Аэропорт «Шереметьево» переводит свои информсистемы с ОС Windows и MS SQL на российские Linux и СУБД

Импортозамещение в аэропорту

Как выяснил CNews, в международном аэропорту «Шереметьево» начнутся работы по импортозамещению иностранной автоматизированной системы контроля и управления инженерным оборудованием (BMS).

Под импортозамещением BMS понимается внедрение программного обеспечения системного и прикладного уровня, включая операционную систему, систему управления базами данных и систему диспетчеризации и управления технологическими процессами, которые входят в реестр российского программного обеспечения (названия ПО не уточняются). Это делается для того, чтобы заменить иностранные аналоги на всех эксплуатируемых системах BMS и реализовать функцию мониторинга на автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Судя по техническому заданию, системы «Шереметьево» работают на ОС Windows, Windows Server и СУБД MS SQL Server. В реестре отечественного ПО находятся такие ОС: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», «РОСА» и «ОСнова». Из СУБД это: Postgres Pro, «Ред База Данных», «Линтер», Tantor, Proxima DB. Предположительно компоненты BMS будут импортозамещаться на что-то из этого списка. Как показывается практика MS SQL Server часто меняют на отечественный Postgres Pro.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 16 мая 2024 г. Заявки на конкурс принимаются до 27 мая, поставщик будет выбран 29 мая того же года. На импортозамещение было выделено 133,6 млн руб.

Подробности работ и требования к системе

Импортозамещение BMS будут выполнять в два этапа. Входе первого работы будут проходить в терминале B, паркинге терминала B, терминале С, паркинге терминала С и межтерминальном переходе. Входе второго в терминалах D, E и F, котельных, водоочистных станциях, очистных сооружениях, тепловых пунктах, канализационных станциях и инженерных системах.

Новая система должна отвечать всем требованиям по защите информации и информационной безопасности, изложенным в федеральном законодательстве России. В том числе, как объект критической информационной инфраструктуры (ОКИИ) система должна отвечать всем требованиям защиты ОКИИ в соответствии с его категорией значимости и Федеральным законом от 26 июля 2017 г. 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

В новой системе должно быть предусмотрено автоматическое формирование и рассылка SMTP сообщений для создания задач в системах Service Desk. Необходима интеграция с системами мониторинга (Zabbix). Изменения в мнемосхемы и алгоритмы работы системы должны вноситься без остановки или перезагрузки приложения. Алгоритмы машинного обучения для предиктивного анализа работоспособности оборудования также должны присутствовать в новой системе.

События системы должны передаваться в систему Message Brocker аэропорта на базе Apache Kafka для интеграции со смежными системами «Шереметьево». Технологии для мониторинга ИТ инфраструктуры (SNMP, ICMP) также должны присутствовать. Существующие системы должны подключаться к СУБД с целью регулярной выгрузки данных в корпоративное хранилище данных (КХД) аэропорта, как в пакетном режиме, так и в режиме online.

В новой системе должна присутствовать возможность формирования и сбора в режиме online бизнес-метрик работы системы для включения ее в единую систему мониторинга производственных показателей аэропорта. Процессы по обслуживанию инженерных систем можно будет визуально построить с помощью встроенного графического языка создания процессов.

Универсальные адаптивные веб интерфейсы на базе HTML версии 5 и новее должны быть доступны для отображения на различных устройствах. Необходимо наличие интеграции 3D моделей BIM в формате .ifc.

Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение для конфигурации, программирования, пуско-наладки и эксплуатации BMS должно поддерживать работу в кластере серверов для обеспечения безотказного функционирования. Оно должно иметь модульную архитектуру для масштабирования по мере роста числа управляемых систем, их развития и модернизации.

Должна быть возможность хранения информации в базе данных и экспорта информации по определенным критериям в текстовые файлы вручную или автоматически по расписанию. В состав ПО должны входить конфигуратор аппаратных средств, интегрированная среда настройки ПО с компилятором языка программирования, графический редактор со встроенной библиотекой объектов, конфигуратор расписаний, конфигуратор тревог и сообщений.

Необходимо обеспечить свободное перепрограммирование типов входов/выходов контроллеров, изменения граничных значений диапазонов контролируемых параметров, пояснений и рисунков, мнемосхем системы. Требуется возможность распечатки тревожных сообщений на принтер в реальном времени, а также передачи их по электронной почте и другим каналам информирования.

Пользователи BMS должны иметь разграниченный доступ к оперативным и архивным данным в базе данных по ЛВС «Шереметьево» с распределением уровней доступа к ресурсам системы. Необходимо обеспечить средства для оперативного централизованного контроля с возможностью предоставления статистической информации о работе систем и оборудования на едином экране.

Также требуется регистрация действий пользователей и разграничение прав доступа к базе данных, обработка всех исключительных ситуаций и запись полной информации о них в файл отчета, ведение и архивирование истории событий с возможностью фильтрации и вывода информации в различные форматы, вывод трендов сигналов, использование функции поиска, разделение оборудования по зонам ответственности эксплуатирующих подразделений, возможность подключения оборудования различных производителей, управление оборудованием, поддерживающим протокол KNX.

Время реакции системы на команду диспетчера или изменение состояния оборудования не должно превышать одну секунды, время перехода от одной экранной формы к другой и обновления информации на любой форме — также не более одной секунды. В BMS должна быть реализована функция управления нагрузкой на инженерные системы, зависящей от технологического графика обслуживания воздушных судов в различных зонах терминалов.