Digital Q.DataBase: новые возможности для упрощения миграции с зарубежных СУБД

Компания «Диасофт» расширила возможности СУБД Digital Q.DataBase, которая исполняет диалекты Oracle Database, Microsoft SQL Server и PostgreSQL. Обновленная версия СУБД реализована на основе PostgreSQL 18.1 и содержит ряд технологических улучшений в части поддержки диалектов популярных СУБД, ушедших с российского рынка, и повышения производительности. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Нововведения позволят компаниям из разных отраслей: упростить миграцию существующих приложений на импортонезависимую СУБД; минимизировать затраты на доработки кода; обеспечить производительность и стабильность работы прикладных решений, в том числе критически важных систем.

Ключевые функциональные возможности новой версии СУБД Digital Q.DataBase

Расширена поддержка диалекта Microsoft SQL Server

В новой версии воссоздана функциональность Service Broker (с незначительными ограничениями) и реализован упрощенный аналог SQL Server Reporting Services (SSRS), совместимый с оригиналом по API и формату отчетов. Добавлены методы работы с XML (value, query, nodes, modify), DDL-триггеры для основных команд создания и удаления объектов, поддержка контекста выполнения процедур EXECUTE AS/REVERT, а также позиционное обновление через курсор (CURRENT OF).

Расширены возможности администрирования: реализованы системная процедура sp_settriggerorder, функция CHECKSUM_AGG, команда UPDATE STATISTICS. Оптимизирована производительность функций работы с датами (datepart, dateadd) и типом datetime. Внесены многочисленные правки в парсер, доработан ряд системных представлений для совместимости со старыми версиями Microsoft SQL Server (в том числе для работы в PowerBuilder).

Расширена поддержка диалекта Oracle Database

Добавлен набор популярных пакетов в стиле Oracle: DBMS_ALERT, DBMS_APPLICATION_INFO, DBMS_LOCK, DBMS_CRYPTO, DBMS_XMLDOM, DBMS_XMLGEN, а также средства динамического SQL (DBMS_SQL). Реализованы ассоциативные массивы с поддержкой методов COUNT, FIRST, LAST, EXISTS и контекстные переменные Oracle (CREATE CONTEXT, SYS_CONTEXT).

Улучшена поддержка Row-курсоров, циклов FOR IN SELECT, OUT-параметров и позиционных аргументов при вызове процедур. Обеспечена корректная обработка модификаторов длины строковых типов (bytes и chars). Повышена производительность Oracle-ветки. Добавлена процедура DBMS_SQL.EXECUTE_POSTGRESQL для исполнения PostgreSQL-кода.

Совершенствование инструментов миграции и клиентской части

Оптимизирован процесс выгрузки и проливки объектов Oracle для сокращения времени выполнения операций переноса. Улучшен пользовательский интерфейс Мастера переноса БД, добавлены формы для выбора схем и объектов уровня базы данных в режиме суперпользователя.

Обеспечение непрерывной репликации данных

Реализована возможность взаимодействия с продуктом Digital Q.CDC для непрерывной репликации изменений. Поддерживаются сценарии репликации из Microsoft SQL Server, Oracle Database и PostgreSQL в Digital Q.DataBase, а также между независимыми экземплярами или кластерами СУБД.

Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase, компания «Диасофт»: «Подход к развитию Digital Q.DataBase, основанный на встраивании функциональности иностранных СУБД, позволяет переходить на отечественный стек без переписывания прикладных решений, при этом обеспечивать весь привычный российским разработчикам набор инструментов и конструкций. В этом обновлении мы продолжили курс на углубление поддержки диалектов MS SQL и Oracle, добавив ключевые механизмы, востребованные при миграции сложных систем».

Новая версия СУБД уже доступна для скачивания на сайте продукта.

