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«Дочка» Росреестра приобретает Astra Linux для десятка тысяч ПК с поддержкой процессоров «Байкал-М», «Эльбрус» и Intel

«Роскадастр» опубликовал тендер на закупку тысяч лицензий Astra Linux Special Edition, RuPost Enterprise CA и ALD Pro. Сумма закупки — 497,6 млн руб.

Масштабная закупка Линуксов и почтовых систем

Как выяснил CNews, «Роскадастр» закупает лицензии российской операционной системы Astra Linux Special Edition и почтовой системы RuPost Enterprise CA на сумму 497,6 млн руб.

Тендер на был опубликован на сайте госзакупок 30 мая 2025 г. Заявки на участие в конкурсе принимают до 16 июня 2025 г. Итоги подведут 18 июня.

В тендерных документах конкретная цель закупки указана не была. CNews задал «Роскадастру» вопросы по этому поводу и ожидает ответов.

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Grok AI
«Роскадастр» приобретает десятки тысяч лицензий Astra Linux и RuPost Enterprise CA

Основной предмет закупки — услуги по передаче лицензий на ОС специального назначения «Astra Linux Special Edition» версии 1.7 усиленной защиты (уровень «Воронеж»), сертифицированной ФСТЭК России.

Общая потребность охватывает пять ключевых типов лицензий: 2426 серверных лицензий для виртуальных серверов, 4393 клиентских лицензий для рабочих станций, включая комплекс ALD Pro (российская служба каталога для Linux), 12372 дополнительные лицензии ALD Pro для ввода в домен, 63 серверные лицензии единой службы каталогов и 23906 клиентских лицензий для почтовой системы RuPost Enterprise CAL. Все лицензии должны быть предоставлены бессрочно и включать 12 месяцев обновлений и технической поддержки.

В документах подчеркнуто, что критически важны встроенные сертифицированные средства защиты: управление доступом, аутентификацией, контроль целостности, аудит событий безопасности, защита от несанкционированного запуска программ и записей в системные файлы.

ОС также должна поддерживать процессоры Intel начиная с 10 поколения поколения и отечественные «Байкал-М» и «Эльбрус». Ядро Linux должно быть не ниже версии 6.1.

«Роскадастр» — публично-правовая компания, которая является частью системы Росреестра. Она обеспечивает бесперебойную работу сервисов и информационных систем ведомства

Недавно «Роскадастр» закупал серверы

В конце февраля 2025 г. CNews сообщал, что «Роскадастр» закупал 103 сервера для создания Ведомственного центра управления инцидентами информационной безопасности на 161,1 млн руб.

В рамках закупки были предусмотрены серверы шести типов, соответствующие строгим требованиям к производительности и безопасности.

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Сервер первого типа оснащен двумя процессорами с 28 ядрами каждый. В нем используется оперативная память DDR5 объемом от 64 ГБ на модуль и поддерживается виртуализация.

В сервере установлены твердотельные накопители (SSD) емкостью от 960 ГБ. Также имеются сетевые порты, обеспечивающие скорость передачи данных до 10 Гбит/с.

Сервер второго типа отличается увеличенным количеством слотов для накопителей — до 16. Он также поддерживает создание RAID-массивов. В нем используются жесткие диски (HDD) объемом 8 ТБ.

Сервер третьего типа, который приобретается в наибольшем количестве (88 единиц), предназначен для выполнения базовых задач. В нем установлен один процессор с 16 ядрами, SSD-накопители емкостью 480 ГБ и медные сетевые порты со скоростью передачи данных 1 Гбит/с.

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Серверы четвертого и пятого типов рассчитаны на работу в условиях высокой нагрузки. Они оснащены двумя процессорами с 28 ядрами каждый. В них используются SSD-накопители емкостью до 3,84 ТБ и HDD-диски емкостью до 16 ТБ. Также в них предусмотрены оптоволоконные порты со скоростью передачи данных 10 Гбит/с.

Сервер шестого типа отличается наличием 48-ядерных процессоров и поддержкой 96 потоков обработки. В нем установлены SSD-накопители с SAS-интерфейсом емкостью 3,84 ТБ.

Антон Мушинский

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