microsoft Azure Stack HCI 1

ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle 2

Postgres Professional и DZ Systems объявили о совместимости своих продуктов 1

Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ 1

Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 1

Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов 1

Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1

Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ 1

Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1

В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные 1

В российском офисе STADA появилось аналитическое решение SFE Tool 1

DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL 1

HPE расширяет возможности HPE GreenLake 5

Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac 1

Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1

На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 1

Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании 1

Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 1

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 1