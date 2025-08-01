«Роскадастр» закупает отечественного ПО для виртуализации MS SQL, Oracle и PostgreSQL

ППК «Роскадастр» приобретает лицензии на программное обеспечение для виртуализации Zvirt и программное обеспечение для резервного копирования «Кибер Бэкап» на общую сумму 448,2 миллиона рублей. Кроме того, приобретаются сертификаты технической поддержки.



Закупка ПО

Как выяснил CNews, публично-правовая компания (ППК) «Роскадастр» покупает лицензии ПО виртуализации Zvirt и ПО резервного копирования «Кибер Бэкап» на сумму 448,2 млн руб. Также соответствующие сертификаты технической поддержки.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 24 июля 2025 г. Заявки на участие в конкурсе «Роскадастр» принимает до 11 августа. Итоги выбора поставщика объявят 13 августа.

Как указано в техническом задании, поставка ПО предназначена для 90 филиалов и обособленных подразделений «Роскадастр», расположенных по всей России и в новых регионах (Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области). Услуги должны быть оказаны в течение 60 календарных дней после заключения договора.

«Роскадастр» — публично-правовая компания, которая является частью системы Росреестра. Она обеспечивает бесперебойную работу сервисов и информационных систем ведомства

«Кибер Бэкап» — российская система резервного копирования и восстановления данных, разработанная компанией «Киберпротект». Предназначена для защиты современных ИТ-инфраструктур любого уровня сложности



ZVirt — российская платформа для безопасного управления средой виртуализации, разработанная компанией Orion soft.



Подробности закупки

В документах к тендеру указано, что «Роскадастру» необходима система безопасного управления средой виртуализации Zvirt. Всего требуется 200 бессрочных лицензий, и замена на эквивалент недопустима.

Технические требования включают 73 пункта, касающихся управления виртуальной инфраструктурой: от live-миграции ВМ до интеграции с СЗИ, Zabbix, NVIDIA vGPU, VDI и метро-кластерами. ПО должно управлять не менее чем 3500 хостами и 21000 виртуальными машинами из единой консоли и соответствовать национальному режиму импортозамещения

Также закупаются права на ПО резервного копирования. Всего «Роскадастру» требуется 1321 лицензия и сертификат техподдержки на 1 год для физических серверов и 398 лицензий – на 1 год для платформ виртуализации.

Указано, что ПО должно иметь трехзвенную архитектуру (сервер управления, серверы хранения, агенты), поддерживать резервное копирование в безагентском и агентском режимах широкого спектра объектов: ВМ (VMware, Hyper-V, Zvirt), физических серверов и рабочих станций (под различными ОС, включая российские), приложений (MS SQL, Exchange, PostgreSQL, Oracle, MySQL, MariaDB, Ред База Данных и др.), пространств имен Kubernetes.

Ключевые функции включают защиту от вирусов-шифровальщиков, создание аварийных загрузочных носителей для bare-metal восстановления, гранулярное восстановление для СУБД и почтовых систем, работу с ленточными библиотеками, дедупликацию, сжатие и репликацию резервных копий.

Ранее «Роскадастр» покупал Linux под «Байкал-М» и «Эльбрус»

Как сообщал CNews 5 июня 2025 г. «Роскадастр» закупал лицензии российской операционной системы Astra Linux Special Edition и почтовой системы RuPost Enterprise CA на сумму 497,6 млн руб.

Основным предметом закупки стали услуги по передаче лицензий на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» версии 1.7 усиленной защиты (уровень «Воронеж»), сертифицированную ФСТЭК России.

Общая потребность охватывала пять ключевых типов лицензий: 2426 серверных лицензий для виртуальных серверов, 4393 клиентских лицензий для рабочих станций, включая комплекс ALD Pro (российская служба каталога для Linux), 12372 дополнительные лицензии ALD Pro для ввода в домен, 63 серверные лицензии единой службы каталогов и 23906 клиентских лицензий для почтовой системы RuPost Enterprise CAL. Все лицензии были предоставлены бессрочно и включали 12 месяцев обновлений и технической поддержки.

Операционная система также должна была поддерживать процессоры Intel начиная с 10-го поколения и отечественные «Байкал-М» и «Эльбрус». Ядро Linux должно было быть не ниже версии 6.1.