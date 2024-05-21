Разделы

Импортонезависимость
|

Аэропорт «Шереметьево» переводит свои информсистемы с ОС Windows и MS SQL на российские Linux и СУБД

Международный аэропорт «Шереметьево» ищет подрядчика, который смог бы заменить иностранное ПО в автоматизированной системе контроля и управления инженерным оборудованием аэропорта.

Импортозамещение в аэропорту

Как выяснил CNews, в международном аэропорту «Шереметьево» начнутся работы по импортозамещению иностранной автоматизированной системы контроля и управления инженерным оборудованием (BMS).

Под импортозамещением BMS понимается внедрение программного обеспечения системного и прикладного уровня, включая операционную систему, систему управления базами данных и систему диспетчеризации и управления технологическими процессами, которые входят в реестр российского программного обеспечения (названия ПО не уточняются). Это делается для того, чтобы заменить иностранные аналоги на всех эксплуатируемых системах BMS и реализовать функцию мониторинга на автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Судя по техническому заданию, системы «Шереметьево» работают на ОС Windows, Windows Server и СУБД MS SQL Server. В реестре отечественного ПО находятся такие ОС: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», «РОСА» и «ОСнова». Из СУБД это: Postgres Pro, «Ред База Данных», «Линтер», Tantor, Proxima DB. Предположительно компоненты BMS будут импортозамещаться на что-то из этого списка. Как показывается практика MS SQL Server часто меняют на отечественный Postgres Pro.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 16 мая 2024 г. Заявки на конкурс принимаются до 27 мая, поставщик будет выбран 29 мая того же года. На импортозамещение было выделено 133,6 млн руб.

Подробности работ и требования к системе

Импортозамещение BMS будут выполнять в два этапа. Входе первого работы будут проходить в терминале B, паркинге терминала B, терминале С, паркинге терминала С и межтерминальном переходе. Входе второго в терминалах D, E и F, котельных, водоочистных станциях, очистных сооружениях, тепловых пунктах, канализационных станциях и инженерных системах.

Новая система должна отвечать всем требованиям по защите информации и информационной безопасности, изложенным в федеральном законодательстве России. В том числе, как объект критической информационной инфраструктуры (ОКИИ) система должна отвечать всем требованиям защиты ОКИИ в соответствии с его категорией значимости и Федеральным законом от 26 июля 2017 г. 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

sh_1.jpg
Telegram-канал аэропорта «Шереметьево»
В «Шереметьево» начнется импортозамещение иностранного ПО

В новой системе должно быть предусмотрено автоматическое формирование и рассылка SMTP сообщений для создания задач в системах Service Desk. Необходима интеграция с системами мониторинга (Zabbix). Изменения в мнемосхемы и алгоритмы работы системы должны вноситься без остановки или перезагрузки приложения. Алгоритмы машинного обучения для предиктивного анализа работоспособности оборудования также должны присутствовать в новой системе.

События системы должны передаваться в систему Message Brocker аэропорта на базе Apache Kafka для интеграции со смежными системами «Шереметьево». Технологии для мониторинга ИТ инфраструктуры (SNMP, ICMP) также должны присутствовать. Существующие системы должны подключаться к СУБД с целью регулярной выгрузки данных в корпоративное хранилище данных (КХД) аэропорта, как в пакетном режиме, так и в режиме online.

В новой системе должна присутствовать возможность формирования и сбора в режиме online бизнес-метрик работы системы для включения ее в единую систему мониторинга производственных показателей аэропорта. Процессы по обслуживанию инженерных систем можно будет визуально построить с помощью встроенного графического языка создания процессов.

Универсальные адаптивные веб интерфейсы на базе HTML версии 5 и новее должны быть доступны для отображения на различных устройствах. Необходимо наличие интеграции 3D моделей BIM в формате .ifc.

Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение для конфигурации, программирования, пуско-наладки и эксплуатации BMS должно поддерживать работу в кластере серверов для обеспечения безотказного функционирования. Оно должно иметь модульную архитектуру для масштабирования по мере роста числа управляемых систем, их развития и модернизации.

Репутацию продавцов на «Авито» оценит искусственный интеллект
искусственный интеллект

Должна быть возможность хранения информации в базе данных и экспорта информации по определенным критериям в текстовые файлы вручную или автоматически по расписанию. В состав ПО должны входить конфигуратор аппаратных средств, интегрированная среда настройки ПО с компилятором языка программирования, графический редактор со встроенной библиотекой объектов, конфигуратор расписаний, конфигуратор тревог и сообщений.

Необходимо обеспечить свободное перепрограммирование типов входов/выходов контроллеров, изменения граничных значений диапазонов контролируемых параметров, пояснений и рисунков, мнемосхем системы. Требуется возможность распечатки тревожных сообщений на принтер в реальном времени, а также передачи их по электронной почте и другим каналам информирования.

Пользователи BMS должны иметь разграниченный доступ к оперативным и архивным данным в базе данных по ЛВС «Шереметьево» с распределением уровней доступа к ресурсам системы. Необходимо обеспечить средства для оперативного централизованного контроля с возможностью предоставления статистической информации о работе систем и оборудования на едином экране.

Георгий Джабиев, T1 Cloud: «Отчуждаемое» облако — новая модель аренды ИТ-инфраструктуры для крупного бизнеса и государства
Маркет

Также требуется регистрация действий пользователей и разграничение прав доступа к базе данных, обработка всех исключительных ситуаций и запись полной информации о них в файл отчета, ведение и архивирование истории событий с возможностью фильтрации и вывода информации в различные форматы, вывод трендов сигналов, использование функции поиска, разделение оборудования по зонам ответственности эксплуатирующих подразделений, возможность подключения оборудования различных производителей, управление оборудованием, поддерживающим протокол KNX.

Время реакции системы на команду диспетчера или изменение состояния оборудования не должно превышать одну секунды, время перехода от одной экранной формы к другой и обновления информации на любой форме — также не более одной секунды. В BMS должна быть реализована функция управления нагрузкой на инженерные системы, зависящей от технологического графика обслуживания воздушных судов в различных зонах терминалов.

Антон Мушинский

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Гигантский китайский производитель камер наблюдения тайно бежал из России. Сайт не работает, телефоны не отвечают

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Власти готовят план развития российских САПР для проектирования чипов

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

«Росэлектроника» создала платформу для управления доменной инфраструктурой, подобную Active Directory

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024