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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft SQL Server
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 790, упоминаний - 1301
Microsoft SQL Server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дергилёв Никита 40 10
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 10
|Самойленко Максим 65 7
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 7
|Панченко Иван 43 5
|Баркетов Павел 6 4
|Аникин Денис 31 4
|Аверина Мария 8 3
|Абакумов Евгений 103 3
|Груздев Сергей 26 3
|Шмид Александр 18 3
|Самойлов Юрий 55 3
|Марченко Дмитрий 28 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Путин Владимир 1821 3
|Эпштейн Герман 27 2
|Галушкин Олег 168 2
|Соловьев Михаил 18 2
|Силуанов Антон 52 2
|Бартунов Олег 32 2
|Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 2
|Тотмакова Софья 12 2
|Пастухов Борис 6 2
|Бочарникова Татьяна 78 2
|Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Гацко Геннадий 14 2
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 2
|Комаров Михаил 14 2
|Brockway Tad - Броквей Тед 6 2
|Пуцин Сергей 18 2
|Свердлов Алексей 19 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Полещук Александр 8 2
|Добрушский Сергей 4 2
|Нуралиев Борис 204 2
|Засыпкин Дмитрий 7 2
|Darji Prakash - Даржи Пракаш 2 2
|Danny Allan - Дэнни Аллан 23 2
|Ибрагимов Рустем 17 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757831, в очереди разбора - 661521.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757831, в очереди разбора - 661521.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru