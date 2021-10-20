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Microsoft SQL Server


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
06.10.2021 3Logic Group стала официальным поставщиком решений на платформе Microsoft Azure Stack HCI 1
27.09.2021 ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle 2
21.09.2021 Postgres Professional и DZ Systems объявили о совместимости своих продуктов 1
15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ 1
13.09.2021 В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows 3
10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» 2
09.09.2021 Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 1
02.09.2021 Кинонаследие России изымут из баз на ПО Microsoft, чтобы сложить в ИС на российском Linux и PostgreSQL 2
31.08.2021 Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
28.07.2021 Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ 1
22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 2
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1
14.07.2021 В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные 1
02.07.2021 В российском офисе STADA появилось аналитическое решение SFE Tool 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 6
29.06.2021 DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL 1
22.06.2021 HPE расширяет возможности HPE GreenLake 5
16.06.2021 Гиперконвергенция стала более управляемой: что ждет технологию в России 2
16.06.2021 Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault 1
09.06.2021 «Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана 1
08.06.2021 Компания «Кворум». Получено заключение ЦЗИСС ФСБ России по проверке корректности встраивания АПК «Сигнатура-клиент» версии 6 в EDSmart (для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС) 1
01.06.2021 Госсистема «Признание» переезжает с ПО Microsoft на Postgres Pro и открытый софт 1
31.05.2021 Эксперты «Диасофт» рассказали, как преодолеть зависимость от западных систем 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
27.05.2021 Гигантская «дочка» РЖД переезжает с софта IBM и Microsoft на российское ПО 2
26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид» 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
30.04.2021 Компания «Кворум». Модуль информационного взаимодействия с ЕИС ГОЗ успешно внедрен в АКБ «Новикомбанк» 1
14.04.2021 Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac 1
08.04.2021 «Лаборатория Касперского»: шифровальщик Cring атакует промышленные объекты через уязвимость в VPN-серверах 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 1
04.03.2021 Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании 1
04.03.2021 Решение компании «Кворум». Обмен с ПФР для погашения ипотеки средствами материнского капитала 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 1
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 1
24.02.2021 Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11 1

Публикаций - 790, упоминаний - 1301

Microsoft SQL Server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 311
Oracle Corporation 3333 126
SAP SE 3208 48
VMware 1829 35
3728 34
IBM 3530 31
Teradata 166 20
Dell EMC 2393 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 17
Navicon - Навикон 197 17
Red Hat 665 15
Softline - Софтлайн 1474 14
Veeam Software 250 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 13
Commvault 148 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 13
Ланит ГК 1155 13
VK - Mail.ru Group 2482 11
HP Inc. 2901 11
Google LLC 7135 10
Cisco Systems 2037 9
Lenovo Group 1636 9
Quorum - Кворум 50 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 9
Amazon Inc - Amazon.com 1469 8
Yandex - Яндекс 4100 8
iTeco - Ай-Теко 715 8
АйТи 749 8
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 8
NetApp 485 8
Diasoft - Диасофт 354 7
Крок 1219 7
GitHub 412 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Acronis - Акронис 364 6
Intel Corporation 4158 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
SEC Consult Services 929 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
HeadHunter Group - HH Group 336 6
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Avito - Авито 171 5
LinkedIn 520 5
Россети ПАО 168 4
Транснефть 159 4
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 4
Почта России ПАО 1570 4
Pony Express 55 4
Альфа-Банк 1123 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Балтика - Пивоваренная компания 111 4
Аэрофлот 492 4
X5 Group - Пятерочка 559 3
Интер РАО ПАО 158 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Роснефть НК 367 3
ЕС-лизинг 13 3
Почта Банк 289 3
Ингосстрах СПАО 210 2
Алроса АК 81 2
Carlsberg Group 13 2
Ак Барс Банк 173 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Вертолеты России 114 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
ВТБ24 583 2
Уралсиб Банк 389 2
Аэроклуб 13 2
Lego 84 2
Газпром ПАО 519 2
EPIC Telecom Invest 69 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 23
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
Правительство РФ 2200 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 6
Федеральное казначейство России 766 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
Счётная палата РФ 460 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 8 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Росатом АтомКомплект 1 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 1
ФГУП УВО Минтранса России - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 102
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 30
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 17
Kubernetes 307 15
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 13
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 13
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 13
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 11
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 10
NoSQL - not only SQL СУБД 92 10
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 9
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 9
AOD - Always On Display 103 8
DevOps - Development и Operations 296 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 7
OpenStack 347 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 7
ARM64 - Архитектура процессора 1017 6
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 6
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 6
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 101
Microsoft Windows 10 6622 89
SQL - Язык программирования 432 78
Microsoft Azure 1171 66
Linux OS 4249 62
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 52
Microsoft Exchange 680 36
Microsoft Windows 851 36
Microsoft Office 1926 35
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 34
Google Android 10750 34
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 31
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 30
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 29
Java - Язык программирования 1169 28
Microsoft Office 365 769 27
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 27
Apple iOS 5741 26
Microsoft Excel 435 26
Microsoft Power BI 113 22
Microsoft Windows 8 1228 21
IBM DB2 148 21
Microsoft SharePoint Server 103 21
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 19
AWS - Amazon Web Services 568 18
Apache Hadoop 339 15
Microsoft Windows 7 1662 14
JavaScript - Язык программирования 627 14
Apple macOS 922 14
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 13
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 12
IBM Cognos BI 141 12
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 12
VMware vSphere 281 11
Microsoft Exchange Server 209 11
SAP Sybase 77 11
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 11
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 10
Microsoft Windows Phone OS 1472 10
Docker - Платформа распределённых приложений 146 10
Дергилёв Никита 40 10
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 10
Самойленко Максим 65 7
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 7
Панченко Иван 43 5
Баркетов Павел 6 4
Аникин Денис 31 4
Аверина Мария 8 3
Абакумов Евгений 103 3
Груздев Сергей 26 3
Шмид Александр 18 3
Самойлов Юрий 55 3
Марченко Дмитрий 28 3
Рудычева Наталья 81 3
Путин Владимир 1821 3
Эпштейн Герман 27 2
Галушкин Олег 168 2
Соловьев Михаил 18 2
Силуанов Антон 52 2
Бартунов Олег 32 2
Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 2
Тотмакова Софья 12 2
Пастухов Борис 6 2
Бочарникова Татьяна 78 2
Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 2
Гайдуков Алексей 24 2
Гацко Геннадий 14 2
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 2
Комаров Михаил 14 2
Brockway Tad - Броквей Тед 6 2
Пуцин Сергей 18 2
Свердлов Алексей 19 2
Белоусов Сергей 217 2
Полещук Александр 8 2
Добрушский Сергей 4 2
Нуралиев Борис 204 2
Засыпкин Дмитрий 7 2
Darji Prakash - Даржи Пракаш 2 2
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 2
Ибрагимов Рустем 17 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 265
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 21
Украина 3353 14
Европа 3736 14
Казахстан - Республика 2622 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 12
Германия - Федеративная Республика 3618 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 11
Беларусь - Белоруссия 2084 11
Россия - ПФО - Самара 1287 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 10
Франция - Французская Республика 2116 9
Россия - СФО - Новосибирск 1959 8
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Восточная Европа 1674 6
Россия - Нижегородская область 738 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 5
Австралия - Австралийский Союз 1121 4
Грузия 690 4
Россия - Челябинская область 658 4
Россия - Дубна 133 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - Калининград 659 4
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 4
Россия - Челябинск 768 3
Австрия - Австрийская Республика 525 3
Италия - Итальянская Республика 1377 3
Европа Западная 611 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 3
США - Нью-Йорк 1088 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 3
Испания - Королевство 1250 3
Россия - Республика Крым 625 3
Канада 1295 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 44
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 31
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 18
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 16
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 3
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 2
Человеческий фактор 126 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Пиратство - Авторское право 205 2
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Forbes - Форбс 441 3
ZDnet 381 3
The Register 338 3
Wikipedia - Википедия 275 2
InformationWeek 101 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
FT - Financial Times 246 1
The Wall Street Journal 709 1
CNews TV 461 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
Фонтанка 13 1
Windows Central 16 1
Fortune 94 1
Ars Technica 227 1
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